Chaoswahl, Katastrophenwahl – für das, was am 24. September vergangenen Jahres passierte, gibt es verschiedene Umschreibungen. Die Pannen bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und dem Bundestag waren so flächendeckend und teils so gravierend, dass inzwischen sogar Neuwahlen nicht mehr auszuschließen sind. Das ist der aktuelle Stand:

Müssen die Wahlen wiederholt werden?

Das steht noch nicht fest. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin prüft momentan 15 Einsprüche gegen die Wahlen zum 19. Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen. Dafür forderte das Gericht von den Wahlvorständen der 2257 Wahllokale die Niederschriften an, von denen viele allerdings lückenhaft und teils nicht unterschrieben sind. Zudem forderte das Gericht die Landeswahlleitung zu einer detaillierten Stellungnahme auf, die in der vergangenen Woche dort eingegangen ist.

Ende September will das Gericht eine mündliche Verhandlung zu den Wahlprüfungsverfahren anberaumen. Sollte es zu dem Schluss kommen, dass die Abgeordnetenhaus- und Bezirkswahlen wiederholt werden müssen, wäre dies erst im nächsten Jahr möglich.

Was genau ist schiefgelaufen?

Eine größere Zahl von Wählern konnte nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Das hatte verschiedene Ursachen: In einigen Wahllokalen fehlten Zettel für die Erststimme, in anderen fehlten Zettel für die Zweitstimme.

Und: Obwohl die Zahl der Wahllokale wegen der Pandemie um ein Drittel höher war als beim letzten Mal, reichte die Zahl der Wahlkabinen nicht für die vielen Wahlberechtigten nicht aus. Die geschätzte Zeit von durchschnittlich drei Minuten für jeden war zu kurz. Denn dieses Mal war nicht über den Bundestag oder das Abgeordnetenhaus abzustimmen, sondern für beide inklusive der Bezirksparlamente und einen Volksentscheid. Es waren also viel mehr Wahlzettel anzukreuzen.

Ein weiteres Problem: In vielen Wahllokalen waren zu wenige Stimmzettel vorrätig. Dadurch musste der Wahlvorgang mitunter für längere Zeit unterbrochen werden. Der Nachschub an Stimmzetteln wurde stark behindert, weil wegen des an diesem Tag stattfindenden Berlin-Marathons viele Straßen gesperrt werden.

Dadurch bildeten sich lange Warteschlangen. Es wird berichtet, dass die Wartezeiten verschiedentlich bis zu zwei Stunden betrugen. Viele Wahlberechtigte gingen resigniert nach Hause.

Wie viele Wahllokale waren nach 18 Uhr noch offen?

Laut Stellungnahme der amtierenden Wahlleiterin waren 255 aller 2257 Urnenwahllokale – also rund zehn Prozent – auch nach 18 Uhr noch geöffnet. Davon waren 60 noch nach 19 Uhr und 22 Lokale sogar nach 19.30 Uhr offen. In einigen wurde selbst nach 20 Uhr noch gewählt. Ein Wahllokal in Pankow schloss sogar erst um 20.56 Uhr.

In wie vielen Wahllokalen gab es Unterbrechungen wegen fehlender Stimmzettel?

In insgesamt 102 Wahllokalen musste der Wahlvorgang für längere Zeit unterbrochen werden. In 31 Lokalen ging es zwischen 30 und 60 Minuten nicht weiter, und in 36 Wahllokalen dauerten die Unterbrechungen bis zu 125 Minuten.

Wie viele falsche Stimmzettel ausgegeben?

In mehreren Wahllokalen wurden insgesamt 1608 falsche Erststimmzettel ausgegeben. Weil es sich bei der Erststimme um eine Personenwahl handelt, bewertet die Landeswahlleitung diese als ungültig. Das betrifft Steglitz-Zehlendorf (1099 falsche Zettel), Pankow (329), Friedrichshain-Kreuzberg (121), Mitte (41) und Charlottenburg-Wilmersdorf (18).

In Friedrichshain-Kreuzberg wurden 1969 Zweitstimmzettel ausgegeben, die eigentlich nach Charlottenburg-Wilmersdorf gehörten. Der Bezirkswahlausschuss bewertet die Stimmen als gültig, was aber bezweifelt wird.

