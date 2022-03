Berlin - Die wissenschaftlichen Durchbrüche des Jahres 2022 werden gesucht. Bis zum 15. Mai 2022 können Akademiker und Akademikerinnen sowie wissenschaftliche Institutionen Projekte aus aller Welt dafür nominieren. Die zehn Sieger sollen am 9. November in Berlin präsentiert werden, und zwar auf der Bühne und per Livestream, im Rahmen eines dreitägigen „Falling Walls Science Summits“. Das kündigt die gemeinnützige Falling Walls Foundation an.