Kurz vor zehn Uhr morgens ist es im Lietzenseepark in Charlottenburg-Wilmersdorf noch sehr ruhig. Der See liegt glatt, nur einige Hundebesitzer und Mütter mit Kinderwagen sind unterwegs. Eine Menschentraube hat sich in einer Ecke des Parks um ein kleines, blaues Objekt gebildet. Es ist ungefähr einen Meter hoch und rund, aus einer Öffnung an der Oberseite sprudelt Wasser.

Es handelt sich um einen neuen Trinkwasserbrunnen, genauer: Dieser Brunnen ist der 222. Trinkbrunnen in ganz Berlin. Am Donnerstagmorgen wurde er von Umweltsenatorin Manja Schreiner und der Leiterin der Berliner Wasserbetriebe, Gesche Grützmacher, offiziell eingeweiht.

Die Senatorin nennt den Brunnen „optisch sehr schön“. In Zeiten steigender Temperaturen seien die Trinkbrunnen „ein wichtiger Baustein für die Klimaanpassung“ in der Stadt, besonders für Wohnungslose oder Touristen. Auch für Grützmacher seien die Trinkbrunnen ein „Zeichen für eine lebenswerte Metropole“.



Für sie ist das Ziel des Trinkbrunnen-Ausbaus klar: Das nächste kostenlose Trinkwasser sollte nie mehr als ein paar Schritte entfernt sein. Dieses Ziel entspricht auch einer neuen EU-Trinkwasser-Richtlinie. Diese besagt, dass alle Bürger im öffentlichen Raum Zugang zu kostenlosem und qualitativ hochwertigem Trinkwasser haben sollen. Die Bundesregierung hatte als Folge im Januar 2023 das Wasserhaushaltsgesetz angepasst.

Öffentliche Trinkbrunnen sind aber nicht nur schön anzusehende Durstlöscher, sondern auch umweltfreundlich. Während Wasser aus Flaschen extra verpackt und transportiert werden muss, verursacht Trinkwasser aus der Leitung kaum CO2 – laut der Website der Berliner Wasserbetriebe gerade mal ein halbes Gramm CO2 pro Liter. Aber ist es nicht Verschwendung, wenn in einem Brunnen den ganzen Tag Trinkwasser sprudelt? Von den Berliner Wasserbetrieben heißt es dazu: „An zwei Orten wird das ablaufende Wasser bereits zur Bewässerung von Bäumen genutzt. Diese Projekte wollen die Wasserbetriebe ausbauen.“

Trinkbrunnen finden viel Anklang

Sowohl Senatorin Schreiner als auch Grützmacher betonten bei der Eröffnung des Brunnens die gute Zusammenarbeit der Berliner Wasserbetriebe und des Umweltministeriums. In Berlin laufe es sogar „besser als von der EU vorgeschrieben“, so die Senatorin, und bezeichnete den Ausbau als „Erfolgsprogramm“. Im Jahr 2023 fördert das Land Berlin den Trinkbrunnenausbau mit 1,5 Millionen Euro.

Auch Friedel Grützmacher, Mutter von Gesche Grützmacher und selbst Charlottenburgerin, findet den Ausbau der Trinkwasserbrunnen „wirklich toll“. Sie beobachtet regelmäßig selbst, dass Menschen an öffentlichen Trinkbrunnen ihre Flaschen auffüllen. Symbolisch trinken unter Blitzlichtgewitter an diesem Tag auch Gesche Grützmacher und Senatorin Schreiner ein Glas Wasser aus dem neuen Brunnen.

Silke Block, die Verantwortliche für das Trinkwasserprogramm der Berliner Wasserbetriebe, ist erfreut, dass die Brunnen so viel Anklang finden. Regelmäßig kämen Anwohner auf Mitarbeiter der Berliner Wasserbetriebe zu, mit Fragen, Anregungen oder Vorschlägen zu neuen Standorten. Sie appelliert jedoch auch an die Berliner: „Geht sorgsam mit den Brunnen um!“ Immer wieder landen Zigarettenstummel, Kaugummis oder anderer Müll in den Trinkwasserbrunnen. Sorgen um die Reinheit des Wasser muss sich aber niemand machen. Die Brunnen werden regelmäßig gereinigt und die Wasserqualität jeden Monat überprüft.



Mit anderen europäischen Städten kann Berlin trotzdem noch nicht mithalten. Beispielsweise in Wien gibt es um die 1300 Trinkbrunnen, in Rom sind es über 2500 bei deutlich weniger Einwohnern. Bis zum Ende des Jahres, so Silke Block, soll die Anzahl der Trinkbrunnen in Berlin immerhin auf etwa 230 ansteigen. Eine Karte, auf der alle Berliner Trinkbrunnen verzeichnet sind, ist auf der Seite der Berliner Wasserbetriebe zu finden. Die Brunnen sind durchgängig in Betrieb – zumindest bis Oktober. Dann werden die Trinkbrunnen winterfest gemacht.