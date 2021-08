Berlin - In Ian McEwans Spionagethriller „Der Unschuldige“ kommt im Jahr 1955 ein junger Engländer nach Berlin. Der Fernmeldetechniker soll an einem geheimen Lauschprojekt von CIA und MI6 in Westberlin mitarbeiten. Eines Abends fährt der Held des Romans mit seinem Begleiter Russell, einem Mitarbeiter des US-Militärsenders AFN, über die Zonengrenze in den Ostteil der Stadt.

Ihr Ziel ist das Hotel Newa in der Invalidenstraße 115. „Das war früher das Hotel Nordland, ein zweitklassiges Etablissement. Jetzt ist es zwar noch weiter heruntergekommen, aber immer noch das beste Hotel in Ost-Berlin“, erklärt Russell in dem Roman seinem Begleiter. Gemeinsam betreten sie in die Bar. „In der Bar saßen dreißig bis vierzig Personen schweigend über ihre Drinks gebeugt“, heißt es in dem Roman. „Auf einem Podium in der Ecke blätterten ein Klarinettist und ein Akkordeonspieler in ihren Noten. Die Bar war mit demselben abgegriffenen, mit Glasjuwelen und Troddeln besetzten rosa Steppstoff ausgekleidet, der auch die Theke bedeckte. Daneben gab es Spiegel in angeschlagenen Goldrahmen und prächtige Lüster, die freilich alle ausgeschaltet waren.“

Originale berühmter Maler

McEwans prägnante Beschreibung gibt ziemlich genau das Ambiente und die Atmosphäre dieses besonderen Hauses in jener Zeit wieder. Was allerdings fehlt, sind die Bilder: Rund 100 Gemälde und Zeichnungen waren in der Bar des Hotels, dem Restaurant, dem Bankettsaal und den Zimmern verteilt. Originalwerke von bekannten Malern wie Herrmann Kauffmann, Andreas Achenbach, Johann Christian Vollerdt, Ludwig Knaus und Barend Cornelis Koekkoek.

Die Herkunft dieser Bilder ist bis heute ebenso rätselhaft geblieben wie ihr Verbleib. Und das hat viel zu tun mit einer für die DDR so typischen Geschichte, die sich Mitte der 1970er-Jahre zutrug und in der die Stasi, gierige Kunsthändler und korrupte Parteifunktionäre eine Rolle spielen.

Konfisziert für sowjetisches Reisebüro Intourist

Das spätere Hotel Newa war 1912 als Hotel Danziger Hof eröffnet und dann in Hotel Nordland umbenannt worden. Nach Kriegsende gehörte das neoklassizistische Gebäude in der Nähe des Nordbahnhofs zu jenen noch ansehnlichen und gut eingerichteten Hotels in der sowjetisch besetzten Zone, die die Russen für das 1929 in Moskau gegründete staatliche Reisebüro Intourist (von inostranny turist, dt.: ausländischer Tourist) konfisziert hatten.

Fortan trug das alte Hotel, das den Bombenkrieg nahezu unbeschädigt überstanden hatte, den Namen Hotel Newa. Wie der Berliner Journalist Karl-Heinz Arnold schreibt, sei das Newa bekannt gewesen für seine vorzügliche Küche und eine gepflegte Bar, damals eine Rarität in Ostberlin. Dort und im Restaurant hätten unter anderem Honoratioren der Humboldt-Universität verkehrt, aber auch Künstler, Schieber, Geheimdienstler aus Ost und West sowie harmlose Pärchen.

Eigentum der SED

Sie alle hätten vor dem Mauerbau die diskrete Atmosphäre des gediegenen Hauses in der Invalidenstraße geschätzt, wie sie auch Ian McEwan in seinem 1990 veröffentlichten Roman beschreibt. Erst in den 1970er-Jahren gab Intourist das Newa auf, das fortan der SED-Holding Zentrag gehörte und vom DDR-Reisebüro bewirtschaftet wurde.

Mitte der 1970er-Jahre war Karl-Heinz Bringer Direktor des Newa, der später luxuriöse Devisenherbergen wie das Palasthotel und das Hotel Metropol führen sollte. Im Hotel Newa aber musste sich Bringer damals erst noch seine Sporen verdienen, und das tat er auch als äußerst kooperationswilliger Stasi-Spitzel mit Decknamen „Karli“. Die Akte des IM „Karli“ füllt mehrere Bände.

Stasi-IM „Karli“ berichtet

Im Januar 1976 überraschte Bringer seinen Führungsoffizier von der Stasi mit einer Neuigkeit. Im Hotel Newa seien ungefähr 100 Bilder vorhanden, von denen einige so wertvoll seien, dass man damit locker mehr als eine Million Mark auf dem Kunstmarkt erzielen könne.

Die Bilder habe „die sowjetische Kommandantur in der Zeit nach 1945 … aus faschistischen Haushalten herausgeholt und dort aufgehangen“, heißt es in dem Bericht des IM „Karli“. Zwar gebe es eine alte Inventarliste, aus der ein Schätzwert der einzelnen Bilder hervorgehe – diese Liste sei längst überholt, „da ja der Zeitwert von Kunst- und Antiquitätengegenständen laufend steigt“, sagte Bringer seinem Führungsoffizier. Wie hoch dieser Wert aber inzwischen sei, habe ihm erst eine Begegnung mit einem Experten deutlich gemacht.

