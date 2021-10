Berlin - Corona-Schnelltests müssen künftig in der Regel selbst bezahlt werden. Der Bund, der bislang die Kosten dafür übernommen hat, stellt das Angebot zum 11. Oktober ein. Da sich fast jeder Bürger inzwischen kostenlos impfen lassen könne, sei eine dauerhafte Übernahme der Test-Kosten durch die Steuerzahler nicht länger nötig, so die Begründung. Ausnahmen gibt es nur für bestimmte Personengruppen. Berlin will seine landeseigenen Testzentren zunächst offen lassen – allerdings nicht für alle Bürgerinnen und Bürger. Ein Überblick:

Wer hat nach dem 11. Oktober noch Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest?

Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, hat weiterhin Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Ausnahmen gelten außerdem für Kinder bis zwölf Jahre – und für Kinder, die in den letzten drei Monaten vor dem Test zwölf Jahre alt geworden sind. Auch wer einen Test vorlegen muss, um eine verordnete Quarantäne zu beenden, kann weiterhin einen kostenlosen Test verlangen, genau wie Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen teilgenommen haben.

Für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren sowie für Schwangere gibt es eine zusätzliche Ausnahmeregelung. Weil es für diese Personengruppen erst seit kurzem eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt, und womöglich noch nicht alle, die es wollen, geimpft sind, soll ihnen mehr Zeit eingeräumt werden. Diese Übergangsregelung gilt für sie bis zum 31. Dezember. Für 2022 ist vorgesehen, dass auch Zwölf- bis 17-Jährige sowie Schwangere für Corona-Tests zahlen müssen. Bis dahin können sich außerdem Studierende aus dem Ausland, die sich für ein Studium in Deutschland aufhalten und mit einem Impfstoff geimpft sind, der nicht in Deutschland anerkannt ist, kostenlos per Schnelltest testen lassen.

Welche Nachweise sind nötig, um sich weiterhin kostenlos testen zu lassen?

Wer weiterhin einen kostenlosen Test in Anspruch nehmen möchte, muss sich ausweisen sowie einen Nachweis darüber erbringen, dass er oder sie zu den anspruchsberechtigten Personen zählt. Bei Kindern reicht zum Beispiel der Identitätsnachweis, um das Alter festzustellen. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen konnte und deshalb einen kostenlosen Corona-Test braucht, muss einen entsprechenden Beleg vom Arzt vorlegen. Bei Schwangeren genügt der Mutterpass, bei Studierenden aus dem Ausland die Studienbescheinigung und der Impfausweis.

Wie teuer werden die Corona-Schnelltests für alle anderen?

Wie viel genau die einzelnen Betreiber für die Durchführung eines Corona-Schnelltests mit Nachweis verlangen werden, ist noch nicht klar. Laut Bundesgesundheitsministerium können die Preise anhand der bisherigen Kostenerstattungen des Bundes an die Betreiber geschätzt werden. Hier liegen die Kosten zwischen 11,50 Euro für Schnelltests und 43,56 Euro für PCR-Tests. Die Preise werden sich aber auch danach unterscheiden, wo sie durchgeführt werden und wie schnell das Ergebnis benötigt wird. Der ADAC hat eine Kostenauswertung von Schnell- und PCR-Tests an Flughäfen erstellt. Demnach verlangt das Testzentrum am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) für einen Antigen-Schnelltest zum Zeitpunkt der Auswertung 29 Euro und für einen PCR-Test, je nach Dauer bis der Nachweis vorliegt, 69 bis 229 Euro.

Bleiben die Testzentren in Berlin geöffnet?

In Berlin gibt es über 1000 Teststellen. Die meisten werden privat betrieben. Mit Auslaufen der Kostenübernahme ist davon auszugehen, dass sich weniger Menschen in Testzentren testen lassen. Das würde bedeuten, dass es sich für Betreiber häufig nicht mehr lohnt, das komplette Angebot aufrechtzuerhalten. Wie viele Testzentren schließen, ist noch nicht abzusehen. „Eine Steuerung der Senatsverwaltung in Bezug auf Betriebsdauer und Betriebsort der privat betriebenen Test-to-go-Stellen ist nicht vorgesehen und unterliegt insbesondere hinsichtlich zeitlicher und kapazitätsmäßiger Angebotsausgestaltung allein wirtschaftlichen Überlegungen der Betreiber“, heißt es dazu vom Senat. Die Gesundheitsverwaltung teilt mit, zwölf landeseigene Testzentren mindestens bis Ende November offen zu halten. Dort werden allerdings keine Tests gegen Gebühr angeboten, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung der Berliner Zeitung, sondern nur für die Personengruppen, die Anspruch auf kostenlose Tests haben, also sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Außerdem wurden auch dort bereits im September die Kapazitäten heruntergefahren – von 1000 Tests pro Zentrum auf 500. Auch die Öffnungszeiten wurden eingeschränkt. Eine Übersicht über bestehende Testmöglichkeiten in Berlin gibt es auf der vom Senat betriebenen Website test-to-go.berlin.