Berlin - Alles wird teurer. Bislang waren es vor allem die Mieten, die in dieser Stadt stetig nach oben gingen. Nun klettern die Energiepreise. Gas, Heizöl und Benzin sind so teuer wie lange nicht. Teils markieren die Preise neue Rekorde. Laut Statistischem Landesamt lag die Teuerungsrate in Berlin im September gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat bei 3,9 Prozent, in Brandenburg sogar bei 4,8 Prozent. Kleiner Trost für die Hauptstadt: Im Bundesdurchschnitt gingen die Preise im September um 4,1 Prozent nach oben.