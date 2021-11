Herr Momberg, in den Koalitionsverhandlungen in Berlin haben sich SPD, Grüne und Linke darauf verständigt, dass in den nächsten zehn Jahren 200.000 neue Wohnungen in der Hauptstadt entstehen sollen. Das sind im Schnitt 20.000 Wohnungen pro Jahr. Hat die Bauwirtschaft genügend Kapazitäten, um das zu schaffen?

Zunächst begrüßen wir, dass man sich darauf verständigt hat, pro Jahr 20.000 Wohnungen in der Stadt zur Verfügung zu stellen. Die Frage, ob das zu schaffen ist, stellt sich aber nicht nur der Bauwirtschaft, sondern auch der Politik und der Verwaltung. Aus Sicht der Bauwirtschaft werden die Kapazitäten nicht das Problem sein. In den vergangenen Jahren haben wir gezeigt, dass wir trotz Fachkräftemangels in der Lage waren, die Kapazitäten hochzufahren. Wichtiger wird sein, dass Politik und Verwaltung rechtzeitig mit Planungsverfahren und Genehmigungen hinterherkommen. Da sehe ich eher mögliche Engpässe, aber nicht in der Bauwirtschaft.

In Berlin ist seit 2015 jedes Jahr der Bau von mehr als 20.000 Wohnungen genehmigt worden, tatsächlich fertiggestellt wurden aber immer weniger als 20.000 Wohnungen. Die höchste Fertigstellungszahl lag nur bei rund 19.000 Wohnungen im Jahr 2019. Warum waren es nicht mehr?

Zum einen gibt es eine Verzögerung zwischen der Genehmigung und der Fertigstellung. Zum anderen kommt es immer wieder vor, dass Bauherren oder Investoren eine Baugenehmigung beantragen, sich im Nachgang aber aus ökonomischen oder politischen Gründen anders entscheiden. Das heißt, es besteht kein Automatismus, dass genehmigte Wohnungen eins zu eins fertiggestellt werden.

Seit Monaten leidet die Bauwirtschaft unter Lieferengpässen und Preisexplosionen beim Material. Bauverzögerungen sind die Folge. Wie lange wird der Zustand anhalten?

Materialpreissteigerungen gibt es immer wieder. Sie hängen von der konjunkturellen Entwicklung ab. Dieses Mal scheint es aber anders zu sein. Denn normalerweise dauern diese Phasen zwei, drei oder vier Monate. Unsere Mitgliedsunternehmen gehen jetzt aber davon aus, dass die Entwicklung länger anhalten wird. Es besteht ein Stück weit die Befürchtung, dass die hohen Preise zum Konjunkturrisiko werden könnten.

Was sind die Gründe?

Corona spielt eine sehr große Rolle dabei, dass wir jetzt diese Verwerfungen an den Rohstoffmärkten haben. Die Lieferketten sind zu Beginn der Corona-Krise unterbrochen worden. Dann haben wir auf der Nachfrageseite zunächst eine Zurückhaltung festgestellt. Das hat sich in dem Moment geändert, als Konjunkturprogramme gestartet wurden. International, nicht nur in Deutschland, ist die Nachfrage nach Baumaterial daraufhin massiv gestiegen. Das hat zu steigenden Preisen geführt. Zusätzlich erschwert wurde die Situation durch die Sperrung des Suezkanals, wo ein havarierter Frachter den internationalen Schiffsverkehr blockiert hat. Dadurch sind viele Baumaterialien nicht pünktlich auf den Baustellen angekommen, auch in Berlin.

Wenn es schon vor Corona unter vergleichsweise günstigen Bedingungen nicht gelungen ist, 20.000 Wohnungen pro Jahr in Berlin fertigzustellen, wie soll das unter nun erschwerten Bedingungen einer anhaltenden Corona-Krise funktionieren?

