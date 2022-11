Wein-Tasting einmal anders: Auch Berlin hat jetzt seine erste Weinkönigin

Wie sieht er aus, ein Abend mit gutem Essen und Unterhaltung auf Berliner Art? Es muss natürlich Gourmet-Currywurst geben, Wein wie „One Love“-Brut und „Bunte Liebe“-Secco – und Dragqueens. Im Foyer des Meistersaals in Mitte stehen sie, von Kopf bis Fuß in Pailletten, mit Teufelshörnern und Teufelsschwänzen – pünktlich zu Halloween. Das ist die Szene am Montagabend, als die Organisatoren des Fine-Dining-Festivals eat! Berlin aus vier dieser Queens die erste Berliner Weinkönigin küren wollten.

Die Idee soll das doch recht altbackene Konzept Weinkönigin infrage stellen. Diese Figur und die Wahl ist ja vor allem in südlichen Weinregionen Deutschlands bekannt und gilt selbst dort nicht gerade als zeitgemäß. Zu dieser ungewöhnlichen Wahl gibt es ein fünfgängiges Abendessen von Sterneköchen wie Alexander Wulf vom Restaurant Troyka nahe Mönchengladbach und Franz Berlin vom Hotel Kronelamm in Bad Teinach-Zavelstein, westlich von Stuttgart.

Der Festivalleiter Bernhard Moser musste zehn Jahre darum kämpfen, das Format so umzusetzen, wie er auf der Veranstaltung andeutet. „Die Idee der Weinkönigin in den Dörfern ist fürchterlich und chauvinistisch“, sagt er. „Wenn wir das in Berlin machen, machen wir das mit einem geilen Statement – und zwar mit Drag. Dafür werden einige uns hassen, aber auch nicht ignorieren können.“

Die Winzerin Simona Maier findet dieses Statement für die queere Community besonders wichtig. Im Jahr 2019 wurde sie zur Weinprinzessin in ihrer badischen Heimat gekürt – aber die Erfahrung sei für sie „die Hölle“ gewesen. „Das war für mich ein Kindheitstraum“, sagt sie der Berliner Zeitung. „Aber ich wurde in eine Richtung gebogen, wo ich gar nicht hinwollte.“ Sie müsste einfach „lächeln und winken“, für ihre Weinexpertise gab es keinen Platz. Als Transfrau sah sie ihre Krönung als Chance, die Tradition der Weinkönigin zu modernisieren. „Aber ich durfte nicht über mein Handwerk und meine Leidenschaft sprechen.“ Seit 2014 betreibt sie ihr eigenes Weingut – die Weinmanufaktur Heiligenstein in Mühlhausen.

In drei Kategorien haben die Jury-Mitglieder (v. l. n. r.: Dream, Simona Maier und Kaey) die vier Kandidatinnen beurteilt. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Am Montag macht Maier eine ganz andere Erfahrung. Sie hat die siebenteilige Weinbegleitung des Abends kuratiert; zudem sitzt sie neben der Siegessäule-Redakteurin Kaey und Dream, Runway-Dozent an der Kreuzberger Tanz- und Bewegungsschule motion*s, mit in der Jury des Abends. „Hier wurde ich nicht kleingeredet, ich war gefragt, wie ich eigentlich bin, und fühle mich komplett angekommen“, sagt sie. „Es war mir eine ganz große Ehre.“

Sterneküche mit Disko-Hits im Hintergrund

Die Show wird moderiert von der Berliner Dragqueen Sheila Wolf. Die Jury muss die vier Teilnehmerinnen nach einer Reihe von Kategorien bewerten, wie in einem klassischen Schönheitswettbewerb. Es gibt eine Lip-Sync-Performance, eine Fragerunde und einen Mode-Runway. Die vier Königinnen Foxglove, Harpy Fatale, Novah Duh und Rachel Intervention müssen so ihre jeweiligen Stärken unter Beweis stellen.

Für Simona Maier ist das keine Satire-Aktion. Schließlich ist das Catering sehr hochwertig: Speisen und Getränke kosten 179 Euro pro Kopf. Gleichzeitig ist die Atmosphäre alles andere als spießig. Als der erste Gang serviert wird, eine Vorspeise aus Gelbschwanzmakrele mit Moscow-Mule-Aufguss und Sesamcreme (Küchenchef Wulf: „Berlin zu Ehren mit ein bisschen Hanf dazu“), läuft im Hintergrund „I’m Every Woman“ von Chaka Khan.

In der Fragerunde mussten die Kandidatinnen (v. l. n. r.: Novah Duh, Rachel Intervention, Harpy Fatale und Foxglove) der Jury erzählen, warum sie zur ersten Berliner Weinkönigin gekürt werden sollten. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Am Ende ist es Rachel Intervention, die die Jury überzeugen kann und jetzt für immer die erste Berliner Weinkönigin sein wird. „Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, sagt Simona Maier – aber als „Comedy-Maus“ konnte Rachel die Jury mit einer Extraportion „natürlichen Esprits“ überzeugen. Eine Verbindung in die Weinszene hatte sie zwar auch – ursprünglich stammt sie aus einem Weindorf in Baden-Württemberg, wo ihr Vater Chef eines Weinbaumuseums ist. „Das wird jetzt für ihn der Höhepunkt meiner Drag-Karriere“, sagte Rachel auf der Bühne unter großem Beifall des Publikums.

Simona Maier: Weinverbände müssen „ein bisschen auftauen“

Nach der Krönung kommt das Dessert: Eine hervorragende Kombination, wie ein Sitznachbar mitteilt. „Genau so muss ein Abend in Berlin sein“, sagt einer der Gäste, „tolles Essen, perfekter Wein, geile Location und beste Unterhaltung.“ Er ist mit seiner Frau gekommen, wohne in Kreuzkölln und gehe oft zu Burlesque-Shows in Berlin. „Das war die beste Veranstaltung, die wir in diesem Jahr besucht haben“, sagt die Frau. „Sie muss auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen – es müsste eine viel größere Bühne finden.“

Simona Maier ist auch für eine Neuauflage im kommenden Jahr, aber das hängt nicht nur von ihr ab. „Es würde mich einfach freuen, wenn die Weinverbände ein bisschen auftauen würden und bereit wären, was Neues zu machen“, sagt sie. Aber dass heute in Berlin auch „Transgender und Männer in Fummel“ um den Titel der Weinkönigin kämpfen konnten, sei schon ein Zeichen, dass die Weinbranche aus dem Tiefschlaf herauskomme. Simona Maier ist sich sicher: „Das war der Auftakt, dass sich was verändert hat.“