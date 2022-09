Manchmal muss man radikal sein, um eine Liebe zu retten. Vor ungefähr zehn Jahren beschloss ich deshalb, nicht mehr im Sommer an die Ostsee zu fahren. Meine Großmutter, die in Warnemünde gelebt hatte, zuletzt gleich hinter dem Hotel Neptun, war gestorben. Ich habe jeden Sommer meiner Kindheit am Strand vor dem Hotel Neptun verbracht, weil meine Oma dort einen Strandkorb hatte. Der war lange vor ihr verschwunden, ich weiß nicht, wohin.

Wahrscheinlich durfte man dort keine privaten Strandkörbe mehr aufstellen. In meiner Kindheit hatten die Begriffe Ostsee, Sommer und Glück alle dasselbe bedeutet, nun fand ich die Küste ab Juni schwer zu ertragen. Alles war viel zu voll, zu laut, die schönsten Orte zugebaut, Hotels und Restaurants überteuert.

Die Liebe ganz aufzugeben kam nicht in Frage, also fuhr ich im Frühling oder im Herbst an die Ostsee, in den letzten Jahren nach Rügen, meist ganz in den Norden der Insel. Ich sog den Seetang-Salzwasser-Duft ein, ging aber nicht baden, zu kalt. Im vergangenen Jahr fuhr ich im November nach Rügen. Dann wieder im März. Die Sehnsucht! Und jetzt habe ich mich auch im August auf die Insel getraut. Am Tag nach Ende der Schulferien in Berlin und Brandenburg.

Trotzdem hatte ich ein bisschen Angst, mir mit diesem Sommerausflug die Insel zu verderben, als ich im überfüllten Regionalzug nach Stralsund saß, noch galt das 9-Euro-Ticket. Eine Kollege hatte sehr eindringlich vor Binz gewarnt. Ich fuhr nach Sellin, lag am Strand in Baabe, eine Frau, die jeden Sommer dort ist, sagte, es sei gerade ungewöhnlich leer. Es war etwa so voll wie in meiner Kindheit in Warnemünde am Strand.

Kartenzahlung auf Rügen? Es ist kompliziert

Mein Freund und ich fuhren mit dem Auto weiter nach Norden, wo es voller war als im März, aber nicht überfüllt. Dort fingen wir bald an, einen Geldautomaten zu suchen. Beim dritten Besuch auf Rügen in einem Jahr hätte uns das nicht passieren dürfen. Aber jetzt weiß ich wirklich, was bei der nächsten Reise zu beachten ist.

Erstens: Viel Bargeld mitnehmen. Kleine Scheine, schon 50er werden mit Murren entgegengenommen. Kartenzahlung ist prinzipiell nicht möglich. Da, wo sie prinzipiell möglich ist, ist sie derzeit nicht möglich. Derzeit ist immer dann, wenn man mit der Karte bezahlen möchte. Mit Geldautomaten verhält es sich so: „Hinterm Korbgeschäft. Also neulich hab ich ihn da noch gesehen“. Das sagte der Mann am Fischbrötchenstand in Putgarten, als wir fragten, wo ein Automat ist.

Zweitens: Wenn man schon dabei ist, rügenspezifisch zu packen, sollte man an gutes und haltbares Brot denken. Wenn man Brot mag, das nicht in Backshops aus industriell fabrizierten Teigstücken fertiggestellt wird. Auch in Berlin ist es schon nicht leicht, so etwas bekommen. Auf Rügen kenne ich nur einen Hof, der selbst backt, die Adresse wird unter der Hand weitergegeben. Man muss vorbestellen – und erstmal hinkommen. Er liegt in der Nähe von Glowe.

Drittens: Fast noch schwieriger, als frisches Brot zu bekommen, ist es, auf Rügen Fisch zu essen, der vor Rügen gefangen wurde. Fragen nach der Herkunft von Fischbrötchenfisch werden mit Schulterzucken beantwortet. Diesmal erfuhr ich durch einen Artikel der Ostseezeitung, dass auch der Sanddorn für die Produkte, die in jedem Touri-Laden angeboten werden, meist nicht mal mehr aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, denn die Sträucher werden von einem mysteriösen Sanddornsterben heimgesucht. In Polen wachse Sanddorn weiter gut.

Was auf Rügen gerade überall wächst, sind Äpfel. Außerdem haben wir so viele Mirabellen gepflückt, dass wir einen Teil einkochen mussten. Die Farbe erinnert an Sanddorn, und mich jetzt auch an den August. Kann man schon machen, im Sommer an die Ostsee fahren.