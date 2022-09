Vor ein paar Tagen hat mein Kollege Sören Kittel zwei Fälle dokumentiert, die ich ganz unabhängig symptomatisch für Berlin finde, für eine irgendwie komische Atmosphäre, die mittlerweile von einer Menge Leute in meinem Umfeld wahrgenommen wird. In dem einen Fall zeigte ein Mann den Hitlergruß vor dem Hotel Adlon, unbehelligt von fotografierenden Passanten, bis die Polizei eintraf. Der 26-jährige Mann gestand, den Hitlergruß gezeigt zu haben. Aber: Er habe gar nicht gewusst, dass dieser verboten sei. So weit, so bescheuert.

Imago Images/Sabine Gudath Hallo Berlin, hallo Montagmorgen: ein überquellender Container am Ostkreuz. Immerhin liegt der Müll in seiner Nähe.

In dem anderen Fall gerieten ein FreeNow-Fahrer und Radfahrer so in Streit, dass die Auseinandersetzung im Krankenhaus endet, zumindest für den Radfahrer. Bei beiden Fällen mag man die Schulter zucken und sie damit abtun, dass das eben so ist in einer Großstadt. Idioten gibt es überall und dass Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer aneinander abarbeiten, ist nun auch kein exklusives Berlin-Problem.

Gefühlte Sicherheit, mangelnde Sauberkeit

So würde ich es in der Regel auch machen: Lesen und vergessen beziehungsweise unter Obskures abheften. Doch in der letzten Zeit fällt mir das nicht mehr so leicht. Es mag daran liegen, dass auch ich in der Pandemie dünnhäutiger geworden bin. Oder aber: All diese Fälle häufen sich. Der Streit, die Randale, der Dreck und der Frust in dieser Stadt haben zugenommen. Ich habe schon öfters über den Berliner Verkehr geschrieben, über die Probleme unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer, über selbstherrliches Verhalten von Lastenradfahrern und die Aggressivität zwischen Auto- und Radfahrern. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwas gebessert hat. Im Gegenteil.

Imago Images/Dirk Sattler „Bierbike-Spaß“ bei Regen im vergangenen Jahr. Ganz ehrlich: Wer sich so die Zeit vertreibt, der kann das doch auch in der Provinz tun.

Ein Listicle an Zuständen, die mich an Berlin wirklich nerven:

Nimmt man nur einmal den Tourismus. Ich finde, das Berlin mittlerweile als Feriendestination von Hostelbesuchern, Clubtouristen und Bierbike-Spaßvögeln angesteuert wird. Hauptsache, man lässt Geld hier. Wer einmal einen Abend in Mitte auf der Straße war, der weiß, wovon ich rede: grölende Junggesellenabschiede, Pubcrawler und Ballermanntruppen dominieren in vielen Ecken das Partybild an einem Wochenende. Vordergründig herrscht gute Stimmung, unterschwellig spürt man Aggression, die jederzeit kippen kann.

Daraus ergeben sich zwei weitere Aspekte, die Berlin zu einer anstrengenden Stadt machen: Sicherheit und Verschmutzung. Zum einen das Gefühl, sich in einem wenig sicheren Raum zu bewegen, in einer Metropole, in der die Gewaltausbrüche gegen Andersdenkende, Andersfühlende in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Vielleicht ist das aber auch dem Umstand geschuldet, dass sich diese Gruppen emanzipieren und mehr Raum in dieser Stadt für sich beanspruchen, was durchaus wünschenswert ist. Der andere Aspekt ist die zunehmende Verschmutzung Berlins, die sicherlich nicht den Betrieben wie der BSR oder Berlin Grün geschuldet ist.

Der große Graben

Es ist einfach eine zunehmende „Scheißegal“-Haltung der Menschen in dieser Stadt. Seien es die Besucher, seien es die Bewohner. Viele Menschen behandeln diese Stadt wie eine Art Open-Air-Müllkippe, für die sie keinerlei Verantwortung tragen. Ein bisschen wie Mittelklasse-Teenager, die sich darauf verlassen, dass Mutti schon hinter ihnen aufräumt. Die, wo sie gehen und stehen, einfach alles liegen- und fallenlassen. Irgendjemand räumt den Mist ja schon weg. Was natürlich ein Irrtum ist, denn das „Wegräumen“ kostet die Stadt jedes Jahr eine riesige Summe, die natürlich anderswo wieder reingeholt wird. Zu kurz gedacht.

Marcus Weingärtner Symbolbild Berlin: Irgendwie macht jeder, was er will. Oder fühlt sich das nur so an?

Ein anderes Problem, mit dem sich Berlin nun schon seit Jahren herumplagt und das aktuell zu den am schwersten zu bewältigenden gehört, ist der Verkehr. Die Stadt befindet sich in einer brutalen Verkehrswende, weg vom Auto, das mit fossilen Brennstoffen angetrieben wird, hin zu alternativen Fortbewegungsmitteln, Elektro-Autos, einem leistungsstärkeren ÖPNV und natürlich dem Fahrrad, der ökologischen Alternative zu allem.

Imago Images/Jürgen Ritter Wer aufs Rad umsteigt, der lebt in Berlin oft gefährlich. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen, wie dieses Geisterrad zeigen soll: Der Radfahrer war im August von einem abbiegenden Lkw erfasst worden.

Leider, und das zeigt auch der oben erwähnte Fall exemplarisch, gibt es einen großen Graben, ein großes Missverständnis darüber, wem der öffentliche Raum zuvorderst gehört: Autofahrer gegen Radfahrer gegen Fußgänger und so weiter. Alle drei Gruppen beanspruchen die Stadt für sich und alle drei gehen davon aus, dass ihre jeweilige Art der Mobilität die richtige ist. Sprich: die, für die alle anderen Platz zu machen haben.

Jedenfalls fühlt es sich oft so an, wenn man beobachtet, mit welchem Hoheitsanspruch auf den Straßen und Bürgersteigen sich diese Gruppen zueinander verhalten. Hier gilt das Recht des Stärkeren, am Ende steht der Fußgänger als Leidtragender gegenüber Rädern und Autos. Und Fahrradfahrer logischerweise gegenüber Autos jedweder Art.

Was dieser Stadt, man kann es nur wiederholen, guttun würde, wäre ein Umdenken ihrer Bürgerinnen und Bürger, ihrer Besucherinnen und Besucher hin zu mehr Respekt und Achtung, zu einem freundlicheren Miteinander im alltäglichen Leben. Anders wird Berlin seinen vermeintlichen Status als weltoffene Metropole nicht halten können.