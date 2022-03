Im gesamten Bundesgebiet wurde am Montag dieser Woche wieder gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. Gleichwohl sind die Teilnehmerzahlen bei den Montagsprotesten in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Auf Anfrage der Berliner Zeitung teilten die Polizeipräsidien und Innenministerien der Bundesländer die Teilnehmerzahlen mit. Demnach nahmen am Montag rund 191.420 Menschen an Versammlungen teil. Vor einigen Wochen waren es noch mehr als 380.000.

Baden-Württemberg: Nach Angaben des Innenministeriums versammelten sich am Montag insgesamt etwa 32.900 Teilnehmer bei 284 Veranstaltungen gegen die Corona-Regelungen.

Etwa 1200 befürworteten bei 25 Veranstaltungen die Maßnahmen.

Bayern: Das Bayerische Staatsministerium des Innern meldet insgesamt 34.000 Menschen, die sich bei 115 Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen aussprachen.

An zwei Gegenversammlungen nahmen insgesamt 300 Menschen teil.

Ein Ministeriumssprecher schränkt jedoch ein: „Es gibt keine grundsätzliche Meldepflicht für alle Versammlungen an das Innenministerium. In der Regel werden uns von den Polizeipräsidien Demonstrationen mit einer größeren Teilnehmerzahl oder mit einem größeren Konfliktpotential gemeldet.“

Berlin: Die Polizei stellte nach Angaben eines Sprechers vier Versammlungen fest, die sich gegen die Maßnahmen richteten. Sie zählte insgesamt 2150 Teilnehmer.

Dagegen protestierten insgesamt 559 Personen bei 16 Versammlungen.

Brandenburg: Das Polizeipräsidium meldet 72 Versammlungen mit insgesamt rund 12.230 Teilnehmern gegen die Corona-Politik.

Die Polizei zählte 9 Versammlungen mit insgesamt rund 270 Teilnehmern, die die Corona-Maßnahmen befürworteten.

Bremen: Ein Polizeisprecher antwortet: „Moin, in Bremen gab es keine von der Polizei erfassten Corona-Demos.“

Hamburg: In der Hansestadt demonstrierten laut Polizei insgesamt 172 Personen gegen die Corona-Politik.

Es gab zudem 30 Gegendemonstranten.

Hessen: Das Innenministerium zählte insgesamt 8500 Personen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten.

Zudem wurden hessenweit zehn Gegenveranstaltungen mit rund 450 Teilnehmern durchgeführt.

Mecklenburg-Vorpommern: Das Innenministerium berichtet von 37 Versammlungen am Montag mit insgesamt 6788 Teilnehmern, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richteten.

Über Gegenveranstaltungen wurde nichts bekannt.

Niedersachsen: Nach Angaben des Innenministeriums nahmen landesweit etwa 7500 Personen an Versammlungen teil, die sich kritisch über die aktuellen Corona-Maßnahmen äußerten.

Etwa 2300 Personen nahmen an Gegenveranstaltungen teil.

Nordrhein-Westfalen: Das Innenministerium berichtet von 146 Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen mit insgesamt 14.559 Teilnehmern.

Es gab 22 Gegenveranstaltungen mit insgesamt 2160 Teilnehmern.

Rheinland-Pfalz: Nach Angaben des Innenministeriums registrierte die Polizei landesweit 79 Zusammenkünfte von Corona-Maßnahmen-Kritikern mit insgesamt rund 5000 Teilnehmern.

An 12 Gegenveranstaltungen beteiligt.

Saarland: Laut Polizei gab es am Montag eine Demonstration mit insgesamt 200 Teilnehmern gegen die Corona-Politik.

Sachsen: Das Staatsministerium des Innern zählte insgesamt rund 36.700 Teilnehmer an 174 Veranstaltungen gegen die Corona-Politik.

Zudem gab es 6 Gegenveranstaltungen mit etwa 300 Teilnehmern.

Sachsen-Anhalt: An 51 Veranstaltungen gegen die Corona-Politik beteiligten sich laut Innenministerium insgesamt 10.700 Menschen.

Es gab 8 Gegenveranstaltungen mit insgesamt 227 Teilnehmern.

Schleswig-Holstein: Nach Angaben des Innenministeriums fanden landesweit insgesamt 79 Versammlungen mit etwa 5700 Teilnehmern gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen statt.

20 Versammlungen mit über 1100 Teilnehmern richteten sich gegen die Corona-Demonstrationen.

Diese Zahlen beziehen sich nach Angaben eines Sprechers nur auf die Demonstrationen, die der Polizei gemeldet wurden. Die zuständigen Verwaltungsbehörden für die Anmeldung von Demonstrationen sind die Behörden auf kommunaler Ebene.

Thüringen: Landesweit fanden laut Polizei insgesamt 68 Versammlungen gegen die Corona-Politik statt. Die Gesamtteilnehmerzahl belief sich auf 14.321 Personen.

Über Gegenveranstaltungen teilte die Polizei nichts mit.