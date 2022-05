Auf dem Berliner Arbeitsmarkt geht es weiter aufwärts. Nach Angaben der hiesigen Arbeitsagenturen waren in der Stadt im April insgesamt 176.717 Menschen als arbeitslos registriert. Das waren 2869 Personen weniger als noch im März und 33.067 Arbeitslose weniger als im April des vergangenen Jahres. Damit ging auch die Arbeitslosenquote zurück und beträgt derzeit 8,7 Prozent. Allerdings sind in Berlin noch immer weit mehr Menschen ohne Arbeit als vor der Pandemie. Im April 2019 gab es in der Stadt 148.800 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote lag seinerzeit bei 7,7 Prozent.

Tatsächlich hat die Nachfrage nach Arbeitskräften der Arbeitsbehörde zufolge deutlich zugenommen. So seien dort aktuell 21.865 freie Arbeitsstellen gemeldet, also 6297 mehr als im April 2021, und es sollen nicht die typischen Saisonbetriebe in der Gastronomie und dem Tourismus sowie der Baubranche einen höheren Bedarf angemeldet haben. „Auch alle anderen Branchen in der Region signalisieren die Betriebe eine große Arbeitskräftenachfrage“, sagt Ramona Schröder, Chefin der regionalen Arbeitsagenturen.

In den Arbeitsagenturen in Brandenburg wurden im April insgesamt 71.106 Arbeitslose gezählte, womit deren Zahl gegenüber dem Vormonat um 2.262 Personen zurückging. Es waren zugleich 11.752 weniger als im April 2021. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,3 Prozent. Bundesweit gab es im April auf den März 53.000 Arbeitslose weniger. Bei insgesamt 2,3 Millionen Menschen ohne Beschäftigung liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 5,0 Prozent.