Berlin - Noch sind es knapp zwei Monate bis Weihnachten: Doch schon am Freitag öffnet der erste Weihnachtsmarkt – nämlich der auf dem Potsdamer Platz. Die meisten anderen starten am 22. November 2021, die Hochsaison beginnt am ersten Adventswochenende, also am 27. November 2021.

Coronabedingt wurden auch in diesem Jahr eine Reihe von Märkten abgesagt. Der Senat hat festgelegt, dass Besucher von Berliner Weihnachtsmärkten wegen der Corona-Pandemie eine Schutzmaske tragen müssen. Allerdings gilt das nicht für Märkte, deren Betreiber auf die 2G-Regel setzen. In dem Fall haben nur geimpfte und genesene Menschen Zutritt sowie Kinder unter 12, für die bislang keine Impfungen angeboten werden. Hinzu kommen Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Sie alle müssen als Gäste dieser Märkte, für die es dann auch Zugangskontrollen geben müsste, keine Maske tragen.

Auf allen Weihnachtsmärkten, bei denen nicht 2G gilt, und das dürften schon wegen fehlender Zugangskontrollen die meisten sein, hat zunächst einmal jeder Zutritt, wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nach der Senatssitzung erläuterte. Dort greift also nicht die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet), Ungeimpfte müssen keine negativen Tests nachweisen.

Nachfolgend eine Übersicht (Quellen: Berlin.de und visitberlin.de) über die mehrtägigen Weihnachtsmärkte, soweit die Termine bekannt sind, und über die abgesagten Basare.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Auf dem Breitscheidplatz vom 22. November bis 2. Januar

Westend 18. und 19. Dezember

Wilmersdorfer Straße 21. November bis 28. Dezember

Karl-August-Platz 28. November, 5. und 12. Dezember

Victoria-Gemeinde vom 26. bis 28. November (2G-Modell)

Bröhan-Museum 4. und 5. Dezember

Abgesagt Schloss Charlottenburg,

Dänischer Weihnachtsmarkt

Naturschutzzentrum Ökowerk

Imago/Schoening Vor dem Schloss Charlottenburg wird es in diesem Jahr keinen Budenzauber geben.

Friedrichshain-Kreuzberg

Im Kühlhaus 11./12. und 18./19. Dezember

Am Holzmarkt am 27./28. November, 4./5. Dezember, 11./12. Dezember, 18./19. Dezember

Aauf dem RAW-Gelände vom 18. November bis 22. Dezember

In den Mosaik-Betriebsstätten 25./26. November

Lichtenberg

An der Landsberger Allee 5. November bis 19. Dezember

Johannes-Fest-Platz in Karlshorst am 27./28. November

Tierpark 17. November bis 9. Januar

Abgesagt Schloss Hohenschönhausen

Rathaus Lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Alice-Salomon-Platz vom 26. November bis 23. Dezember

Abgesagt Alt-Kaulsdorf

Alt-Marzahn

Freizeitforum

Mitte

Auf dem Potsdamer Platz 29. Oktober bis 2. Januar

Am Roten Rathaus 22. November bis 2. Januar (2G-Modell)

Sophienstraße an allen Adventswochenenden

Alexanderplatz 22. November bis 26. Dezember

Gendarmenmarkt 22. November bis 31. Dezember (2G-Modell)

Leopoldplatz Wedding 5., 12. und 19. Dezember

Arminiusmarkthalle 4. und 18. Dezember

Auswärtiges Amt 3. und 4. Dezember

Abgesagt Green Market

Opernpalais

Neukölln

Alt-Buckow 27. und 28. November

Gutshof Schloss Britz an allen Adventswochenenden (Fr. ab 14 Uhr, Sa und So)

Richardplatz 3. bis 5. Dezember

Abgesagt Klunkerkranich

Neu-Buckow

Dorfkirche Rudow

Alt-Rudow

Pankow

Kulturbrauerei 22. November bis 22. Dezember

Kollwitzplatz 28. November sowie 5., 12. und 19. Dezember

Abgesagt Buch

Reinickendorf

Frohnau 4. und 5. Dezember

Abgesagt Monopol

Forstamt Tegel

Spandau

Zitadelle 22. November bis 23. Dezember (2G-Modell)

Rathaus Spandau 22. November bis 26. Dezember

Kladow 4. und 5. Dezember

Abgesagt Kirmes auf altem Postgelände

Steglitz-Zehlendorf

Domäne Dahlem an allen Advents-Wochenenden

Mexikoplatz an allen Adventssonntagen

Hundeweihnachtsmarkt am Forsthaus Paulsborn 27. und 28. November

Botanischer Garten 19. November bis 9. Januar

Jagdschloss Grunewald 4. und 5. Dezember

Abgesagt Bahnhof Lichterfeld-West

Schlachtensee

JVA Düppel

Tempelhof-Schöneberg

Dorfaue Marienfelde 3. bis 5. Dezember und 10. bis 12. Dezember (2G-Modell)

Nollendorfplatz 21. November bis 23. Dezember

Tempelhofer Hafen 26. November bis 31. Dezember

Friedrichshagen 18. und 19. Dezember

Abgesagt Breslauer Platz

Lichtenrade

Malzfabrik

Treptow-Köpenick

Späth’sche Baumschulen 27./28. November, 4./5. Dezember, 11./12. Dezember

Waldgaststätte Hanff’s Ruh 27. und 28. November

S-Bahnhof Friedrichshagen 4./5. Dezember

FEZ Wuhlheide an allen Adventswochenenden

Schloss Köpenick 9. bis 12. Dezember