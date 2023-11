Es sind mehr als 100 Anzeigen auf der Internetplattform WG-Gesucht, auf die Emily K. inzwischen geantwortet hat. Doch sie erhielt nur drei Antworten und nur eine einzige Einladung zur Besichtigung. Um sich die WG anzusehen, fuhr sie von Mülheim an der Ruhr für zwei Tage nach Berlin und übernachtete bei ihrer Oma im Seniorenheim. Das Zimmer kostete 500 Euro und war kilometerweit entfernt von ihrer Hochschule, der HTW. Die Mitbewohner entschieden sich gegen sie. Dann bekam sie aber doch noch einen Platz in einem privaten Wohnheim durch „Vitamin B“, also Beziehungen.

„Meine Mutter kannte jemanden, der den Hausmeister kannte“, erzählt sie. Das war im Oktober 2022. Inzwischen ist Emily wieder auf der Suche und hat dafür einen Wohnberechtigungsschein (WBS) beantragt. Die 20-Jährige studiert Modedesign im dritten Semester, arbeitet in einem Café auf 520-Euro-Basis und bekommt Unterhalt. Maximal 550 Euro kann Emily an Warmmiete bezahlen. Sie wünscht sich mehr Platz als die 15 Quadratmeter mit Küchenzeile und eigenem Bad – ein Zimmer, in dem sie ihre Stoffe zuschneiden und nähen kann.



„Mein Bett ist zurzeit mein Arbeitsplatz“, sagt sie. Außerdem dürfe sie ihr Apartment bei einem Auslandsaufenthalt nicht untervermieten. „Vielleicht ist das ein Luxusproblem“, schiebt Emily nach und sagt, dass sie dankbar sei, dass sie überhaupt etwas habe. Obwohl sie diesmal keinen großen Zeitdruck hat, sei die Wohnungssuche „kräftezehrend“. 425 Euro zahlt sie für ihr kleines Apartment plus Strom.

Studenten zwischen Silber- und Holzlaube der Freien Universität Berlin. imago

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In Berlin sind 3000 Bewerber ohne Wohnung

Studentisches Wohnen wird immer teurer. Der Preis von WG-Zimmern steigt in Berlin besonders rasant. Mit einem Anstieg von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr liegt Berlin laut dem „MLP Report 2023“ auf dem dritten Platz der deutschen Städte. In den letzten drei Jahren ist der Anstieg in Berlin mit 10,1 Prozent am stärksten. Für die Studie wurden Anzeigen auf Immobilienportalen und in Zeitungen im zweiten Quartal 2023 analysiert.



Laut „MLP Report“ zahlen Studenten im Schnitt 401 Euro für ein WG-Zimmer und 539 Euro für eine kleine Wohnung. Bei WG-Gesucht liegt der Durchschnittspreis 2023 sogar bei 650 Euro, wie der RBB berichtet hat. 8000 Wohnplätze für Studierende sind laut Senatsverwaltung für Wissenschaft derzeit in Bau oder in Planung und sollen bis 2028 fertiggestellt werden.

Beim Studierendenwerk Berlin müssen Studenten derzeit drei Semester auf einen Platz im Wohnheim warten, sagt Sprecherin Jana Judisch. Sie können sich erst bewerben, wenn sie den Nachweis für einen Studienplatz in Berlin haben. Das bedeutet, für den Anfang müssen sie eine Alternative finden. „Aktuell sind 4700 Studierende auf der Warteliste, die am 1. November einziehen wollten“, berichtet Judisch. Knapp 3000 Bewerber seien nicht versorgt, sie haben also keine Wohnung gefunden.

Foto aus dem März 2023: Bundesbauministerin Klara Geywitz (v.l.n.r.) besucht ein Studentenwohnheim in Berlin und posiert mit Julia Böhnke von der Gewerkschaft Verdi, Matthias Anbuhl, Vorstandschef Deutsches Studierendenwerk, und Petra Mai-Hartung, Geschäftsführerin Studierendenwerk Berlin, für ein Foto. Jörg Ratzsch/dpa

Das Studierendenwerk bietet sehr unterschiedliche Wohnformen an: Es gibt Einzelapartments, WGs, in denen dann auch Castings stattfinden, und geteilte Räume. Die Preise variieren entsprechend. „Im Durchschnitt kostet ein Platz im Wohnheim 323 Euro“, sagt Judisch. Sie spricht aber von einer Spanne, je nach Lage und Angebot, die auch auf der Website einsehbar ist.



Emily K. erzählt, das Studierendenwerk habe ihr ein Zimmer angeboten, nachdem sie das Apartment bereits gefunden hatte. „Ich war sehr überrascht, weil von drei Semestern Wartezeit die Rede war.“ Sie wünscht sich vor allem mehr Information und Transparenz für Studierende. „Mir war am Anfang gar nicht klar, dass ich das Recht auf einen WBS habe“, sagt sie. Bei der Wohnungssuche müsse man aber auch einfach Glück haben.

Ella Janßen sagt, sie sei nach mehr als einem Jahr Suche zunehmend deprimiert. Die 20-Jährige studiert Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität und wohnt noch bei ihren Eltern. Wenn sie Kommilitonen fragt, wie sie ihr Zimmer gefunden haben, hört sie immer wieder: „Kontakte“ oder „Glück“. Seit diesem Sommer sucht sie intensiver.

Janßen erzählt, dass die letzten Chatverläufe „seltsam“ waren und dass auch Freundinnen von irritierenden „Kontaktversuchen“ bei der Wohnungssuche berichten. Sie erhielt zum Beispiel folgende Antworten: „Ich suche eine Frau, die für mich kocht“ oder „Wollen wir uns ein Zimmer teilen?“ Bei einer Anzeige suchte ein Mann explizit eine Frau, die in der „Kinky-Szene“ aktiv sein sollte, erzählt sie. „Kinky“ steht für ungewöhnliche sexuelle Praktiken. Diese Zimmer seien auffallend günstig gewesen, „nur 350 oder 400 Euro“. Ihr Budget liege bei 500 Euro, sagt Janßen, in diesem Bereich gebe es aber wenig Angebote. „Normal“ seien etwa 600 Euro für ein Zimmer.



Haben Sie Feedback? Wie waren Ihre Erfahrungen bei der WG- oder Wohnungssuche als Studentin oder Student? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de