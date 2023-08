Es gibt in der Wendenschloß-Grundschule in Köpenick einen Wasserfleck, der hat den Namen Gustav. Luisa Teichmüller hat das herausgefunden, sie ist die Vorsitzende des Fördervereins Buntstifte e.V., der sich für diese Schule einsetzt. Offenbar haben mehrere Wasserflecken Namen, aber weil Ferien sind, hat sie nur den von Gustav herausbekommen. „Die Kinder nehmen die Situation mit mehr Humor als die Eltern“, sagt Teichmüller. Obwohl Sommerferien sind, ist im Treppenhaus der Grundschule Lärm: Ein lautes Bohrgeräusch ist überall im Haus zu hören. „Ständig muss am Schulgebäude etwas ausgebessert werden“, sagt Teichmüller. Gerade werde irgendetwas an der Treppe repariert.

Seit Jahren steht die Grundschule zwischen Dahme und Großem Müggelsee vor zwei großen Problemen: Erstens ist das Schulgebäude sanierungsbedürftig und zweitens hat die Schule schon jetzt zu viele Schüler. Deren Anzahl soll in den kommenden Jahren zudem weiter stark ansteigen, da derzeit in der Gegend viele neue Wohnungen gebaut werden. Während im Schuljahr 2015/16 nur etwa 300 Kinder die Wendenschloß-Schule besuchten, sollen es im kommenden Jahr schon 425 Schüler sein.

Wie geht die Schule mit dieser Situation um? „Es ist schon vorgekommen, dass Horterzieher Unterrichtsausfälle abfangen mussten“, berichtet die Elternsprecherin Janine Härtwig. Für Förderunterricht gebe es kaum Kapazitäten mehr, mehrere Horträume hätten bereits Klassenräumen weichen müssen. Härtwig macht sich Sorgen, dass Lehrer und Erzieher nicht mehr lange mithalten können. „Erste Erzieher haben mir gesagt, sie schaffen es nicht mehr.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Besondere Sorge gilt hierbei den dritten Klassen, denn dieser Jahrgang war schon von Corona am stärksten betroffen. Die Einschulung für diese Kinder musste damals ohne Eltern stattfinden, sie durften die Kinder nur bis zum Schultor begleiten. Dann kam der Online-Unterricht, dann der Wegfall der Klassenlehrerin und schließlich die Auflösung der Klasse. Eine dritte Klasse wurde auf andere Klassen verteilt, nachdem die Klassenlehrerin schwer erkrankte und es keinen Ersatz gab. Wenn jetzt noch die Sanierungsmaßnahmen hinzukommen, werden die Kinder vielleicht wieder aufgeteilt.

Um Abhilfe zu schaffen, war schon im Schulentwicklungsplan 2016–2021 ein Erweiterungsbau für die Wendenschloß-Schule vorgesehen. Von zwölf zusätzlichen Unterrichtsräumen „durch eine bestätigte Investitionsmaßnahme“ ist in dem Programm die Rede. Passiert ist laut Förderverein und Elternvertretung der Wendenschloß-Grundschule bis heute wenig. Im Gegenteil: Im aktuellen Schulentwicklungsplan steht, der Ausbau der Grundschule befinde sich „in Klärung“.

Eltern sehen Auslagerung kritisch

Bezirksstadtrat Marco Brauchmann sieht die Verantwortung für die derzeitige Situation auch bei den Eltern. Diese hätten im Jahr 2021 gegen eine notwendige Auslagerung der Schule während der Bauzeit protestiert und die Baumaßnahme so „politisch verhindert“. Die Gesamtelternvertretung stimmt dieser Sichtweise nicht zu. Es gebe „fachliche, sachliche und pädagogische Gründe“, sich gegen eine Auslagerung einzusetzen, unter anderem eine gefährliche Verkehrssituation und die Tatsache, dass auch das Schulgebäude, in das die Klassen ausgelagert werden sollen, sanierungsbedürftig ist. Die Notwendigkeit der Sanierung und Erweiterung habe man jedoch zu „keinem Zeitpunkt“ bestritten.

Luisa Teichmüller und Janine Härtwig sind besorgt, dass von einer Auslagerung vor allem die fünften und sechsten Klassen betroffen wären. Dies bedeute unter anderem das Ende des Schullotsen-Programms, bei dem Sechstklässler vor Schulbeginn dafür sorgen, dass jüngere Schüler sicher das Schulgelände erreichen. Laut Härtwig sei jeder Schülerlotse „extrem stolz“ auf diese Tätigkeit, das Ende des Projekts wäre „für die Schüler echt katastrophal“. Härtwig und Teichmüller wünschen sich stattdessen eine Containerlösung oder die Auslagerung der kompletten Schule für die Dauer der Sanierung, damit die Schulgemeinschaft erhalten bliebe. Es sollte dann aber ein Gebäude sein, das nicht selbst sanierungsbedürftig ist.

Laut Stadtrat Marco Brauchmann ist dies keine Option. „Bauliche Maßnahmen zur Sanierung oder Erweiterung am Standort im Doppelhaushalt 2024/25 sind dem Bezirk aus den nach jetzigem Kenntnisstand zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich. Dies gilt auch für temporäre Schulbauten (Container).“ Marco Brauchmann plädiert deshalb weiter für eine Lösung durch Auslagerung. Er nennt das in einem Brief an die Eltern „eine gängige und notwendige schulorganisatorische Maßnahme“. Im Widerspruch dazu wird auf der Website des Bezirksamtes Treptow-Köpenick als Beginn der Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen der November 2024 genannt.

Luisa Teichmüller kann das Argument, es sei nicht genug Geld da, nicht nachvollziehen. Auch die Busse, die ausgelagerte Klassen zwischen Wendenschloß-Schule und dem Ausweichgebäude hin- und herfahren müssten, sowie fortlaufende Flickarbeiten an dem maroden Schulgebäude kosten schließlich Geld. Sie ist überzeugt: „Es gäbe viele Möglichkeiten, wenn man wollen würde.“

Wir geben erst Ruhe, wenn es eine Lösung gibt. Janine Härtwig, Elternsprecherin

Die Gesamtelternvertretung verweist außerdem auf den Bebauungsplan der nahe gelegenen Wohnanlage im Marienhain aus dem Jahr 2015. Dort findet sich der Hinweis, dass der Vorhabenträger „dem Bezirk die Kosten für die Grundschulerweiterung Wendenschloßschule in Höhe von 2,4 Millionen Euro überweist“. Dieses Geld, so die Bitte an den Stadtrat, solle man für die Errichtung temporärer Schulbauten verwenden.



Wie geht es nun weiter? Die Elternvertretung und der Förderverein haben für die nächsten Monate ein großes Ziel: „Wir wollen laut werden.“ Sie wollen nicht nur die Eltern der Wendenschloß-Schule, sondern auch die Anwohner, die Eltern der Neuankömmlinge und umliegender Schulen mobilisieren. So soll es ab September verschiedene Protestaktionen geben. Die Elternvertretung will Demonstrationen organisieren, eine Petition ins Leben rufen und Unterschriften sammeln. „Wir geben erst Ruhe, wenn es eine Lösung gibt“, sagt Janine Härtwig, „bis dahin sind wir sehr kreativ.“