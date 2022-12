Was schenken wir bloß zu Weihnachten? Na klar: Etwas aus Berlin!

Alle Jahre wieder stellt sich die gleiche Frage: Was verschenken wir nur zu Weihnachten? Die Klassiker Parfum, Socken, Pralinen, Schmuck, Bücher oder Gutscheine gehen natürlich immer – auch wenn Umfragen zufolge viele Menschen in diesem Jahr den Gürtel enger schnallen und bei den Geschenken sparen wollen.

Wer noch unschlüssig ist, was er den Liebsten unter den Tannenbaum legen möchte, dem helfen vielleicht unsere Geschenktipps.

Wir haben uns in Berliner Läden, Online-Shops und Manufakturen umgeschaut und gesammelt: Produktideen mit Lokalkolorit, für Berliner und Berlin-Liebhaber, oder für solche, die es werden wollen.

Ein Hocker für alle: Sitzmöbel aus der Botschaft

Waren Sie schon mal im Felleshus, dem Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften in Berlin? Wenn ja, dann haben Sie dort vielleicht auch einen Kaffee getrunken und auf einem jener Hocker gesessen, die der in Berlin lebende dänische Architekt und Möbeldesigner Sigurd Larsen im Jahr 2017 eigens für das Botschaftsgebäude entworfen hat. Der Felleshocker ist ein echtes Schmuckstück, mit typischer klarer Formensprache, minimalistisch und funktional, eine Kombination aus Ästhetik und hochwertigen Materialien.

Lässt sich wunderbar stapeln und transportieren: der Felleshocker. Sigurd Larsen

Hergestellt wird das Möbelstück aus Eichenholz in Eberswalde und Berlin, ist damit also ein wirklich lokales Produkt. Nun aber das Beste: Den Felleshocker gibt es auch für die eigenen vier Wände, erhältlich ist er in den Farbtönen Felles Green, Olive Green, Pale Pink, Warm Yellow, Deep Blue und Galvanized Steel zum Preis von 290 Euro bei Formel A in der Rosa-Luxemburg-Straße 22 oder online unter sigurdlarsen.com.

Anne Vorbringer

Guten Gewissens kuscheln: Decken von Zellweger Warmwear

Ein gutes Gewissen ist bekanntlich das beste Ruhekissen. Und damit es auch kinnabwärts warm, kuschelig und völlig unbedenklich wird, gibt es jetzt Zellweger Warmwear aus Berlin: Die Marke präsentiert Wohndecken – und darüber hinaus übrigens auch Schal-Modelle – aus einem Material, das nachhaltig und tierleidfrei hergestellt wird.

100-prozentige organische Baumwolle wird extra engmaschig gewebt, sodass die letztendlichen, in Portugal produzierten Entwürfe so weich und wärmend wirken, als seien sie aus dicker Wolle gemacht. Sind sie aber nicht – das ist der Clou.

Fühlen sich gut an - und sehen auch so aus: Die Schals und Wohndecken des Berliner Labels Zellweger Warmwear. Ulrike Rindermann

Genau wie der Look der Teile: Sie sind mit signifikanten Versäuberungsnähten dekoriert und kommen zum Beispiel in einem intensiven Blau oder Kirschrot daher; wer's ein bisschen zurückhaltender mag, wählt die forstgrüne Variante. Und wer jemanden beschenken und ihm oder ihr somit die Wahl lassen will, entscheidet sich vielleicht für einen Gutschein, den es über die Webseite des Labels gibt. Die Wohndecke von Zellweger Warmwear kostet über www.zellweger-warmwear.com 295 Euro. Manuel Almeida Vergara

An den See träumen: Die Berlin-Ausgabe von „Take Me to the Lakes“

Im kalten Berliner Wintergrau hilft oft nur das Herbeisehnen von besseren Zeiten, der feste Glaube daran, dass irgendwann in ferner Zukunft auch wieder Sommer sein wird und man an einem schönen See im Umland liegen kann. Beim Träumen hilft das Buch „Take Me to the Lakes – The Berlin Edition“, die erste Publikation des Berliner Independent-Verlags The Gentle Temper, die es inzwischen schon in der sechsten Auflage gibt.

Blick ins Buch: Ach wie schön ist's am Werbellinsee. The Gentle Temper

Der Band stellt mehr als 140 teils versteckte Badestellen an den 50 schönsten Seen in Berlin und Brandenburg vor, exakte Geodaten inklusive. Ergänzt wird die Auswahl durch besondere Ferienhäuser, Spas und Bauernhöfe, die zum Übernachten in Wassernähe einladen. Ganzseitige Seeansichten wechseln sich ab mit Momentaufnahmen, die schon beim Blättern die Erinnerung an warme Tage wachrufen. Ob Tannenwälder am Bernsteinsee, glasklares Wasser am Großen Stechlin oder Sonnenbaden im Strandbad – in jedem Fall ist dies ein Buch zum genüsslichen Ein- und Abtauchen (24 Euro, thegentletemper.com).

