Berlin - Wer eine Wohnung mietet, sollte nicht mehr als 30 Prozent seines Einkommens dafür bezahlen – so lautet ein ungeschriebenes Gesetz. Denn nach Abzug der Miete muss schließlich noch genügend Geld zum Leben übrig bleiben. Das Verbraucherrechtsportal Conny hat jetzt ausgerechnet, wie hoch in den Berliner Bezirken das Einkommen sein muss, um sich dort eine Wohnung leisten zu können. Grundlage dafür waren knapp 25.000 Daten aus Rechtsberatungsfällen des Portals im Zeitraum von Dezember 2019 bis Juni 2021.

In Friedrichshain-Kreuzberg sind die Mieten danach so hoch, dass pro Haushalt ein monatliches Nettoeinkommen von gut 3400 Euro benötigt wird, um sich eine durchschnittlich große Wohnung mit 75 Quadratmetern leisten zu können. In Mitte müssen Mieter ebenfalls mehr als 3000 Euro pro Monat verdienen, um eine gleich große Wohnung anmieten zu können. Knapp unter 3000 Euro darf das Einkommen für eine vergleichbare Wohnung in Charlottenburg-Wilmersdorf und in Pankow liegen. In Spandau und in Marzahn-Hellersdorf sind die Wohnungen am günstigsten, doch werden dort trotzdem noch Einkommen von mehr als 2100 Euro für die Miete von 75 Quadratmetern Wohnraum benötigt.