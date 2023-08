Im Wasser des Langen Sees in Köpenick ist am Freitag eine leblose Person treibend gefunden worden. Wie die Polizei bestätigte, sei ein toter Mann am Morgen entdeckt und geborgen worden. Ob es sich bei ihm um den vermissten Topmanager Sven Lemiss handelt, konnte die Behörde nicht bestätigen. Eine Identifizierung stehe noch aus.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Berliner Zeitung, dass sie um 7.54 Uhr an den Langen See gerufen worden seien. 25 Kräfte seien im Einsatz gewesen. Mit einem Mehrzweckboot sei der Tote aus dem Wasser geborgen worden.

Lemiss, Geschäftsführer der landeseigenen Immobilien-Management Gesellschaft BIM, war seit Dienstagabend vermisst worden. Der 57-Jährige soll gegen 18.30 Uhr mit einem Kajak von einem Wassersportverein in der Wendenschloßstraße losgefahren sein. Gegen 20.50 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr, weil sie das leere Sportboot auf der Dahme treibend gesehen hatten. Von dem Paddler fehlte jede Spur. Das Kajak wurde eindeutig als das von Lemiss geführte Boot identifiziert.

Eine großangelegte Suche nach dem Vermissten begann, sie musste jedoch erfolglos abgebrochen werden. Taucher der Feuerwehr hatten rund 50 Quadratmeter des Grundes der Dahme abgesucht. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera unterstützte die Einsatzkräfte bei der Suche.



Lemiss arbeitet nach Unternehmensangaben seit 2006 bei der BIM, die landeseigene Liegenschaften verwaltet.