Was wir alles so lernen können, sogar auf der Toilette

Das Jahr wird immer älter, und wir werden immer ein wenig schlauer. Das liegt nicht nur am Leben und den alltäglichen Weisheiten, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, das liegt auch an schlauen Büchern. Und die liegen bei manchen Leuten im Bad. Darin können wir dann lernen, dass jeder Mensch jeden Tag etwa 25.000-mal blinzelt, dass Goethes „Faust“ das erste Taschenbuch der Welt war oder dass das Billard-Spiel um 1550 in Italien erfunden wurde.

Berlin ist auch eine Hauptstadt der schlauen Klo-Lektüre, und da es meist Männer sind, die besonders viel Zeit auf diesem Örtchen verbringen, werden die passenden Bücher produziert, zum Beispiel: „Dunkle Materie: Die Geschichte der Scheiße“, eine wirklich amüsante, schlaue und hochgelobte Kulturgeschichte über etwas, worüber die meisten lieber schweigen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ganz oft stehen im Bad auch klassische Abreißkalender zur Unterhaltung bereit. Bei uns bietet „Vorsicht Geheimwissen“ 365 schlaue Fragen. Daraus habe ich in dieser Kolumnenreihe schon mal ein paar Beispiele gebracht. Wegen des großen Erfolgs werfe ich einfach noch drei dieser Fragen in den Raum: „Welches ist das älteste Tier der Welt?“ Entweder eine Qualle oder ein Schwamm, ein Krokodil oder eine Schildkröte? Es ist ein zwei Meter großer Riesenschwamm auf dem Meeresgrund in der Antarktis, der 10.000 Jahre alt sein soll.

In welchem Köperteil ist kein Muskel?

Oder die Frage. „In welchem Körperteil besitzen wir keinen einzigen Muskel?“ Etwa an den Augen, in der Nase, in den Fingern oder in den Ohren? Keine Ahnung. Die Überraschung: in den Fingern. Oder die Frage: „Wie unterhalten sich Heringe?“ Durch Grunzen, Anrempeln, Pupsen oder Zwinkern? Sie pupsen und drücken Luft aus der Schwimmblase, damit sich der Schwarm nicht verliert – und oben an der Wasseroberfläche blubbert es.

Es gibt eindeutig ganz viele Fragen, die nicht alle sofort beantworten können. In der letzten Kolumne dieser Art habe ich die Frage aufgeworfen: Könnte ich den Absturz eines Fahrstuhls überleben, wenn ich kurz vor dem Aufprall ganz schnell hochspringe? Das hat einen Kollegen sehr interessiert, er war ganz scharf auf die Antwort. Da ich sie unserer Leserschaft noch schuldig bin, kommt sie jetzt.

Nein, ich kann auch mit Hochspringen nicht überleben. Denn Erstens stehe ich ja in dem Fahrstuhl drin und kann deshalb gar nicht sehen, wann der Aufprall bevorsteht und wann ich abspringen müsste. Und Zweitens: Ich befinde mich mit dem Lift im freien Fall und kann dabei gar nicht so viel Kraft aufbringen, um mich abstoßen zu können. Leider.



Der Kollege hatte auch noch eine schöne Frage: Werden Akkus eigentlich schwerer, wenn man sie auflädt?