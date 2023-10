Was ist, wenn ein Sportverein plötzlich keinen Sportplatz mehr hat?

Die Deckenlampen im Vereinsheim beginnen zu wackeln. „Der Bagger kommt“, sagt Ali Alik, Vorsitzender der Fußballabteilung vom BSC Eintracht Südring, nach eigener Beschreibung ein „waschechter Kreuzberger Verein“. Alik sitzt im Vereinsheim, das gleich neben dem Sportplatz an der Gneisenaustraße steht. Der Platz wird von nun an ein Jahr lang saniert. Da stellt sich die Frage: Was macht ein gut funktionierender Sportverein ohne einen Sportplatz? Noch dazu, wenn der Verein auch auf den Ausweichplätzen in der Umgebung nur einen Bruchteil der bisherigen Spielzeiten bekommt?