Anne Vorbringer

Ohne Ecken und Kanten: Box „Beoplay A9 Art Edition x Johanna Dumet“

Bereits vor zehn Jahren hat die dänische Elektronikmarke Bang & Olufsen bewiesen, dass eine Lautsprecherbox eben nicht klotzig-kastig-kantig daherkommen muss – noch immer gehört der Speaker „Beoplay A9“ zu den beliebtesten Produkten im Sortiment. Und zum 10. Jubiläum wird das kreisrunde Modell noch ein bisschen feingeistiger gestaltet.

Eine Ménage-à-trois zwischen Kunst, Musik und Technik: Die Berlinerin Johanna Dumet hat die Box veredelt. Bang & Olufsen

Mehrere Künstlerinnen und Künstler hat die Marke eingeladen, unter dem Titel „Art oft he A9“ ein eigenes Kunstwerk für das Textilcover der Box zu entwerfen; darunter die Berlinerin Johanna Dumet, die den Speaker zu seinem Zehnten mit einem Geburtstagsstrauß bedeckt. Wer sich oder andere mit dem Ergebnis der Kooperation bedenken will, sollte schnell sein: Die Auflage, die es in ausgewählten Geschäften und über www.bang-olufsen.com gibt, ist limitiert und kostet 500 Euro.

Manuel Almeida Vergara

Die Geister, die ich rief: Haselnuss-Schnaps aus Neukölln

Mit ihren märchenhaften Etiketten sind die Schnäpse von Fräulein Brösel eine überaus geistreiche Geschenkidee. Unangefochtener Renner im Sortiment ist der Haselnussgeist, für den Stefanie Drobits, eine Österreicherin, die es vor vielen Jahren nach Berlin verschlagen hat, die voll ausgereiften Nüsse zunächst röstet, dann in Alkohol einlegt und sie nach monatelangem Mazerieren schließlich brennt.

Ausgewogen und fein balanciert: die Schnäpse von Fräulein Brösel. Schnapserwachen

Das Besondere: Der Haselnussgeist von Fräulein Brösels Schnapserwachen ist nicht so scharf-sprittig, wie man das von anderen hochprozentigen Spirituosen kennt. Er kommt mit 35 Prozent aus, enthält keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe. Im Mund überwiegen leichte Röstnoten, man kann die Haselnuss wunderbar herausschmecken. Die edlen Tropfen gibt es im Laden von Stefanie Drobits in der Friedelstraße 28 in Neukölln und in ihrem Online-Shop (schnapserwachen.com, 500 Milliliter kosten 42 Euro).

Anne Vorbringer

Draußen wie drinnen: Pyjamas von „Monocle x Tom Àdam“

Glücklicherweise leben wir ja in einer Stadt, in der man sich auch mal im Schlafanzug vor die Tür wagen, im Pyjama in den Späti oder Supermarkt schlurfen darf. Wer dabei trotz größtmöglicher Gemütlichkeit eine gute Figur machen will, wähle ein Exemplar von Tom Àdam, der Berliner Marke mit französischen Wurzeln.

Unterwegs auf dem Tempelhofer Feld: Die Pyjamas von „Monocle x Tom Àdam“ machen sich auch draußen gut. Tom Ádam

Wie so ein Draußen-Spaziergang mit Drinnen-Gefühl aussehen kann, zeigt das Label in einer aktuellen Fotostrecke: ein großer Auftritt für die handgefertigten Lyocell-Pyjamas in der Berliner U-Bahn oder auf dem Tempelhofer Feld. Jüngst stellte das Label eine gemeinsame Kollektion mit dem Magazin Monocle her, im Set kosten das gestreifte Oberteil und die passende Pyjamahose, die es allerdings auch einzeln zukaufen gibt, über www.tom-adam.com 275 Euro.

Manuel Almeida Vergara

Parks, Museen oder Tiere: Jahreskarten in Berlin

In Berlin kann man 365 Tage im Jahr etwas Spannendes unternehmen. Nur die Eintritte jedes Mal, das läppert sich, und langes Anstehen an der Kasse nervt auch. Daher sind Jahreskarten eine tolle Geschenkidee, zum Beispiel von den Großeltern für Kinder und Enkel, die dann gemeinsam Zoo, Tierpark und Aquarium besuchen können, so oft sie wollen. Die Jahreskarten lohnen sich bereits ab dem vierten Besuch, online gibt es auch Gutscheine ab 31,50 Euro. Die beste Freundin freut sich vielleicht über eine Jahreskarte der Staatlichen Museen, mit der man nach Lust und Laune zwischen Alter Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof, Pergamon- und zahlreichen anderen Museen pendeln kann (Gutscheine im SMB-Shop ab 25 Euro).

Immer einen Ausflug wert: die Gärten der Welt in Marzahn. www.imago-images.de

Oder wie wäre es mit einer Jahreskarte von Grün Berlin? Für 30 Euro stehen dem Beschenkten der Britzer Garten, die Gärten der Welt, der Natur-Park Südgelände und der Botanische Volkspark Blankenfelde-Pankow offen. Die Jahreskarte ist auch als Geschenk erhältlich, den passenden Geschenkumschlag gibt’s online zum Download.

