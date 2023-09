Wahel Khan steht vor dem City-Kino in der Müllerstraße in Wedding und erzählt davon, wie er vor zehn Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist. Schon bei seinem ersten Gespräch mit den Behörden, der sogenannten Erstaufnahme, ist eine der Fragen die nach seinem Alter. Wahel hatte seine afghanische Geburtsurkunde dabei, laut seinen Papieren war er 16 Jahre alt. „Dann haben sie mir im Gespräch eine Geburtsurkunde vorgelegt und meinten, ich soll unterschreiben“, erzählt Wahel der Berliner Zeitung. „Die Senatsverwaltung sagte dann: ‚Jetzt bist du 18‘.“ Wahel kam anschließend in ein Erwachsenenheim. „Ich hatte keine Schule, ich hatte nix.“

Der junge Afghane ist einer von vielen unbegleiteten Geflüchteten, die sich am Montag zu einer Demonstration in Wedding zusammengefunden haben. Rund 100 Demonstranten, darunter viele betroffene Jugendliche, stehen dort und halten Schilder in die Luft, die kurz zusammenfassen, was ihnen passiert ist: „Ich habe elf Monate auf einen Schulplatz gewartet“, steht auf einem, auf einem anderen: „Taliban verbietet Bildung für Mädchen“. Sie protestieren an diesem Tag für die Rechte von Kindern, die geflohen sind, insbesondere von Minderjährigen, die ohne Begleitung sind und in Amtsdokumenten als UMF bezeichnet werden. Die beiden Minderjährigen Mamadou und Django erzählen der Berliner Zeitung, dass sie mittlerweile seit vier und sechs Monaten auf das Erstgespräch der Senatsverwaltung warten.

Protestierende vor dem City-Kino in Wedding. Leandra Vorndamm

Durchschnittlich kommen täglich zehn bis 15 unbegleitete minderjährige Geflüchtete nach Berlin. Laut Susanne Gonswa, der Sprecherin der Senatsjugendverwaltung, gab es bis zum vergangenen Mittwoch mehr als 2190 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren, die sich ohne ihre Erziehungsberechtigten in Berlin aufhielten. Ihre Herkunftsländer waren hauptsächlich Afghanistan, gefolgt von Syrien, Benin, der Ukraine und der Türkei. Aktuell befinden sich etwa 30.000 unbegleitete Minderjährige und junge Volljährige in Obhut der Jugendhilfe. Mehr als 800 der Jugendlichen warten immer noch auf ihr Erstgespräch bei der Senatsverwaltung. In dieser Zeit leben die Kinder faktisch illegal in Berlin. Der Ausländerbehörde werden sie nicht gemeldet, was später problematisch werden kann.

Mehr Schulplätze, mehr Kitaplätze, mehr Gleichstellung

An diesem Tag versammeln sich hier in Wedding die Vertreter verschiedener Jugendzentren vor dem City-Kino. Darunter sind der Verein Jugendliche ohne Grenzen, der Bundesfachverband unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und das Betreuungs- und Beratungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten (BBZ). Geplant ist eine Kundgebung unter dem Titel „Unbegleitete minderjährige Geflüchtete fordern gleiche Rechte“.

Daniel Jasch ist Sozialarbeiter und für die Projektkoordination beim BBZ zuständig. „Bei der Erstaufnahme bekommen die Kinder keine angemessene Bedarfsermittlung“, sagt er. „Es bräuchte mehr Schulplätze, mehr Kitaplätze, eine sofortige Krankenversicherung und eine Gleichstellung der Kinder generell.“ Für ihn werden geflüchtete Kinder ungleich behandelt. Die Kinder sollten nicht nur zweimal die Woche einen Deutschkurs belegen dürfen, so Jasch, sondern täglichen Unterricht erhalten. Die Kinder haben meist keine Papiere. „Wir haben auch Fälle, wo die Kinder von der Senatsverwaltung absichtlich älter gemacht werden.“ Die Behörden sagen dann: „Wir glauben Ihnen nicht – Sie sind schon volljährig“.

