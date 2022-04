Berlin - Die Pläne des Landes Berlin zum Bau von 5000 Wohnungen im Schumacher-Quartier auf dem ehemaligen Flughafen Tegel stoßen auf Probleme. Der Grund: Bei dem Modellprojekt, das komplett in Holzbauweise entstehen soll, drohen große Kostensteigerungen.

Der Chef der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau Jörg Franzen sagte am Montag bei einer Anhörung vor dem Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses, dass „nach jetzigem Stand“ keine einzige Wohnung des Schumacher-Quartiers durch eine landeseigene Gesellschaft wirtschaftlich gebaut werden könne.

Ausgerechnet auf die landeseigenen Unternehmen stützt sich der Senat aber beim Bau des Schumacher-Quartiers. Denn drei von ihnen, voraussichtlich Degewo, Gesobau und Gewobag, sollen die Hälfte der 5000 Wohnungen beisteuern, die andere Hälfte sollen gemeinwohlorientierte Akteure wie Genossenschaften und Baugruppen errichten.

Gesobau-Chef Franzen verwies darauf, dass die Einnahmemöglichkeiten der landeseigenen Unternehmen durch die mit dem Senat vereinbarten Miethöhen begrenzt seien. Die Baukosten dagegen würden immer stärker steigen. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine habe sich die Situation sogar noch mal „dramatisch verschärft“.

Im konventionellen Neubau koste ein Quadratmeter Wohnfläche zurzeit etwa 3500 Euro, wobei der Trend in Richtung 4000 Euro gehe. Hinzu kämen im Schumacher-Quartier, wo neben dem Einsatz von Holz als Baustoff auch Versickerungsflächen für Regenwasser geplant seien, Mehrkosten von etwa 900 Euro, so Franzen. Die landeseigenen Unternehmen würden die Pläne für das Schumacher-Quartier gerne umsetzen, so Franzen, aber es müsse „bezahlbar sein“.

Franzen schlug vor, dass die landeseigenen Unternehmen einen Anteil von 20 bis 30 Prozent der neuen Wohnungen als Eigentumswohnungen an Selbstnutzer verkaufen, um die Einnahmen zu erhöhen. Ein Vorschlag, der für Streit in der Koalition sorgt. So erklärte der Linken-Abgeordnete Niklas Schenker, seine Fraktion könne sich nicht vorstellen, dass ein landeseigenes Wohnungsunternehmen anfangen sollte, Eigentumswohnungen zu bauen.

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) zeigt sich für eine solche Finanzierung dagegen offen. Wenn die landeseigenen Unternehmen trotz der Preisentwicklung bezahlbare Mieten anbieten sollen, werde es an irgendeiner anderen Stelle einen finanziellen Ausgleich dafür geben müssen, sagte er. Wenn dies über den Landeshaushalt nicht zu erreichen sei, stelle sich die Frage, ob man das über Eigentumswohnungen leisten könne. Zumindest in einem geringen Umfang, der Bau von Eigentumswohnungen sei nicht die Kernaufgabe der kommunalen Unternehmen. Die Grünen, die den Finanzsenator in der neuen Koalition stellen, bezogen keine Position in der Frage.

„Keine Angst, wir holzen nicht den ganzen Wald ab“

Das Land Berlin hat für die Nachnutzung des ehemaligen Flughafens Tegel große Pläne. Neben dem Schumacher-Quartier sollen auf dem Areal ein Forschungs- und Industriepark für urbane Zukunftstechnologien sowie ein Landschaftspark entstehen. Das Holz für die 5000 Wohnungen im Schumacher-Quartier sowie für den Forschungs- und Industriepark (Name: Urban Tech Republic) kann nach Angaben der landeseigenen Tegel Projekt GmbH komplett aus den Wäldern der Berliner Forsten bezogen werden – und zwar aus Kiefern. Das sagte Gudrun Sack, Geschäftsführerin der Tegel Projekt GmbH, am Montag vor dem Stadtentwicklungsausschuss.

Über zehn Jahre lang ließen sich 25.000 bis 30.000 Festmeter Holz jedes Jahr aus den Wäldern holen, sagte Sack. Und fügte hinzu: „Bitte keine Angst haben: Wir werden nicht den ganzen Wald abholzen.“ Die Kiefern, die herausgeholt werden, würden durch Laubbäume ersetzt. Das sei eine „Win-win-Situation“. Denn der Wald werde dadurch vielfältiger und widerstandsfähiger. Genutzt werden nicht nur Kiefern aus Berlin, sondern auch aus dem Umland. Denn dort verfügen die Berliner Forsten ebenfalls über Flächen mit Bäumen.

Die Nutzung heimischer Bestände ist nicht nur nachhaltiger, weil weite Transportwege vermieden werden. Zugleich sei man damit auch „unabhängig vom internationalen Holzmarkt“, so Gudrun Sack. Die holzverarbeitenden Betriebe sollen sich ebenfalls in Tegel ansiedeln. Im Jahr 2025 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Hauptnutzer des neuen Forschungs- und Industrieparks wird, wie berichtet, die Hochschule für Technik, die das denkmalgeschützte sechseckige Flughafenterminal beziehen soll. Die Flächen für die Hochschule sollen im dritten Quartal 2027 übergeben werden. Im alten Terminal B ist ein Gründungs- und Innovationszentrum geplant. Zudem will die Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie in zwei Hangars einziehen. Dort sollen die Feuerwehrleute die Rettung von Menschen trainieren. Der erste Bauabschnitt in Tegel, zu dem auch erste Wohnungen im Schumacher-Quartier gehören, soll nach Angaben vom Montag im Jahr 2030 fertiggestellt werden. Die Fertigstellung des gesamten Stadtviertels wird sich nach bisherigen Plänen bis weit in die 30er-Jahre hinziehen.

Tegel dient zurzeit seit mehreren Wochen als Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine. Das hat Auswirkungen auf die Nachnutzungsplanung. So konnten die Bauvorbereitungsmaßnahmen für den Umbau von Terminal A für die Hochschule für Technik nicht wie geplant durchgeführt werden, sondern verzögern sich etwas, hieß es am Montag. Seit der Übernahme des ehemaligen Flughafens im vergangenen Jahr durch die Tegel Projekt GmbH wurden bisher auf dem Gelände vor allem Munitionsreste geborgen. Der überwiegende Teil wurde zum Sprengplatz Grunewald gebracht und dort entschärft. Einige Funde, die nicht abtransportiert werden konnten, wurden allerdings vor Ort gesprengt. Bis 2025 soll die Munitionssuche noch andauern.

Bei der Anhörung wurde Kritik laut, dass die Zahl von 5000 Wohnungen nicht ausreichend sei. Das Areal biete Platz für mehr Wohnungen. Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel machte klar, dass er in die Planungen der ersten Projekte nicht mehr eingreifen will. Doch zugleich stellte er in Aussicht, zu prüfen, welche Wohnungsbaupotenziale im Gebiet Tegel-Nord stecken. Dieser Teil des Areals wird noch für Hubschrauberflüge der Bundesregierung genutzt.