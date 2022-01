Bisher ist nicht bekannt, dass ein Berliner Gastwirt versucht hätte, einen Polizisten oder Ordnungsamtsmitarbeiter des Lokals zu verweisen. So etwas passierte jedoch schon in Nordrhein-Westfalen, als Ordnungshüter bei einem Wirt die Einhaltung der 2G-Regel kontrollieren wollten, aber auf Nachfrage keine eigenen Impfnachweise vorzeigten.

Das Thema ist brisant: Ein Teil der Polizisten und Ordnungsamtsbediensteten ist selbst nicht geimpft, soll aber Ladeninhaber und Wirte auf Einhaltung der Regeln kontrollieren. Und dass, obwohl die Pandemie auch in der Polizei grassiert. Nach Informationen der Berliner Zeitung waren am Dienstag 382 Mitarbeiter von Corona betroffen: 249 waren infiziert – 47 mehr als in der Vorwoche. Weitere 133 waren in Quarantäne – 83 mehr als eine Woche zuvor.

Und so werden die Forderungen nach einer berufsbezogenen Impflicht für die Kontrolleure lauter. „Angesichts des gesetzlichen Auftrags zum Durchsetzen von Maßnahmen muss diese schnellstmöglich umgesetzt werden“, sagte Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Mittwoch. Er sieht mittlerweile die Einsatzfähigkeit der Polizei und der Ordnungsämter in Gefahr. „Wir müssen Situationen vermeiden, dass irgendwann ein Gastronom Hausrecht ausübt und Kollegen den Zugang verwehrt, weil sie nicht geimpft oder genesen sind und das dann auch noch bei Youtube erscheint.“

Problematisch könnte es nach Auffassung der GdP auch werden, wenn Berlin für Großeinsätze Unterstützungskräfte anfordert oder entsendet und die Hotelbetreiber, die ihnen Unterkunft gewähren – wie vorgeschrieben – auf 2G-Nachweise bestehen.

Keine offiziellen Zahlen über den Impfstatus der Berliner Polizisten

Wie viele Polizisten geimpft sind, ist unklar. Bei einer Umfrage im November hatten 83 Prozent der Beamten angegeben, geimpft zu sein. Seither sei die Quote ganz leicht gestiegen, sagt Polizeisprecherin Anja Dierschke. Genaue Zahlen nennt sie nicht. „Die Impfbereitschaft der Kollegen ist relativ hoch.“ An eine Impfpflicht in der Behörde ist nach ihren Worten nicht gedacht. Die Möglichkeit, Geschäfte und Lokale auf die Einhaltung der 2G-Regeln zu kontrollieren sei im Rahmen des hoheitlichen Handelns gesetzlich klar geregelt.

Anders ist es bei der Berliner Feuerwehr, wo die Impfquote bei etwas über 80 Prozent liegt und derzeit 56 Mitarbeiter Corona haben und 113 in Quarantäne sind. Bis Ende Januar müssen sich die 4500 Feuerwehrleute wenigstens ihre Erstimpfung abgeholt haben. Ab 15. März müssen sie dann vollständig geimpft oder genesen sein. Ungeimpfte werden dann dem Gesundheitsamt gemeldet. Dies beruht auf dem Infektionsschutzgesetz, nach dem das Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie im Rettungsdienst bis zum 15. März geimpft sein muss.

Auch die Bundeswehr führte eine Impfpflicht ein. Angehörige sind laut Soldatengesetz verpflichtet, solche Impfungen zu dulden, wenn sie der Verhütung übertragbarer Krankheiten dienen. Aus den Beamtengesetzen und verschiedenen Gerichtsentscheiden ergibt sich eine ähnliche Pflicht zur Gesunderhaltung und dem Bemühen, die Gesundheit so weit zu bewahren, dass die Dienstfähigkeit nicht schuldhaft beeinträchtigt wird. Dieser Argumentation folgt etwa die GdP – auch wenn eine Impfpflicht unter den Gewerkschaftern beziehungsweise in den Dienststellen höchst umstritten ist.

Impfen vom Verfassungsschutz bis zu den Wasserwerken

So ist Bodo Pfalzgraf, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft und Vize-Landeschef des Deutschen Beamtenbundes, gegen eine Impfpflicht nur für Polizisten und Ordnungsamtsmitarbeiter. Der Impfstatus bei den Kollegen sei bereits sehr hoch, sagt er. Pfalzgraf erwartet vom Staat klare Regeln und nicht jeden Tag neue zum Teil unverständliche Verordnungen. Wenn überhaupt, dann müsse es eine Impfpflicht geben für alle Mitarbeiter der kritischen Infrastrukturen – „vom Verfassungsschutz bis zu den Wasserwerken“.

Das Impfen von Mitarbeitern in systemrelevanten Berufen hält auch Tom Schreiber, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, für sinnvoll. Allerdings hält er nichts von Druck, sondern mehr von Freiwilligkeit und Aufklärung. „Das Problem ist auch, dass es keine offiziellen Statistiken zur Impfquote gibt, weder bei der Polizei noch in den Bezirksämtern.“ Ohne diese Zahlen könne man schwer entscheiden. „Wir müssen abschließend diskutieren, ob wir das Instrument der Impfpflicht bei einer erneuten Pandemie dann einsetzen.“