Im Zweifel für die Minderjährigkeit

So war es auch im Fall von Wahel Khan. Er holte sich ein Jahr später Hilfe in einem Beratungszentrum. „Dann haben sie meine DNA getestet und festgestellt, dass ich zwischen 14 und 16 Jahre alt bin.“ Er ging also wieder zur Senatsverwaltung. „Sie haben dann 17 in meinen Aufenthaltspass geschrieben, ein paar Tage vor meinem 18. Geburtstag habe ich ihn bekommen.“ Es sei eine willkürliche Entscheidung gewesen, sagt er, und letzten Endes hat er unterschrieben. „Ich hatte keine Kraft mehr“, sagt er.

Auf die Frage der Berliner Zeitung, ob der Senatsverwaltung solche Fälle bekannt seien, sagt Senatssprecherin Susanne Gonswa, dass sie nur von einem einzelnen Fall dieser Art wüssten. Bei diesem wurde ein jüngeres Mindestalter durch ein Altersgutachten attestiert. Der junge Geflüchtete sei mit zwei Identitäten gereist und soll bei seiner Registrierung unter einem anderen Namen als Volljähriger registriert worden sein. Nach einer vom Vormund beauftragten Alterseinschätzung wurde das Mindestalter wieder herabgestuft, die SenBJF erkannte den jungen Geflüchteten als minderjährig an und hob die ursprüngliche Volljährigkeit auf. Das Geburtsalter wurde laut Gonswa auch in allen Behörden anpasst.

Das Alter der Geflüchteten ist seit langem ein Politikum: Unbegleitete Geflüchtete profitieren von bestimmten Vorzügen, ihnen steht mehr Unterstützung zu, wenn sie unter 18 Jahren alt sind. Andererseits kann nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass sie bei der Altersfrage nicht die Wahrheit sagen. Handknochen- oder Kieferuntersuchungen waren eine Zeit lang üblich, sind aber auch nicht 100-prozentig aussagekräftig.

Jasch hingen erzählt, dass er allein im BBZ über zehn solcher Fälle kennt, bei denen die Jugendlichen um ihr wirkliches Alter kämpfen mussten. Er ist der Meinung, es müsse eine „vernünftige Sozialanamnese“ von den jeweiligen Trägern geben, die an das Jugendamt gesendet werden, um etwas über die Kinder zu erfahren. Dann könne eine falsche Alterseinschätzung vermieden werden. „Es gibt hier Gesetze, aber die Kinder wissen das nicht.“

Kinder haben das Recht auf Förderung

Die Betreuung und Unterbringung von allein reisenden Flüchtlingen unter 18 Jahren fallen in Deutschland in den Zuständigkeitsbereich der Jugendämter. Seit dem Ende des Jahres 2015 ist die Anzahl der Minderjährigen und jungen Volljährigen, die in die Zuständigkeit der Jugendhilfe fallen, erheblich zurückgegangen. Damals lag die Zahl bei etwa 66.000, wobei viele von ihnen inzwischen alt genug sind, dass die Jugendhilfe nicht mehr für sie verantwortlich ist.

Nach Jasch wird Artikel 22, der Flüchtlingskindern einen „angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte“ garantiert, nicht eingehalten. Wenn die Minderjährigen ohne Eltern in Deutschland ankommen, haben sie das Recht auf „Inobhutnahme“. Die Jugendämter in Deutschland seien gesetzlich dazu verpflichtet, sich um allein reisende Kinder und Jugendliche zu kümmern. Dies beinhaltet die Erstversorgung, Unterbringung, Clearingverfahren und die Vermittlung in weiterführende Unterstützungsleistungen. Nach dem deutschen Gesetz haben alle jungen Menschen das Recht auf Förderung ihrer persönlichen Entwicklung sowie auf Erziehung, die sie zu eigenverantwortlichen und selbstständigen Individuen befähigt. Das gelte auch für geflüchtete Minderjährige.