Ein Hotel voller Kunstschätze

Bei diesem Experten handelte es sich um einen Verlagsangestellten der DDR-Tageszeitung „Der Morgen“, dem Zentralorgan der Liberaldemokratischen Partei (LDPD). Dieser H. sei ein passionierter Kunst- und Antiquitätensammler und habe ihm anvertraut, dass das Hotel wahre Kunstschätze beherberge, erzählte IM „Karli“. H. habe auch gesagt, dass er sich bereits 1975 mit Bringers Vorgänger darauf geeinigt hätte, zwei Gemälde aus dem Haus unter der Hand zu verkaufen. Den Erlös hätte man sich teilen wollen.

Das Geschäft kam aber nicht zustande, weil der alte Direktor nach beruflichen Verfehlungen abgelöst worden war. Nun kam H. mit einem neuen Plan um die Ecke: Die wertvollsten Gemälde im Hotel sollten durch gute Fälschungen ersetzt und die Originale an Sammler verkauft werden. H. habe einen Kunstfälscher an der Hand, der Kopien von den Bildern anfertigen könne, die dann gegen die Originale in den Zimmern ausgetauscht werden würden, berichtete IM „Karli“ seinem Führungsoffizier.

Die Stasi wies ihren IM an, nicht auf den Vorschlag von H. einzugehen. Stattdessen informierte Bringer seinen Vorgesetzten, der ihm den damaligen Geschäftsführer der Firma Kunst und Antiquitäten GmbH (KuA), Horst Schuster, zur Begutachtung der Bilder ins Hotel schickte. Das Unternehmen gehörte zum Firmenreich der von Stasi-Oberst Alexander Schalck-Golodkowski geleiteten Devisenbeschaffungsorganisation Kommerzielle Koordinierung (KoKo) und verkaufte Kunstgegenstände aus DDR-Sammlungen und -Museen in den Westen.

Auch Bilder von Ludwig Knaus hingen in den Räumen des Hotel Newa, unten anderem eine Vorlage, nach der das Gemälde „Alter schützt vor Torheit nicht“ entstand.

KuA-Chef Schuster habe sich einige Bilder im Hotel Newa angesehen, berichtete IM „Karli“ später der Stasi. Schuster „machte mir deutlich, dass wir außerordentlich hohe Wertgegenstände in unserem Haus haben“. Allerdings habe er laut IM „Karli“ darauf hingewiesen, dass sich unter den Bildern im Hotel auch solche befinden würden, „die seit 1945 aus den Katalogen verschwunden sind, weil sie gesucht werden und als Kriegsverlust angenommen werden“.

NS-Raubkunst im Hotel Newa? Damit waren die Bilder endgültig ein Fall für die KoKo-Firma Kunst und Antiquitäten. Verfügte das Unternehmen doch über stabile Handelsbeziehungen zu westlichen Kunsthändlern, die solche Bilder für alle Beteiligten gewinnbringend auf dem grauen Kunstmarkt verscherbeln konnten.

Sonderpreis für den SED-Funktionär

Bevor die KuA aber zuschlagen konnte, bediente sich erst noch der stellvertretende Direktor des DDR-Reisebüros. Kurt J., der später Abteilungsleiter im SED-Zentralkomitee werden sollte, und erwarb ein – in den Akten ungenannt bleibendes – Gemälde aus dem Newa-Bestand. Zu einem Vorzugspreis, wie IM „Karli“ seinem Führungsoffizier zu berichten wusste: Das Bild habe einen Wert von zirka 6000 Mark, sei aber von einer KuA-Gutachterin „ganz bewusst niedrig für diesen Verkauf auf 1500 Mark getaxt“ worden.

Über das weitere Schicksal der Bilder aus dem Hotel gibt der nur fragmentarisch überlieferte MfS-Vorgang wenig Auskunft. Auch eine sechsseitige Liste mit den Schätzwerten von insgesamt 25 Gemälden, die von der KuA offenbar zum Verkauf in den Westen ausgewählt worden waren, führt nicht weiter: Die Bilder sind darin nicht mit ihren korrekten Titeln, Maßen und Entstehungsjahren benannt, sodass eine Recherche in Datenbanken wie dem Lost-Art-Register des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste nicht weiter führt. Auch in den Staatlichen Museen zu Berlin und bei der Stiftung Stadtmuseum hat man noch nie von Gemälden aus dem Hotel Newa gehört.

Vor einigen Jahren allerdings wurde in einem Münchner Auktionshaus ein Gemälde von Ludwig Knaus verkauft, das in Sujet und Entstehungsjahr einem der auf der KuA-Liste verzeichneten Bilder aus dem Hotel Newa auffallend gleicht. Es erzielte einen Erlös von 8000 Euro. Zur Herkunft des Bildes hieß es, es stamme aus einer Privatsammlung.