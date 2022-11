Wenn müde Augen wieder leuchten

Auf der Fensterscheibe klebt ein Schild und darauf steht: „Bitte vergesst uns nicht! Ein Lächeln und Winken an der Fensterscheibe öffnet Herzen!“ Darunter sieht man ein Paar, gehend mit gebeugten Rücken, der Mann am Stock. Sie sind von einem Herz umgeben, dieses wiederum mündet in einer Hand. Es ist eine Hand, die hält. Und die trägt.

Das Schild, welches mich nicht nur für den Augenblick ganz stumm und nachdenklich macht, hängt am Fenster des Altenheimes „Domizil“ am Weddinger Gartenplatz. Erinnerungen werden wach an die Zeit, als kaum jemand auf den Straßen war zum Winken und Lächeln. Und an die Zeitungsmeldung mit der Überschrift „Berühren in Pflegeheimen wieder erlaubt“ Monate später. Eine gute Nachricht, und doch eine, die den ganzen Schrecken der Zeit davor barg. Ich schlucke ein paar Tränen weg.

Denn jetzt ist Mittwochvormittag, vieles ist immer noch nicht normal, und wer weiß, ob es das jemals wieder wird oder wie wir uns in einem neuen „Normal“ einrichten. Fest steht: Auf die Bewohner hinter dem Fenster mit dem Schild wartet eine besondere Stunde, und auch auf mich, weil ich dabei sein darf. Einmal im Monat an einem Mittwoch kommt Pfarrer Jeutner und hält einen Demenz-Gottesdienst. Es gehe, schrieb er mir vorab, vor allem um Begegnung und Berührung. Bereits nach wenigen Minuten begreife ich, was er damit meint.

Es geht um Berührung und Begegnung

Die Veranstaltung, die ich gar nicht so nennen will, weil das Wort viel zu offiziell, zu steif klingt, folgt zwar einem Ablauf – ein Lied, ein Bibelwort, wieder ein Lied –, doch anders als in der Kirche wird viel dazwischengerufen und kommentiert. Pfarrer Jeutner greift das Gesagte auf, verwickelt die Bewohner in kleine Gespräche, geht zu ihnen, legt seine Hand auf eine Schulter, einen Unterarm.

Ich sehe, wie Augen wacher werden, als würden Lichter darin angezündet. Sehe einen Mann sich wiegen, eine Frau, die zuvor gekrümmt saß, sich ein wenig aufrichten. Heiterkeit gibt sich die Hand mit nachdenklicher Stille. Das Abendmahl besteht aus Weintrauben und Brotstücken. Alte Hände, manche ruhig, andere zitternd, nehmen die Speise an, in einigen bleibt sie liegen, andere halten sie verwundert fest, wieder andere führen sie gleich zum Mund. Als das letzte Lied erklingt, ist das Licht im Raum ein anderes, wärmeres.

Berührung und Begegnung. Darum geht es. Und wie immer die Zukunft aussehen wird: Ein Schild wie dieses, das wünsche ich mir, sollte bald nicht mehr nötig sein. Auch, weil die Bewohner dann den vollen Blick auf das Lächeln und Winken der Passanten hätten.