Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) machen ihre Ankündigung wahr. Das größte kommunale Verkehrsunternehmen Deutschlands kürzt das Angebot im Busverkehr um drei Prozent. Auf vielen Verbindungen wird der Fahrplan ausgedünnt, in einem Fall wird außerdem eine Fahrstrecke gekürzt. Betroffen sind mehr als 30 der mehr als 160 Tagesbuslinien der BVG. Für die Busfahrgäste heißt das, dass sie künftig zum Teil länger unterwegs sind als bislang. Damit reagiert das Landesunternehmen darauf, dass die Zahl der Krankmeldungen wegen Corona in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen ist. Die zunehmende Personalknappheit, die viele Bereiche der Wirtschaft erfasst hat, sind dort ebenfalls zu spüren. Neues Fahrpersonal ist nicht mehr so leicht zu bekommen.

Am Montag gab die BVG bekannt, welche Buslinien von den Einschränkungen betroffen sind. Vom kommenden Montag an wird auf 31 Buslinien das Angebot eingeschränkt.

Taktausdünnungen gibt es auf den Metrolinien M27, M36, M41, M43, M44, M45, M46, M76, M77 und M82. Bei den Expressbussen sind die Linien X7, X33, X76 und X83 betroffen. Fahrplankürzungen werden auch für die Linien 101, 109, 112, 115, 130, 140, 154, 171, 172, 181, 187, 188, 191, 237, 271, 283 und 372 angekündigt. Dort gibt es auf der gesamten Route oder auf einer Teilstrecke in der Regel nur noch einen 20-Minuten-Takt. Eine Linienkürzung ist für die X76 zu erwarten. Sie verkehrt vom 19. August an nur noch zwischen der Nahariyastraße in Lichtenrade und dem U-Bahnhof Alt-Mariendorf.

Fahrplanausdünnungen könnten bis zu 33 Berliner Buslinien betreffen

Am 19. September soll die Buslinie 186 folgen, so die BVG weiter. Noch nicht ganz klar ist, ob der Fahrplan der Buslinie 100 vom 8. Oktober an ebenfalls ausgedünnt wird. Diese Einschränkung sei zwar möglich, derzeit aber noch „optional“, berichtete die BVG. Sie hänge von der weiteren Entwicklung ab.

„Ausgewählt wurden vor allem Linien, bei denen es ein Parallelangebot gibt, also zum Beispiel eine Expresslinie und eine ‚normale‘ Linie auf dem gleichen Abschnitt verkehren. Alle Haltestellen und alle Abschnitte des Netzes werden weiter bedient“, teilte das Unternehmen am Montag weiter mit. „Auf den betroffenen Linien werden zudem größtmögliche Busse eingesetzt.“

Straßenbahnen und U-Bahnen sind bisher nicht betroffen

Eine Angebotskürzung um drei Prozent: Das bedeutet, dass die Linienbusse der BVG insgesamt drei Prozent weniger Kilometer zurücklegen, als dies mit dem Land Berlin verabredet worden ist. „Rund 97 Prozent der Busfahrten finden weiterhin wie gewohnt statt. Straßenbahnen und U-Bahnen der BVG sind nicht betroffen und fahren nach den regulären Fahrplänen“, teilte das Unternehmen mit.

Bei der S-Bahn Berlin, die nicht zur BVG, sondern zur bundeseigenen Deutschen Bahn gehört, sind derzeit keine Einschränkungen in Sicht. „Angebotsanpassungen sind nicht geplant“, teilte S-Bahn-Chef Peter Buchner mit. Die S-Bahn bietet Jahr für Jahr 204 Ausbildungsplätze für Triebfahrzeugführer an. Im Schnitt bestehen rund 130 Teilnehmer die Lehrgänge. Das reiche aus, um die Lücken zu füllen, so Buchner.

Wie lange dauern die Einschränkungen

Noch konnten nicht alle Änderung in der Internetauskunft im Internet berücksichtigt werden, so die BVG. „Voraussichtlich ab Donnerstag können Fahrgäste ihre Routen bereits entsprechend digital planen. Auch die Aushangfahrpläne an den Haltestellen werden schnellstmöglich ausgetauscht. Wegen des großen logistischen Aufwands kann es aber bis Ende August/Anfang September dauern, bis auch der letzte Papierfahrplan getauscht ist.“ Das deutet darauf hin, dass die Einschränkungen längere Zeit Bestand haben werden. Ein Enddatum wurde am Montag nicht mitgeteilt.

Die vor eineinhalb Wochen angekündigten Fahrplananpassungen sind notwendig, um im gesamten Berliner Busnetz auch weiterhin einen zuverlässigen Verkehr gewährleisten zu können, hieß es weiter. „Denn leider machen die aktuelle Pandemieentwicklung und die allgemein angespannte Arbeitsmarktlage auch vor den Verkehrsbetrieben nicht halt. Die BVG hat aber bereits gegengesteuert.“ So werden die Bemühungen, neues Fahrpersonal zu gewinnen, intensiviert.

„Den genauen Anteil, den Corona am Krankenstand hat, können wir gar nicht benennen. Denn es gibt aktuell keine Meldepflicht einer Corona-Erkrankung gegenüber dem Arbeitgeber“, erklärte BVG-Sprecher Jannes Schwentu allerdings einschränkend. „Aufgrund freiwilliger Meldungen und der allgemeinen Pandemielage sind wir aber sehr sicher, dass Corona einen entscheidenden Anteil hat.“