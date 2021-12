imago/Stefan Zeitz

Mit einem weißen Geisterfahrrad erinnert eine Mahnwache an einen tödlichen Zusammenstoß, der sich am 27. Mai in der Frankfurter Allee ereignete. Eine 37 Jahre alte Radfahrerin wich einem Geldtransporter aus, der den Radfahrstreifen versperrte. Sie wurde von einem Sattelzug getötet.