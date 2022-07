Was ist eigentlich so schön am 9-Euro-Ticket? Dass man damit für fast kein Geld nach Sylt, in die Oberlausitz oder sonst wohin im Lande fahren kann. Und dass es so einfach ist, so selbsterklärend. Doch jetzt ist Halbzeit. Sechs Wochen noch, dann hat das staatliche Investitionsprogramm für Busse und Bahnen, das schon jetzt mehr als 20-Millionen-fach verkauft wurde, sein vorläufiges Ende gefunden.

Doch was kommt danach? 29 Euro? 30 bis 75 Euro? Ein Zwangsticket zwischen 15 und 20 Euro? Oder am Ende doch die schnöde Rückkehr zum Normaltarif?

Neuester Vorschlag: Verkehrsunternehmen bieten 69-Euro-Ticket an

Die Vorschläge dazu, wie es nach dem Ende des Billigtickets für den Regionalverkehr weiter gehen soll, schießen ins Kraut. Schon jetzt sind die potenziellen Kunden maximal verwirrt. Und für die Berliner Landespolitik hat die Debatte sogar das Zeug zum Zwist in der rot-grün-roten Regierungskoalition.

Der neueste Beitrag zum Zahlensalat im ÖPNV kommt vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Dort kann man sich ein dauerhaftes 69-Euro-Ticket vorstellen. Der Zuwachs an Kunden plus ein Zuschuss aus der Politik würden den Einnahmeverlust ausgleichen, so die Hoffnung.

Grüne Träume von Nulltarif und Zwangsabgaben

Dieser Vorschlag aus dem Unternehmerlager dürfte aber zum Beispiel bei Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch auf wenig Gegenliebe stoßen. Noch im Frühjahr, vor dem Start der bundesweiten Dumpingtickets, liebäugelte die Grüne öffentlich damit, aus dem 9-Euro- ein 0-Euro-Ticket zu machen. Das klinge einfacher und sei noch attraktiver für potenzielle Neukunden.

Nun ist ein Nulltarif für Busse und Bahnen ein alter Traum der Grünen. Die Chance, diesen noch einmal zu träumen, wollte sich Jarasch offenbar nicht entgehen lassen. Dass ausgerechnet die FDP die Einschlafhilfe gab, wird die Grüne noch befeuert haben. Außerdem hatte sie leicht reden, für den Einkommensausfall der Verkehrsbetriebe musste und muss die Bundesregierung aufkommen. In diesem Fall ist FDP-Finanzminister Christian Lindner zuständig.

Doch das Erwachen in der Wirklichkeit muss für Bettina Jarasch recht hart gewesen sein. Denn Lindner und sein Parteifreund, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, bleiben dabei: Ja, der Bund sei bereit, für das Ticketprojekt für einen begrenzten Zeitraum 2,5 Milliarden Euro auszugeben. Mehr aber nicht. Also verschwand Jaraschs Nulltarifidee wieder im Unterbewusstsein ihrer Partei.

Dann eben eine andere Idee aus ihrem Hause: 9 Euro seien ja gut, schön und populär. Doch eigentlich, so sagte Berlins oberste Verkehrspolitikerin, sollten ohnehin nicht nur die Kunden fürs Fahren mit Bus und Bahn bezahlen. Sondern alle. Außerdem müsse mehr Geld ins System kommen, um das Angebot zu verbessern und so mehr Kunden zum Umstieg zu bewegen. Diesmal aber soll das Geld von allen Bürgern kommen und nicht mehr von Ländern und Kommunen.

Die Berliner SPD bleibt hart bei der City-Maut, jetzt kontern die Grünen

Also brachte Jarasch ein Zwangsticket für alle in Höhe von 15 bis 20 Euro pro Monat ins Gespräch. Auch dies ist eine alte Grünen-Idee. Schon seit langem fordern sie eine City-Maut für Autofahrten in die Innenstadt. Das eigenommene Geld solle in den öffentlichen Verkehr gepumpt werden. City-Maut klingt auch viel besser als Zwangsabgabe.

Dennoch konnten sich die Berliner Grünen damit bisher nicht gegen ihren Dauerkoalitionspartner SPD durchsetzen. Die Fahrt durch Berlin müsse für alle Berliner frei bleiben, sagen die Sozialdemokraten. Alles andere sei ein No-Go. Allenfalls ließen sie sich darauf ein, das Parken in der Stadt zu verteuern. Die City-Maut ist und bleibt also ein grüner Wunschtraum.

Dann wenigstens ein 29-Euro-Ticket als Verlängerung des 9-Euro-Tickets, heißt es jetzt seit Tagen aus der Partei in einer Mischung aus Aktionismus und Verzweiflung. Irgendetwas!

Spätestens in diesem Moment wird bei vielen Berliner Sozialdemokraten der Hals dick. Waren es doch zuvor die Grünen, die die Idee der Berliner SPD eines 365-Euro-Tickets torpediert haben. Die SPD rechnet vor: 29 Euro mal 12 Monate ergibt 348 Euro. Das soll richtig sein? 365 Euro aber nicht? Schwierig.

Tatsächlich spricht viel dafür, dass all diese populären Ideen sowieso verworfen werden. So ist bekannt, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zum neuen Jahr Tariferhöhungen um mehr als fünf Prozent anstrebt. Und das ist noch konservativ gerechnet, schließlich sind allein die Energiekosten der Unternehmen zuletzt um 25 Prozent gestiegen. Keine gute Zeit für Profilierungsspielchen mit Tickets zu Dumpingpreisen.