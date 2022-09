Der große Festsaal des Roten Rathauses ist zu diesem Anlass mit reichlich Publikum gefüllt: An 15 runden Tischen mit weißen Tischdecken sitzen die Gäste in festlicher Kleidung, um das Lebenswerk des Ehepaars Adler zu würdigen. Die Damen in Cocktailkleidern und Kostümen, mit hohen Schuhen – die Herren in Anzügen. Hier wird noch Krawatte getragen. Es sind viele langjährige Weggefährten des Ehepaars dabei.

Der 94-jährige Witiko Adler und seine jüngere Frau ziehen in der Mitte des Saals jedoch eher wenig Aufmerksamkeit auf sich. Dabei ist ihr Werk bedeutend. Sie haben sich mit ihrer Konzertagentur in den Jahrzehnten nach dem Krieg dafür eingesetzt, dass jüdische Künstler wieder hier auftraten. Einige haben sie sogar ganz in die Berliner Musikszene zurückholen können.

Auszeichnung für Witiko und Jutta Adler: „Sie sind ein Synonym für Musikleben in Berlin“, sagt die Regierende Bürgermeisterin

„Das Ehepaar Adler ist Kopf und Herz von Berlins Konzertgeschichte“, sagte die Regierende Bürgermeisterin in ihrer Laudatio. „In ihrer einzigartigen Karriere haben sie Entscheidendes getan und das tun sie bis heute, gerade im Hinblick auf den Wiederaufbau der Berliner Musikszene nach dem Nationalsozialismus.“ Die Adlers hätten es unter anderem geschafft, den Dirigenten Otto Klemperer wieder nach Berlin zu bringen. Er war vor den Nazis, die ihn als „Kulturbolschewist“ bezeichneten, 1933 erst nach Zürich geflohen, und emigrierte über Wien letztlich nach Amerika.

„Starker Wille und große Leidenschaft“ des Ehepaars hätten es ermöglicht, Klassikstars nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an ein deutsches Musikhaus zu binden, so Giffey. „Wenn wir heute über die Kulturmetropole Berlin reden, gehören Sie zu denen, die dafür den Grundstein gelegt haben.“

Die vom Ehepaar Jutta und Witiko Adler geleitete Konzertagentur gehört zu den erfolgreichsten und ältesten weltweit. Sie wurde vor 104 Jahren von Witikos Vater Hans Adler in Berlin gegründet. Witiko wurde 1928 in Berlin geboren und trat nach dem Abitur in die Firma seines Vaters ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm er zunächst allein die Firma – im Alter von gerade einmal 20 Jahren. 1985 ist seine Frau mit in das Unternehmen eingestiegen. „Die Adlers haben die Stadt erlebt in einer Zeit, als sie in Ruinen lag, als Menschen wirklich Hunger fürchteten und Angst hatten, zu erfrieren“, sagte Giffey.

Jutta Adler sagte in ihrer Dankesrede, man sei vor allem darauf stolz, das Unternehmen ohne staatliche Hilfe aufgebaut zu haben. „Unsere Devise war immer: Nicht lange drüber reden – machen“, sagte sie. „Und das hat geklappt.“ Der Weg ist ein langer gewesen, aber er sei auch noch nicht vorbei: „Solange wir Lust haben, machen wir weiter. Und wir haben noch Lust.“

Die Ernst-Reuter-Plakette wird seit 1954 verliehen. Die letzte Verleihung fand 2017 statt. Die Plakette hat ab heute 192 Persönlichkeiten aus dem politischen, wirtschaftlichen und geistig-kulturellen Bereich ausgezeichnet, „die sich um Berlin besondere Verdienste erworben haben“. Benannt ist die Plakette nach dem ersten Regierenden Bürgermeister Berlins, Ernst Reuter. Der Sozialdemokrat ist 1953 im Amt verstorben.