Berlin - Was hat Kaffee mit dem Klima in Berlin und Brandenburg zu tun? Mehr, als man denkt, wenn man sich anschaut, wer in der Region die meisten Treibhausgas-Emissionen ausstößt. Dafür ist die Weltklimakonferenz in Glasgow ein guter Anlass, wo es auch in dieser Woche darum geht, wie der Ausstoß von klimafeindlichen Gasen reduziert und Folgen der Erderwärmung begrenzt werden können.

Während den Verbrauchern eingetrichtert wird, sich in ihrer Lebensführung einzuschränken, gibt es Industrien, die ein Vielfaches an schädlichen Klimagasen ausstoßen, auch in der Region. Wer die aktuellsten Daten dafür sucht, kann bei der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) nachschauen, die dem Umweltbundesamt untersteht. Dort müssen Unternehmen melden, wie viel Treibhausgas sie produzieren. Das steht dann jährlich im VET-Bericht („Verified Emissons Table“).

Die Firmen müssen ihre Zahlen angeben, da sie im Emissionshandel Zertifikate zugeteilt bekommen und dafür zahlen müssen. Allerdings werden dort nur stationäre Anlagen angegeben, keine Verkehrs- oder Abfall-Emissionen und nur jene, die eine Leistung von mindestens 20 Megawatt haben, etwa so viel wie ein französischer TGV-Schnellzug.

„Der Anteil der 70 in Brandenburg erfassten Anlagen und Kraftwerke an Gesamthandelsemissionen in Deutschland beträgt elf Prozent“, teilt Christoph Kühleis mit, Fachgebietsleiter im Umweltbundesamt. Die 29 Anlagen in Berlin seien für 1,5 Prozent verantwortlich. Während jedoch in Brandenburg wie im Bund die Emissionen jeweils um 11,7 Prozent sanken, stiegen sie in Berlin um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Die Produktion von löslichem Kaffee verbraucht viel CO2

Wer in den aktuellsten VET-Bericht für 2020 schaut, findet neben sehr vielen Heizkraftwerken in Berlin auch die „DEK Deutsche Extrakt Kaffee GmbH“ mit ihrer „DEK Feuerungsanlage“ in Neukölln, die vergangenes Jahr 20.237 Tonnen CO2-Äquivalente ausstieß. Diese Einheit misst das Treibhauspotenzial, den relativen Beitrag zu Treibhauseffekt und Erderwärmung. Zum Vergleich: Laut Umweltamt verbraucht jeder Deutsche jährlich 11,61 Tonnen CO2 -Äquivalente.



Warum ist Kaffee so CO2-intensiv? Auf Anfrage antworten weder die Berliner DEK-Niederlassung noch die Konzernzentrale in Hamburg. Auf ihrer Webseite schreibt die DEK Berlin: „Auf Anregung der Umweltbehörde haben wir modernste Technik zur Reduzierung der Geruchs- und Staubemissionen eingesetzt“. Allerdings betragen seit 2013 die Emissionen der DEK-Feuerungslanglage recht konstant um die 20.000 Tonnen CO2-Äquivalente. Laut eigenen Angaben stellt die DE Berlin seit 1969 löslichen Kaffees in allen Angebotsformen her: Flüssigkaffees, Extrakte, Agglomerate.

Spezialpapier für Tapeten und Kaffeefilter taucht ebenfalls auf

Deutlich weniger verbraucht die „Neukölln Spezialpapier NK GmbH & Co. KG“ mit ihrer Anlage zur Herstellung von Spezialpapier, der einzigen echten produzierenden und kleinsten Anlage im Ranking. Laut VET-Bericht 2020 verbrauchte sie 336 Tonnen CO2 -Äquivalente.

