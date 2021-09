Berlin - Wird Franziska Giffey Regierende Bürgermeisterin? Sozialdemokratin, Jahrgang 1978, ostdeutsch, liberal-pragmatisch. Eine Frau hat gute Aussichten, in den nächsten Jahren Berlin zu regieren. Sie wäre die zweite Frau in 800 Jahren Stadtgeschichte. Eine, die aus allgemeinen, freien Wahlen hervorgegangen ist. Wenn das nichts ist.

Die erste kam unter ganz außergewöhnlichen Umständen an die Spitze der Stadtregierung und hat bis heute nicht die Würdigung erfahren, die ihr zukommt: Die Sozialdemokratin Louise Schroeder wurde als Tochter einer Gemüseverkäuferin und eines Bauarbeiters am 2. April 1887 in Altona bei Hamburg, damals noch eine preußische Stadt, geboren. Sie starb am 4. Juni 1957 in West-Berlin. Von 1947 bis 1948 leitete sie als Oberbürgermeisterin die Geschicke der Stadt.