Unsere Unternehmen sind es gewohnt, Probleme zu bewältigen. Wichtig ist, dass die Politik den Betrieben Planungssicherheit gibt und klar sagt, welche Zahl an Wohnungen in den nächsten Jahren benötigt wird. Dann werden die Unternehmen investieren und entsprechende Kapazitäten aufbauen. Nur wenn die Unternehmen nicht wissen, wie es mit einer Stadt oder einer Region weitergeht, wird nicht investiert.

Wenn Baufirmen zugesagte Termine wegen der Lieferengpässe nicht einhalten, drohen ihnen Vertragstrafen. Wenn Baumaterial teurer wird, drohen sie auf den Mehrkosten sitzen zu bleiben. Wie kulant zeigen sich die Auftraggeber in einer solchen Situation?

Die Unternehmen versuchen Lösungen zu finden, sie versuchen nachzuverhandeln. Aber es ist nicht einfach, mit den Bauherrn und Auftraggebern Lösungen zu finden, weil die Verträge meist lange vorher abgeschlossen wurden. 23 Prozent unserer Unternehmen sagen, dass Nachverhandlungen erfolgreich waren. Aber 35 Prozent sagen, dass es keine Einigung gab und die Kosten nicht abgefedert werden konnten. Das heißt, oftmals bleiben die Unternehmen auf den Kosten sitzen.

Bauindustrieverband Ost Der Bauindustrieverband Ost e.V. ist der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband der bauindustriellen Unternehmen in den Ländern Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Er vertritt die Interessen von 260 Bauunternehmen mit zirka 20.000 Beschäftigten und ist damit die wichtigste Stimme der Bauwirtschaft in Ostdeutschland.

Robert Momberg Robert Momberg wurde 1968 in Bad Saarow geboren. Er studierte Volkswirtschaft an der TU Berlin und promovierte an der BTU Cottbus. Seit 2004 führt er den Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt, der im August 2018 mit dem Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg zum Bauindustrieverband Ost verschmolz. Momberg ist seit August 2018 Hauptgeschäftsführer des Verbandes.

Ihr Verband setzt sich in Anbetracht steigender Materialkosten für sogenannte Stoffpreisgleitklauseln ein, damit die Baubetriebe nicht auf den Kosten sitzen bleiben, wenn sich einzelne Materialien verteuern. Sind Sie auch bereit, dem Auftraggeber bei sinkenden Materialkosten einen Preisnachlass zu gewähren?

Das wäre dann die Logik. Das muss dem Unternehmer natürlich in der Kalkulation vorher bekannt sein. Es geht aber nicht darum, mit Preisgleitklauseln zusätzliche Gewinne zu erzielen, sondern darum, Verluste zu minimieren.

Gerade preiswerte Wohnungen werden in Berlin gebraucht. Bauen wird aber immer teurer. Neubauten können deswegen in der Regel nur mit finanzieller Förderung zu günstigen Mieten angeboten werden. Wie lässt sich der Preisauftrieb im Neubau aus Ihrer Sicht bremsen?

Man muss genau hinsehen, wo die Kosten beim Bauen entstehen. Das ist vielfältig. Materialien verteuern sich, aber auch die Löhne steigen. Hinzu kommen oftmals auch politisch verursachte Kosten. Das sind Kosten, die aufgrund von Regulatorik den Bauherrn oder den Unternehmen aufgebürdet werden. Vorgaben zur Nachhaltigkeit und zu ökologischen Aspekten spielen da eine Rolle. Aber auch die Kosten von längeren Genehmigungs- und Planungsverfahren dürfen nicht unterschätzt werden. Wer günstige Mieten erreichen will, darf das Bauen nicht zu teuer machen, und muss zugleich das Angebot an Wohnungen vergrößern.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 38 Prozent der globalen CO₂-Emissionen auf den Bausektor zurückzuführen. Es ist deswegen klar, dass Bauen umweltfreundlicher werden muss – von der Planung über die Ausführung bis zum späteren Rückbau. Sind die Baubetriebe in unserer Region so aufgestellt, dass sie das schaffen?

