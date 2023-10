Strenge Regeln: Warum nicht jeder Lehramtsstudent Grundschullehrer werden darf

Paul Messall war schon immer klar, dass er mit Kindern arbeiten möchte. Das wusste er schon, als er selbst noch ein Kind war. Nach dem Abitur will er deswegen Grundschullehramt studieren, doch die Studienplätze sind begrenzt, an den meisten deutschen Universitäten gibt es Zulassungsbeschränkungen. Das heißt: Nur Abiturienten mit einem guten oder sehr guten Schnitt bekommen einen Platz. Paul Messall schafft es nicht, studiert stattdessen Haupt- und Realschullehramt in Hessen, mit der Hoffnung, in Zukunft doch noch an einer Grundschule arbeiten zu können. Nach seinem Universitätsabschluss wird ihm schnell klar: Das geht nicht. Doch warum eigentlich nicht?

Mehr als die Hälfte der Lehrer, die Berlin in diesem Schuljahr neu eingestellt hat, haben keine Lehramtsausbildung. Sie sind sogenannte Quer- oder Seiteneinsteiger. Trotzdem gibt es aktuell noch mehr als 700 unbesetzte Lehrerstellen. An Grundschulen ist der Mangel besonders groß, insbesondere an „Brennpunktschulen“, an denen viele Kinder aus sozial schwachen Familien lernen. Eine Herausforderung, für die Paul Messall sich bereit fühlt. Als er nach seinem Abschluss nach Berlin zieht, fragt er bei der Senatsverwaltung nach, ob er seinen Vorbereitungsdienst, auch Referendariat genannt, an einer Grundschule absolvieren könne. Er wird abgelehnt.

An Erfahrung mangelt es Paul Messall nicht. Schon während seines Studiums gibt er Nachhilfe an einer Grundschule. Nicht nur in Deutsch und Geschichte, den Fächern, die er studiert hat, sondern fachfremd auch in Mathematik. „Da habe ich gemerkt, dass ich das richtig gut kann“, sagt er. Er klingt stolz, als er von einem Zweitklässler erzählt, der nur schlecht Deutsch konnte, bevor Paul Messall sein Nachhilfelehrer wurde. „Ich habe es damals geschafft, dem Jungen Lesen beizubringen.“

Er rechnet sich zuerst gute Chancen aus, seinen Vorbereitungsdienst in Berlin an einer Grundschule anzutreten. „Mit Berlin habe ich eigentlich immer ein bisschen Offenheit verbunden“, sagt Messall, der ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Grundschullehrer werden dringend gebraucht, denkt er, außerdem gibt es die Schulformen, die er studiert hat – Haupt- und Realschule – in Berlin schon seit Jahren nicht mehr. Und er findet sogar eine Grundschule in Berlin, die daran interessiert ist, ihn während des Referendariats zu betreuen.

Also schreibt er der Senatsverwaltung und bekommt die Rückmeldung: Er könne seinen Vorbereitungsdienst in Berlin nur an einer Oberschule machen, inklusive Gymnasium. Ausnahmen seien nicht möglich. „Das ist kein Alleingang“, schreibt die Senatsverwaltung dazu und verweist auf die Kultusministerkonferenz (KMK). Der „Einsatz einer Lehrkraft in einem anderen Lehramt ist zwar grundsätzlich möglich“, der Vorbereitungsdienst (Referendariat) müsse aber in dem Lehramt erfolgen, in dem das Studium absolviert wurde.

Keine Ausnahme trotz Sehbehinderung

Ein Referendariat an einer Oberschule kann Paul Messall sich nicht vorstellen, schon gar nicht an einem Gymnasium. Er hat eine Sehbehinderung, die Schrift der Unterrichtsmaterialien an der Oberstufe ist für ihn oft zu klein, besonders im Fach Deutsch. „An einer Grundschule habe ich keine Probleme“, sagt Paul Messall. Trotzdem kann und will die Senatsverwaltung für ihn keine Ausnahme machen.

Paul Messall ist nicht der Einzige, der sein Referendariat gerne an einer Grundschule absolvieren möchte, obwohl er ein anderes Lehramtsstudium hat. „Wir bekommen regelmäßig Anfragen von Betroffenen dazu“, schreibt ein Sprecher der Berliner GEW. Weil es an den Berliner Grundschulen nicht ausreichend Lehrer gibt, setzt sich die GEW schon länger dafür ein, dass Absolventen anderer Lehramtsstudiengänge „ihr Referendariat auf Wunsch auch im Grundschullehramt absolvieren können“. Das habe die Senatsverwaltung „mit Verweis auf KMK-Regelungen“ aber immer wieder abgelehnt. Auch, weil Oberstufenlehrer nach Abschluss des Referendariats in der Regel problemlos an eine Grundschule wechseln können.

Dann wäre es doch sinnvoller, ihm direkt das Referendariat an einer Grundschule zu ermöglichen, argumentiert Paul Messall. „Ich konnte als Student an einer Grundschule arbeiten“, sagt er, „ich kann nach dem Referendariat an einer Grundschule arbeiten. Nur während des Referendariats nicht. Das ist doch nicht sinnvoll.“ Inzwischen hat er einen Job in einer anderen Branche gefunden und Berlin damit einen weiteren Lehrer verloren. Verständnis für die fehlende Flexibilität des Referendariats hat Messall bis heute nicht.

Die Kultusministerkonferenz schreibt auf Anfrage: Der Wechsel zwischen zwei Lehramtstypen vom Studium zum Referendariat wäre eine „Sondermaßnahme“, aber nicht unmöglich. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es solche Maßnahmen in einzelnen Ländern gibt“, schreibt ein Sprecher. Allerdings wäre die „KMK-Konformität“ des Abschlusses nicht gegeben, es könne in einem solchen Fall also nicht gewährleistet werden, dass der Lehramtsabschluss in allen Bundesländern anerkannt wird.

In Berlin gibt es viele andere Fachkräfte, die ohne ein Studium im Grundschullehramt an Berliner Grundschulen unterrichten, die zahlreichen Quereinsteiger zum Beispiel. Sie holen ihre Lehramtsausbildung neben der Arbeit nach. „Fies, dass die bevorzugt werden. Da gibt es weniger Hürden“, meint Messall. Mittlerweile wünscht er sich, er hätte kein Lehramt studiert, sondern nur Germanistik und Geschichte. „Dann hätte ich an einer Grundschule als Quereinsteiger anfangen können.“