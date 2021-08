Berlin - Die geplante Sanierung des Schlosses Bellevue, Sitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sowie des erst 1998 errichteten Bundespräsidialamts kommt die Steuerzahler teuer zu stehen. Der Grund: Der Bundespräsident und die Beschäftigten des Präsidialamtes sollen während der Sanierung aus ihren bisherigen Räumen ausziehen. Für sie soll von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) im Bezirk Mitte ein Büroneubau errichtet werden. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Bundestags-Haushaltsausschuss hervor. Die Kosten für die Unterbringung werden in dem Schreiben, das der Berliner Zeitung vorliegt, auf 65 Millionen Euro beziffert. Vorgesehen ist danach, dass die Summe auf jährliche Beträge in Höhe von jeweils 13 Millionen Euro im Zeitraum von 2025 bis 2029 aufgeteilt wird.

Erst vor 16 Jahren war das Schloss Bellevue saniert worden. Dass nun erneut Arbeiten am Schloss sowie am benachbarten Gebäude des Präsidialamtes anstehen, war vor zwei Jahren bekannt geworden – ohne dass zunächst Kosten benannt wurden. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium Bettina Hagedorn (SPD) erklärt in dem Schreiben an den Haushaltsausschuss, dass sie beabsichtige, die Mittelzusage für die Zwischenunterbringung des Präsidenten und seiner Mitarbeiter zu erteilen.