Bis zum Jahr 2050 soll Europa als erster Kontinent klimaneutral sein. Da ist der Bau natürlich ganz vorne dabei. Die Umstellung auf umweltfreundliche Verfahren läuft bereits. So wird etwa bei der Zementherstellung geforscht, wie die bisherigen temperaturintensiven Verfahren durch chemische Prozesse, die Elektrolyse, ersetzt werden können – um am Ende CO₂ zu sparen. Und durch den vermehrten Einsatz von Carbonbeton, einer Mischung aus Beton und Kohlenstofffasern, die sehr viel leichter als herkömmlicher Stahlbeton ist, können wertvolle Ressourcen geschont werden. Da gibt es ein bis zu 50-prozentiges CO₂-Einsparpotenzial. Wichtig ist aber auch das Recycling. Wir müssen künftig noch stärker auf Material zurückgreifen, dass durch den Abbruch entsteht. Das wird bisher hierzulande noch viel zu wenig gemacht.

Holz ist als Baustoff zwar nicht innovativ, aber zumindest altbewährt. Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel soll ein ganzes Stadtquartier mit 5000 Wohnungen in Holzbauweise entstehen. Wie beurteilen Sie Holz unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit?

Holz ist zweifelsfrei einer der Baustoffe, die notwendig sind, um die Klimaschutzziele und den Nachhaltigkeitsanspruch im Baubereich zu erfüllen. Aber Holz muss wie andere Materialien auch über den ganzen Lebenszyklus betrachtet werden. Also von der Produktion, den Transport, die Lagerung, den Rückbau und die Entsorgung. Das alles muss in die CO₂-Bilanz genauso miteinbezogen werden wie alternative Baustoffe. Uns ist wichtig, technologieoffen zu sein. Die Politik ist gut beraten, die Ausschreibungen so zu gestalten, dass sie die Wahl der Baustoffe offen lässt, um zu sehen, was sinnvoll ist.

Im Holzbau sind eher Firmen aus Süddeutschland involviert, weniger Unternehmen aus unserer Region. Ist das ein Beweggrund, warum Sie dem Baustoff Holz noch mit Skepsis begegnen?

Nein. Unsere Bauunternehmen sind schnell und klug genug, um zu sehen, was die großen Trends sind. Wenn Holz der Baustoff ist, der für die CO₂-Bilanz besser ist und sich als stabiler, guter Baustoff bewährt, dann setzen die Unternehmen schon von sich aus darauf.

Wie kann denn die Umstellung auf umweltfreundliche Bauverfahren von Bund und Ländern unterstützt werden?

Da muss noch eine ganze Menge gemacht werden. Zum Beispiel bei den Bauordnungen der Bundesländer, in denen geregelt ist, wie gebaut wird und welche Abstände zwischen den Gebäuden einzuhalten sind. Holz als Baustoff haben zum Beispiel noch immer nicht alle Bundesländer zugelassen, sogar in unserem Verbandsgebiet. Wir fordern, dass neue Baustoffe auch zugelassen werden, dass man hier offener wird. Diese werden häufig sehr restriktiv behandelt, hier besteht noch eine große Kluft zwischen Nachhaltigkeitsanspruch und Ausschreibungswirklichkeit.

Wenn Sie mal einen Blick in die Zukunft wagen: Wie wird die Baustelle im Jahr 2040 aussehen? Werden wir dann mehr 3-D-Drucker als Kräne auf den Baustellen sehen?

Die Baustelle der Zukunft wird wesentlich anders aussehen als die Baustelle von heute. Und da ist der 3-D-Drucker eines der Verfahren, die Einzug halten werden. Die Digitalisierung wird die Baustellen aber insgesamt verändern. Wir werden Drohnen zur Bauwerksüberwachung einsetzen und Roboter werden menschliche Muskelkraft ersetzen. Das Tablet, das wir ja schon heute sehen, wird wichtigstes Instrument von Polieren und Bauleitern. Die Bauwirtschaft befindet sich in einem riesigen Transformationsprozess im Augenblick. In 20 Jahren werden wir die Baustellen von heute kaum noch wiedererkennen.