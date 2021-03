Berlin - Was bedeutet das S in S-Bahn, und wer hat es erfunden? Diese Fragen sind jetzt geklärt. Der Berliner Historiker und S-Bahn-Fan Mathias Hiller hat es in mühseliger Aktensuche herausgefunden.

Heiligabend 1930 wurde im amtlichen Nachrichtenblatt der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft verkündet, was am 13. November bereits verfügt worden war: dass die Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen künftig handlich „S-Bahn“ heißen würden. Ein weißes S auf grünem Grund solle auf ihre Stationen hinweisen.