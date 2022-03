Zuhälter, Menschenhändler und andere dubiose Personen nutzen offenbar die Not der Ukraine-Flüchtlinge aus. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert deshalb bundesweit die Einrichtung von geschützten Ankunftsbereichen für Frauen und Kinder an den Bahnhöfen.

Immer öfter würden Kriminelle, unter anderem aus dem Rotlichtmilieu, versuchen, die schwierige Lage der Geflüchteten auszunutzen, erklärte Andreas Roßkopf, Vorsitzender des GdP-Bezirks Bundespolizei. Die Kriminellen sprächen gezielt Frauen an den Bahnhöfen an und böten ihnen Übernachtungsmöglichkeiten. Roßkopf fordert zudem einen Shuttleservice zu den Unterkünften, sodass die gesamte Ankunft für Frauen und Kinder abgesichert werde.

Zuvor hatte sich bereits Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu Wort gemeldet. Alle seien sensibilisiert, jede Gefährdung sofort zu melden und einzuschreiten, sagte sie. Auch der Europarat warnt vor der Gefahr des Menschenhandels mit ukrainischen Flüchtlingen. Nach Schätzung des Expertengremiums des Europarats für Menschenhandel sind 90 Prozent der mehr als drei Millionen Menschen, die aus der Ukraine seit Kriegsbeginn geflohen sind, Frauen und Kinder. Das Gremium forderte behördliche Maßnahmen, „um betrügerische Angebote“ von Transport, Unterbringung und Arbeit zu vermeiden. Es wies auf das besondere Risiko für Kinder hin. Es gebe Berichte, dass Menschenhändler auf unbegleitete geflüchtete Kinder abzielten.

Wie viele ukrainische Flüchtlinge inzwischen nach Deutschland gekommen sind, ist nicht klar. Wegen fehlender fester Grenzkontrollen zum EU-Nachbarn Polen hat die Bundespolizei nur ein lückenhaftes Bild. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums zählte sie bis Dienstag insgesamt 232.462 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das sind gut 7000 mehr als am Montag.

Bundespolizei „mit verstärktem Kräfteansatz“ vor Ort

„Schutzzonen“, wie der Bundesgewerkschafter Roßkopf sie fordert, gibt es zumindest in Berlin schon. So wurde im Hauptbahnhof ein Aufenthaltsbereich mit Catering für die Geflüchteten etabliert. Und vor dem Bahnhof steht ein großes Ankunftszelt. Beide Einrichtungen werden durch Polizei und Sicherheitsleute streng bewacht. Auch der geforderte Shuttleservice zu den Unterkünften, der Frauen und Kinder absichert, ist vorhanden.

Täglich frequentieren Zehntausende Reisende den Berliner Hauptbahnhof. Unter ihnen sind auch Flüchtlinge, die mit Zügen aus Polen oder Tschechien kommen. Sie werden durch Hinweisschilder und Helfer zu den geschützten Bereichen gelotst. Auf den Bahnsteigen und vor dem Bahnhof könnte der eine oder andere Kriminelle sein Glück bei Frauen versuchen. Allerdings ist die Bundespolizei nach Angaben einer Sprecherin „mit einem verstärkten Kräfteansatz“ vor Ort. „Wir beobachten das Ganze in enger Abstimmung mit der Landespolizei“, sagt sie. „Die Maßnahmen scheinen zu fruchten.“

Die Sprecherin verweist darauf, dass es entsprechende Aushänge und Durchsagen in ukrainischer Sprache gebe. Zudem würden Flyer verteilt. Bislang hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben mehrere Platzverweise erteilt, mit denen verdächtigen Männern der Aufenthalt im Bahnhof verboten wurde. Die Zahl liege bislang „im unteren zweistelligen Bereich“.

Bisher noch keine Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nicht immer handele es sich um mutmaßliche Zuhälter, die versuchten, Frauen mitzunehmen, sagt einer der Beamten. „Mitunter sind das auch einsame Männer, die wenig Chancen bei Frauen haben.“ Die Bundespolizisten, die uniformiert, aber auch in Zivil in der Menge der Ankommenden unterwegs sind, halten Ausschau nach Männern, die sich verdächtig bewegen – etwa nach solchen, die immer wieder verschiedene Frauen ansprechen oder einfach nur in der Menge herumstehen. Eingebunden in dieses präventive Vorgehen sind laut Bundespolizei auch Sicherheitsleute der Bahn und der BVG.

Strafverfahren wurden nach Angaben der Bundespolizei bislang nicht eingeleitet. Menschenhandel lässt sich schwer nachweisen, und ein Schlafangebot ist nichts Strafbares. Eine ähnliche Auskunft gibt es auch bei der Berliner Landespolizei, die bislang keine validen Angaben zur Zahl der Platzverweise machen kann. Die Berliner Polizei ist nach Angaben eines Sprechers ebenfalls verstärkt an den Ankunftszentren am Reinickendorfer Eichborndamm und in Tegel sowie am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) präsent. Dazu zählten auch „operative Kräfte“ in Zivil. Zusätzlich habe die Polizei an diesen Orten auch mobile Wachen etabliert, so der Sprecher.

Vor allem in den ersten Tagen des Flüchtlingszustroms berichteten Helfer von „dubiosen Gestalten“, die sich zum Beispiel am ZOB bewegen. Eine Helferin sagte der Berliner Zeitung, dass auch ukrainische Zwangsprostituierte vorgeschickt würden, um ankommende Frauen anzusprechen, weil es weniger Argwohn erzeuge. Solche Erkenntnisse hat die Polizei bislang allerdings nicht.

Die Maßnahmen der Polizei mögen zwar helfen. Doch nach Ansicht von Fahndern haben die Kriminellen inzwischen erkannt, dass es für sie an den Bahnhöfen nicht viel zu holen gibt. Vielmehr müsse man jetzt verstärkt die Eingänge und Plätze vor den Sammelunterkünften im Auge behalten, sagt ein Beamter.