3409 Wahlberechtigte hatten überhaupt keine Chance, eine Erststimme abzugeben, weil in den Wahllokalen die Erststimmzettel fehlten. Die meisten fehlten in Marzahn-Hellersdorf, nämlich 1262, gefolgt von Spandau (594).

In 1297 Fällen wurden keine Zweitstimmzettel ausgegeben. In Spandau fehlten 554 Zweitstimmzettel, gefolgt von Lichtenberg (391).

Welche Bezirke waren besonders vom Wahlchaos betroffen?

Aus den Niederschriften der Wahlvorstände geht hervor, dass es vor allem in Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg zu Unregelmäßigkeiten kam. Hier häuften sich die Wahlunterbrechungen wegen fehlender Stimmzettel. Gerade in Pankow blieben die Wahllokale noch geöffnet, als schon längst die Hochrechnungen mit den Wahlergebnissen über die Fernsehschirme flimmerten.

Aber auch in Mitte, Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf kam es zu vielen Unregelmäßigkeiten.

Was sagen die bezirklichen Wahlausschüsse zu den Pannen?

Nicht viel. Lediglich aus Pankow kommt eine detaillierte Auflistung der Fehler. Aus dem Wahllokal 200 heißt es im Protokoll des Wahlausschusses: „68 Personen konnten nicht wählen.“ Der Grund: fehlende Stimmzettel. Gleiches aus dem Wahllokal 207: „70 Personen konnten nicht wählen.“ Und für das Wahllokal 211 heißt es ab 17 Uhr wegen fehlender Stimmzettel: „Bis Ende der Wahl konnten keine AGH-Erst- und Zweitstimmen abgegeben werden. Wählende mussten nach Hause geschickt werden.“

In den meisten anderen Protokollen, die dieser Zeitung vorliegen, ist zu Pannen nicht viel vermerkt. Unter der Überschrift „Nicht aufgeklärt werden konnten folgende Bedenken“ ist meist nichts eingetragen.

„Die Mitglieder der durch die Parteien besetzten Bezirkswahlausschüsse haben nicht nur kein einziges der unzureichenden Protokolle aus den Wahllokalen moniert, sondern darüber hinaus auch die Mängel leider übersehen“, sagt der frühere Abgeordnete Marcel Luthe, der gegen die Wahl Einspruch einlegte. „Ich bin deshalb überzeugt, dass diese Form der ‚Selbstkontrolle‘, die nicht unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet, seit längerem schon immer schlechter funktioniert und längst an ihre Grenzen gestoßen ist.“

Welche Wahlen könnten wiederholt werden und welche nicht?

Zuständig für die Kontrolle der Bundestagswahlen ist der Bundestagswahlausschuss. Er muss entscheiden, ob er dem Plenum empfiehlt, in bestimmten Wahlkreisen die Bundestagswahlen zu wiederholen, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich die Mängel auf die Verteilung der Bundestagsmandate ausgewirkt haben könnten.

Immerhin lag Monika Grütters von der CDU in Reinickendorf nur knapp vor ihrem SPD-Konkurrenten. Bundeswahlleiter Thiel sah in der vergangenen Woche bei einer Anhörung ein „komplettes systemisches Versagen“ der Wahlorganisation und fragte: „Was muss sonst noch passieren, dass wir Wahlen als wiederholungswürdig ansehen?“ Thiel drängte darauf, dass die Bundestagswahl in sechs Wahlkreisen wiederholt wird.

Um welche Wahlkreise geht es?

75 Berlin-Mitte

76 Berlin-Pankow

77 Berlin-Reinickendorf

79 Berlin-Steglitz-Zehlendorf

80 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf

83 Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg/Prenzlauer Berg Ost.

Unabhängig davon entscheidet das Landesverfassungsgericht über eventuelle Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten.

Warum wurde ausgerechnet am Wahltag der Berlin-Marathon veranstaltet?

Wegen des Marathonlaufes, der sich auf einer Strecke von 42,195 Kilometern durch Berlin zog, war kaum ein Durchkommen in der Stadt. Das führte auch dazu, dass der Nachschub an Stimmzetteln aus den Rathäusern nur verzögert geliefert werden konnte. Laut Senat wäre eine Verschiebung des Marathons nicht möglich gewesen, da er in den internationalen Sportplänen ein festes Datum sei, wie etwa der New-York-Marathon oder der Boston-Marathon.