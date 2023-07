Am Donnerstagmorgen ist der M&M’s-Flagship-Store am Kudamm zwar noch wenig besucht, trotzdem zieht ein etwa neunjähriger Junge seine Eltern und das jüngere Geschwisterchen in den Laden. Die Eltern folgen ihm, ohne zu argumentieren. Wer weiß, vielleicht sind auch sie angezogen von der bunten Wunderwelt, die den Passanten aus dem Schaufenster entgegenstrahlt. Zwischen den Süßigkeiten finden Kunden im Laden vor allem ein Motiv immer wieder: die auffällig bunten M&M’s-Maskottchen, die jedem schon einmal in der Werbung begegnet sein dürften.

Derzeit gibt es einen aktuellen Anlass, um sich mit den farbenfrohen Figuren genauer auseinanderzusetzen: Die Bundesregierung arbeitet an einem Gesetz, das Kinder unter 14 Jahre vor Werbung schützen soll, welche zu süße, fettige oder salzige Speisen zeigt. Ungesunde Ernährung sei ein Hauptgrund für das Übergewicht von Minderjährigen, freiwillige Verpflichtungen der Industrie hätten nicht die gewünschten Erfolge erzielt. Das Hauptargument dabei ist: Kinder können noch nicht erkennen, wann sie Werbung ausgesetzt sind. Deswegen müsse es strenge Richtlinien geben, zu welchen Zeiten und in welchen Formaten für ungesunde Lebensmittel geworben werden darf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schon in den 1950er-Jahren wusste die Lebensmittelindustrie, wie sie effektiv Kinder erreicht. Zu der Zeit geriet übermäßiger Zuckerkonsum besonders in den USA erstmals unter Verdacht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen auszulösen; es folgten eine groß angelegte Imagekampagne und viel TV-Werbung. Ein beliebtes Mittel, um die Jüngsten der Gesellschaft zu erreichen, war der Einsatz von Zeichentrickfiguren. In einem heute lustig anmutenden Beispiel von 1954, das immer noch auf YouTube zu finden ist, sieht man ein kleines Mädchen, das wegen Zuckermangels weint. Dazu ertönt: „Ach, wie wär das Leben traurig, gäb es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr!“

Auch heute werben viele Hersteller von Süßigkeiten mit comicartigen Charakteren für ihre Produkte. Im Supermarkt finden potenzielle Käufer lachende Früchte auf Maoam-Kaubonbons, den bekannten Goldbären auf den Gummibärchen-Tüten von Haribo und bunte M&M’s-Charaktere auf den gleichnamigen Produkten. Wie wichtig die Maskottchen für das Image der Marke sind, konnte man im letzten Jahr beobachten: Damals hatte es besonders in den USA heftige Proteste gegeben, nachdem die personifizierten M&M’s-Figuren ein Neudesign erhalten hatten.

Sprechen Cartoon-Figuren vor allem Kinder an?

Sprechen Figuren wie die M&M’s-Charaktere vor allem Kinder an? Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin. Eine Studie der Universität Hamburg identifiziert Cartoon-Figuren als „Instrumente des Kindermarketings“. Besonders besorgniserregend sei, dass in Werbung für ungesunde Lebensmittel eine auffällige Häufung von Kindermarketinginstrumenten festzustellen ist. Der Europäische Verbraucherverband (BEUC) kam 2017 zu einem ähnlichen Ergebnis und rief Firmen dazu auf, keine bekannten oder markenspezifischen Cartoon-Figuren mehr in Werbung für ungesunde Lebensmittel einzusetzen.