Anne Vorbringer

Für Männer für Frauen: Statement-Socks von UN Women und Armedangels

Väter, Brüder, Boyfriends zu beschenken, ist gar nicht mal so leicht. Oft läuft es dann auf das obligatorische Paar Socken hinaus. Und nie hat diese Wahl mehr Sinn ergeben, als zu diesem Weihnachtsfest: Denn mit den Statement-Socks, die in Kooperation von UN Women Deutschland und der nachhaltigen Marke Armedangels entstanden sind, gibt man den Herren gleich noch eine wichtige Botschaft mit an die Hand. Beziehungsweise an den Fuß.

Aufstehen für mehr Gerechtigkeit: Socken von UN Women und Armedangels. Armedangels

„Stand up for equality“ steht auf den Socken, ein kleiner baumwollener Reminder, dass Fragen der Gleichstellung und Gleichberechtigung uns alle angehen. Die Kollektion wird an Prominenten präsentiert, darunter dem Berliner Rapper Megaloh; sämtliche Erlöse gehen an die Solidaritätsbewegung HeForShe von UN Women, die nicht nur, aber gerade Männern zeigen will, dass von einer echten Geschlechtergerechtigkeit alle profitieren. Das Paar Socken in Schwarz oder Weiß kostet auf www.armedangels.com 17,90 Euro.

Manuel Almeida Vergara

Endlich gute Dickpics: „CocksOccur“-Shirts von Matthias Seifarth

Man muss schon zweimal hinschauen, um die Schlüpfrigkeit dieser T-Shirts entdecken zu können: Dann erst zeichnen sich in den Zeichnungen Matthias Seifarths freche Phalli ab. Der Berliner Illustrator, der sonst auch Coverbilder für Magazine wie Rollingstone oder Dummy anfertigt, feiert mit der limitierten „CocksOccur“-Serie eine neue Website, die er just vor ein paar Wochen gelauncht hat.

Ein T-Shirt für den zweiten Blick: Der Berliner Illustrator Matthias Seifarth bringt freche Phalli aufs Textil. Albina Maks/Mireia Arasa Coll

Unter casamatze.com gibt es die anzüglich-anziehenden T-Shirts und auch Drucke des Illustrators, die ebenso nichts für schwache Nerven und somit gute Geschenke für geschmacksgestählte Freundinnen und Freunde sind. Auf der Website des Künstlers kosten die drei T-Shirts mit unterschiedlichen Illustratoren je 69 Euro.

Manuel Almeida Vergara

Berlins schönste Seiten: „Wendekalender“ von Oui

Wieder und wieder Wende: In zahlreichen Berliner Wohnungen dürfte er schon hängen, trotzdem stellen wir den „Wendekalender“ der Berliner Marke Oui gerne nochmal vor. Eben weil eher über den charmanten Wortwitz hinaus auch optisch die Stadt in ihrer doppelten Schönheit erlebbar macht.

Sieht von beiden Seiten gut aus: Ouis „Wendekalender“ mit Fotos von Ost- wie West-Berliner Architekturen. Oui

Zur einen Seite mit Fotografien von Ost-Berliner und zur anderen solchen von West-Berliner Architekturen illustriert, lässt sich der Wandkalender nach Lust und Laune wenden. Und das auch über das kommende Jahr hinaus: Mehr Kunst- als reines Gebrauchsobjekt kommt der „Wendekalender“ ohne die Anzeige von einzelnen Tagen aus, ist also mit monatlich wechselnden Fotografien als „ewiger Kalender“ inszeniert. Über www.oui.jetzt kostet er 24,90 Euro.

Manuel Almeida Vergara

Finnlands Finest: Schmuck von „Moomin x Malaika Raiss“

Es ist kein Geheimnis, dass die Berliner Designerin Malaika Raiss gern Kindheitserinnerungen in zeitgemäße Entwürfe für Erwachsene übersetzt. Und: Dass sie eine große Vorliebe für Finnland hat – für das Land, die Leute, das Design. In ihrer jüngsten Schmuckkollektion bringt Raiss diese beiden Leidenschaften nun zusammen.

In guter Erinnerung: Kettenanhänger von „Moomin x Malaikaraiss“. Malaikaraiss

Figürliche Ketten, Ringe, Ohrringe, auch Schlüsselanhänger in Form von Mumins, den berühmten nilpferdartigen Trollwesen der finnlandschwedischen Schriftstellerin Tove Johansson: In der Kollektion „Moomin x Malaikaraiss“ – so die originale, nichtdeutsche Schreibweise des nordisch-düsteren Comic-Klassikers – gibt es sowohl Modeschmuckstücke als auch solche aus Massivgold; die Preise auf www.malaikaraiss.com variieren dementsprechend zwischen 79 und 399 Euro. Manuel Almeida Vergara