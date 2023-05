In Berlin stilvoll Weltgeschichte gucken: „Die Royals ziehen sich durchs eigene Leben“

Very british geht es auch in Marzahn zu: Berliner Royal-Fans beim Public Viewing im Englischen Garten in den Gärten der Welt

Die Studentin Eva Schuler ist zum Public Viewing der Krönung von König Charles in den Englischen Garten in die Gärten der Welt gekommen - und gewann prompt den kleinen Hut-Contest.

Wenn schon Royals, dann im Englischen Garten in den Gärten der Welt – „very british“ im Tea Room des reetgedeckten Cottages mit Earl Grey Tea, Sandwiches und Fruit Flapjack, den englischen Haferriegeln, vielen Union-Jack-Fähnchen, einem royalen Bingo – und natürlich Public Viewing. Auf dem großen Bildschirm lief ab zehn Uhr die gesamte Krönungszeremonie, und die Berliner Fans haben es sich auf Sofas, in Sesseln und an Tischchen gemütlich gemacht.

Christine aus Kreuzberg ist mit Bruder Sebastian und Schwägerin Bilja, beide aus Oldenburg, gekommen. Die drei waren schon zehn Minuten vor Eröffnung da und haben nun die besten Plätze. „Das passiert ja nur einmal im Leben“, sagt Christine, „das muss man doch miterleben.“

Eine Freundin sei sogar in London dabei, stehe jetzt an der Mall. Sie selber war in London, als die Queen starb – und als Prinzessin Charlotte geboren wurde, beobachtete sie vor dem Krankenhaus, wie die Eltern Kate und William nach Hause fuhren. „So ziehen sich die Royals durchs eigene Leben“, sagt sie. Und der Besuch aus Oldenburg pflichtet bei: Sie waren ergriffen, als mit dem Tod der Queen „eine Institution ging, die einen immer begleitet ha.“. Sebastian ergänzt: „Diese Krönung ist nun eine Art Neubeginn – das gehört dazu!“

Kate und William sind Biljas und Sebastians Lieblinge, echt gute Aushängeschilder der Monarchie, so professionell, finden sie. Als Staatsform für Deutschland sieht Sebastian das Königtum nicht geeignet, aber als „britische Besonderheit“, als Teil der britischen Geschichte. Mit Blick auf die Zeremonie, die gerade zu diversen Segnungen fortgeschritten ist, sagt er: „Das ist so alt – da waren die USA noch nicht gegründet!“

„Die Briten brauchen die Monarchie, die nutzt sich nicht so bald ab“, davon ist Christine Urban überzeugt. Die elegante ältere Dame, schick frisiert und mit britischer Fahne als Anstecker im Revers des nachtblauen Blazers, hat es sich in einem Sessel gemütlich gemacht. Sie lebt zwar sei 20 Jahren in Berlin-Buckow, eigentlich aber ist sie Wienerin und hat ihren speziellen Blick aufs Monarchische. Bei aller Inszenierung, die man heute sehe, sei doch die Anziehungskraft enorm: „Schauen sie doch auf die Menschenmassen, die immerzu nach Schloss Schönbrunn strömen. Die Habsburger sind schon so lange weg, aber der Sissi-Hype ist ungebrochen. Die Faszination bleibt.“

Die Frage, ob sie die britische Monarchie noch für zeitgemäß hält, beantwortet sie mit einem Hinweis auf den Brexit: „Der war nicht zeitgemäß – eine Katastrophe.“ Christine Unger hat eine lange Bindung mit London: 1965 war sie ein Jahr lang in der Stadt, wohnte und jobbte in einem hochfeinen Club gleich neben dem St. James Palace. Auch Prinz Philipp verkehrte dort; sie sah ihn gelegentlich. Und jetzt die Krönung: „Ein tolles Ereignis.“

Auch Inga Böning, seit 25 Jahren Berlinerin und eigentlich aus Hamburg, hat für sich und ihren Besuch aus dem Allgäu „diesen schönen öffentlichen Ort“ gewählt, um bei dem „einmaligen Weltereignis, das man gesehen haben muss“, dabei zu sein. Sie freut sich besonders über die Diversität, die vielen anwesenden Staatsoberhäupter aus Afrika, dem ganzen Common Wealth, und findet es als Mutter „toll, dass so viele Kinder bei der Zeremonie eine tragende Rolle spielen durften“.

Den Vogel in puncto Britishness hat im Marzahner Cottage Eva Schuler abgeschossen: Sie erschien mit einem umwerfend schicken schwarzen Hütchen mit zarten Tüllaufbau und leicht vor die Augen gesenktem Schleier. Die 19-jährige Studentin aus Bayern, die an der FU studiert, hat sich vor Jahren mit ihrer Mama die royalen Hochzeiten am Fernseher angeschaut und hatte nun keine Lust auf Alleineschauen im Studi-Zimmer. Das Hütchen hat ihr eine WG-Nachbarin geliehen, eine ältere Dame, die einst in der Modebranche arbeitete. Mit dem Accessoire gewinnt Eva Schuler nun auch den Hut-Contest des Krönungs-Public-Viewing 2023.

Schade, dass das Wetter in Marzahn noch kühler und nasser war als das in London – so blieb die Gartenterrasse vor dem Cottage mit ihren freundlichen weißen Möbeln am Krönungstag ungenutzt. Doch viele der Royal-Fans machten noch einen Rundgang durch den Englischen Garten, ein Exempel der im 18. Jahrhundert aufgekommenen britischen Landschaftsparks. Anstelle der streng geometrischen Formen des damals vorherrschenden Barock waren diese Gärten inspiriert von der idyllischen Wildnis der Landschaftsmalerei.

Die Idee, in Marzahn-Hellersdorf einen solchen Garten anzulegen, entstand aus der Städtepartnerschaft des Berliner Bezirks mit der nordenglischen Stadt Halton, schreibt die landeseigene Gesellschaft Grün Berlin auf die Frage nach dem Ursprung der Anlage. Zunächst hatte man keinen geeigneten Standort gefunden, schließlich konnten im Jahr 2010 für die Gärten der Welt 13 Hektar Erweiterungsfläche erworben werden.

2011 wurden demnach fünf internationale Architektur-Arbeitsgemeinschaften eingeladen, ihre Entwürfe vorzulegen. Der aus dem Büro Austin-Smith:Lord aus Manchester ging als Gewinner aus dem Wettbewerb hervor. Auf insgesamt 6000 hügeligen Quadratmetern erstrecken sich nun im Englischen Garten in den Gärten der Welt Wiesenflächen, ein Obstbaumhain, ein Rosengarten, Staudenbeete und ein Gemüsegarten.