Nina Wenzl, Director of Corporate Affairs bei Mars, der Produktionsfirma von M&M’s, ist sich dieser Problematik bewusst. In den 1950er-Jahren war der Umgang mit Werbung noch anders, erklärt Wenzl. Im zweiten Stock des Flagship-Stores können Interessierte eine Übersicht finden, die die Veränderung des M&M’s-Charakterdesigns anschaulich darstellt. Zu dem ersten Bild, das ein Design von 1954 zeigt, sagt Wenzl: „Man sieht es ja – am Anfang waren die Figuren Schulkindern nachempfunden.“

Es gebe jedoch ein neues Bewusstsein über den Einfluss von Werbung auf Kinder. Dementsprechend wurden die bunten Maskottchen in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder angepasst. Bis in die 1990er-Jahre hatten die Charaktere ein comicartiges Aussehen, das vor allem für Kinder attraktiv war. Das neueste Design soll sich jedoch an Erwachsene richten, zum Beispiel, indem sie wie Erwachsene aussehen und sprechen. Auf die Verwendung von lizenzierten Cartoon-Figuren wie etwa Anna und Elsa aus dem bei Kindern beliebten Disney-Film „Frozen“ verzichte man außerdem komplett.

Kinder unter 13 Jahre dürfen den Laden nicht ohne erwachsene Begleitung betreten. Dennoch finden sich im M&M’s-Laden noch Produkte, die ganz klar auf Kinder abgestimmt sind. Farbenfrohe Kleidung zum Beispiel, davon gibt es im Laden überraschend viel. Neben fast jeder Kleiderpuppe in Erwachsenengröße steht auch eine für Kinder. Ein häufiges Motiv: die M&M’s-Charaktere in verschiedenster Ausführung. Es gebe dazu eine fortlaufende Recherche, so Wenzl. Produkte, die Kinder zu sehr ansprechen, verschwinden dann aus dem Sortiment, so etwa Shirts mit großen Smiley-Gesichtern. Andere Motive, bei denen Charaktere ohne starke Gesichtszüge oder nur als Umriss abgebildet sind, würden Kinder hingegen weniger ansprechen.

Auch Gewinnspiele, bei denen der Kauf von Süßigkeiten durch kindgerechte Preise wie etwa Spielzeug belohnt wird, bietet M&M’s laut Wenzl nicht an. Bei anderen Herstellern findet man sie jedoch. Auf der Website von Haribo etwa wirbt der Goldbär für eine Kooperation des Konzerns mit der Kindersachbuchreihe „Was ist was?“. Obwohl nur Personen über 16 Jahre an dem Gewinnspiel teilnehmen dürfen, trägt der Bär einen Rucksack, aus dem Buntstifte ragen, im Hintergrund steht der Schriftzug „Bester Schulstart!“. Auch Haribo hat einen Shop in Berlin in der Tauentzienstraße.

Unternehmergeist oder soziale Verantwortung?

Es bleiben gemischte Gefühle. Maßnahmen, wie sie bei M&M’s getroffen werden, scheinen gut gemeint, aber doch widersprüchlich, wenn es um spezifische Produkte wie Kinder-T-Shirts geht. Kinder sollen die Produkte also mögen, aber nicht zu sehr? Am Ende muss es aus der Sicht eines Unternehmens trotzdem das Ziel sein, seine Produkte an möglichst viele Menschen zu verkaufen. Süßigkeitenhersteller in Deutschland und weltweit müssen also eine schwierige Gratwanderung zwischen Unternehmergeist und sozialer Verantwortung leisten. Auch das geplante Gesetz der Bundesregierung wird die Branche in dieser Hinsicht vor neue Herausforderungen stellen.

Nina Wenzl macht sich trotzdem keine großen Sorgen, dass M&M’s durch das Gesetz stark eingeschränkt wird. Im Gegenteil: Es sei eher wahrscheinlich, dass kleine Marken oder neue Produkte durch das geplante Werbeverbot Schwierigkeiten hätten, in den Markt vorzudringen. Dadurch werden etablierte Marken wie M&M’s eher begünstigt. Von dem neuen Gesetz wünscht sie sich vor allem, dass Werbung, die an Jugendliche über 14 Jahre und Erwachsene gerichtet ist, weiterhin möglich bleibt – inklusive der bunten M&M’s-Charaktere.