Die Neu Kaliß Papier (NKS), mit Hauptsitz in Mecklenburg-Vorpommern, stellt Spezialpapier und Vliese für industriellen Bedarf her, auch Kaffeefilter und Tapeten. Die NKS gehört zur Melitta-Group, die die Anfrage zu Emissionen mit ihrem Nachhaltigkeitsstatement 2019 beantwortet. Womit wir wieder beim Kaffee wären.

Messe Berlin verbraucht auch noch im Lockdown viel

Auch interessant: Die Messe Berlin GmbH war im Lockdown-Jahr 2020 noch für fast 8000 Tonnen CO2-Äquivalente verantwortlich. „Diese Emissionen entstehen aus der Wärme-, Kälte- und Stromerzeugung für das gesamte Messegelände“, heißt es auf Anfrage, man betreibe seit 15 Jahren ein Energiemanagementsystem, das ressourcenschonend und energiesparend sei.

Dennoch sind Kaffeeröster, Messen und Spezialpapier eher Exoten unter Berliner Klimaschleudern, bei denen klar Heizkraftwerke dominieren: Sortiert man die 29 im VET-Bericht gelisteten Berliner Emittenten in absteigender Reihenfolge, belegen Vattenfall-Werke die ersten sechs Plätze mit zusammen gut 4,3 Millionen Tonnen CO2 -Äquivalenten, so viel wie 12.800 Neuköllner Spezialpapier-Hersteller. Vor allem das Steinkohlekraftwerk Reuter West schlägt mit gut 1,6 Millionen Tonnen schwer ins Gewicht.

Vattenfall-Heizwerke machen in Berlin fast 90 Prozent aus

Auf Nachfrage teilt der schwedische Konzern mit, dass er gerade seine Klimaschutzziele erhöht habe. „Wir wollen bis 2040 Klimaneutralität erreichen.“ Bis 2030 werde man aus der Steinkohlenutzung aussteigen, sie mit einer Kombination verschiedener Energieträger ersetzen, den Anteil erneuerbarer Energien von 7 Prozent mindestens vervierfachen. Im Jahr 2020 stießen Vattenfall-Werke aber noch 89 Prozent aller im VET-Bericht auftauchenden Emissionen in Berlin aus.

Von Brandenburger Größenordnungen ist Berlin aber weit entfernt. Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) erzeugt mit ihren beiden Braunkohle-Kraftwerken Jänschwalde und Schwarze Pumpe in Spremberg zusammen fast 24 Millionen Tonnen CO2 -Äquivalente, sechsmal so viel wie die 29 Emittenten in Berlin zusammen. „Die beiden Kraftwerke könnten mit ihrer Leistung weit über Berlin und Brandenburg hinaus rechnerisch etwa sieben Millionen Haushalte sowie Industrie und Gewerbe mit Strom und Wärme versorgen“, teilt die LEAG-AG mit. Das sollte man berücksichtigen, den Klima-Fußabdruck anteilig den jeweiligen Verbrauchern zurechnen.

Teil-Abschaltung in der Lausitz kostet 600 Arbeitsplätze

Doch immerhin in Jänschwalde haben sich die Emissionen im Vergleich zu 2018, als es dort allein 22,8 Millionen Tonnen CO2 -Äquivalente waren, bis heute fast halbiert. Man habe, wie politisch gefordert, zwei Kraftwerksblöcke vom Netz genommen, teilt die LEAG mit, das habe aber auch 600 Arbeitsplätze gekostet. Auch das gehört zur Wahrheit: An den Treibhausgas-Emittenten hängen oft Jobs, insgesamt 8000 bei LEAG.

Wer seine Heizung, löslichen Kaffee und Tapeten liebt, beeinflusst also das Klima. Von den 11,61 CO2-Aquivalenten pro Kopf in Deutschland entfallen 20 Prozent auf Strom und Heizung, 15 Prozent auf Ernährung und 40 Prozent auf Konsum-Entscheidungen für Bekleidung, Haushalt und Freizeit. Insofern könnte es doch sinnvoll sein, wenn sich Verbraucher in der Lebensführung einschränken.