Berlin - Stehe ich abends nicht im Laden, dann hält mich mein irischer Barmann Conor über WhatsApp mit sinnvollen Informationen auf dem Laufenden. Er erzählt, wie voll es ist oder ob Karin mal wieder einen Geldschein angezündet hat. Oft geht es um Musik, er fragt, ob ich etwa die Spice Girls in seine Playlist gepackt habe oder wie mir sein neues Video gefällt (Conor ist Musiker) und ist eigentlich nie gestresst.

Heute ist es anders: „This is not managable anymore. Crazy! Hilfe!... oh and i need some Wechselgeld!“ Conor ist am Limit und ich habe einen freien Abend, aber so ist das nun mal, wenn man eine Kneipe hat. Also rauf aufs Rad und zum „Ernst“ in der Solmsstrasse. Es ist der erste Abend mit 2G Plus – und er wird lang.

„Mehr Regeln, weniger Gäste“, dachte ich, der Samstag ist jedoch gut besucht und das ist schön. Oder besser: Es wäre schön, wenn ich mich wegen Corona nicht ständig fragen müsste: „Was mache ich hier eigentlich? Stecken sich jetzt alle mit Omikron an? Schicke ich meine Leute für 13 Euro die Stunde plus Trinkgeld in den Schützengraben?“

Ich setze die Maske auf, stelle den Luftreiniger auf Stufe drei und mache, weshalb mich Conor gerufen hat, ich kontrolliere: Corona-App oder Luca-login, Impfnachweis mit der CovPassCheck-App, Personalausweis, Booster oder tagesaktueller Antigentest. Das sind vier Dokumente, oft nur für ein kleines Bier oder einen Mexikaner. Manche bringen Ausdrucke mit, einige Papiere habe ich noch nie zuvor gesehen. Sie sind liebevoll gestaltet, aber offensichtlich gefälscht, auch das kommt vor. Die meisten Gäste sind natürlich sehr kooperativ und freuen sich sogar, dass wir sie überprüfen.

Manche haben Fragen:

„Brauche ich einen negativen Test, wenn ich meinen Booster erst Donnerstag bekommen habe?“

„Reicht es, wenn ich dir ein Foto von meinem Impfausweis zeige?“

„Kannst du nicht mal ne Ausnahme machen?“

„Und das soll’s jetzt bringen, oder was?“

„Können wir uns nicht erst mal hinsetzen und ankommen?“ – „Nein, das tut mir leid, das geht nicht.“ – „Unverschämtheit!“

Zweimal gibt es richtig Ärger. Einmal mit Speichel, glücklicherweise von außen gegen das Fenster gespuckt. Der Herr hat sein Telefon vergessen.

Ich schätze, jede Kontrolle dauert ungefähr eine Minute. Das sind bei 150 Gästen über den Abend verteilt zweieinhalb Stunden, in denen wir normalweise Getränke machen müssen oder die Aschenbecher sauber. Oder schlechte Witze. Ein Tisch prellt die Zeche. Ein anderer gibt entsetzlich viel Trinkgeld. Ich würde prinzipiell noch jemanden einstellen, aber viele haben aus nachvollziehbaren Gründen im zweiten Corona-Winter keinen Bock mehr. Unter der Woche kommen momentan wenig Gäste und es wäre komplett albern, da noch jemanden hinzustellen. Am Wochenende ist das Gegenteil der Fall.

Franziska Giffey erhofft sich von 2G Plus einen Booster fürs Boostern. Wir haben aber zu viele Infektionen, zu viele Regeln, zu wenig Mitarbeiter, zu viele Gäste, zu wenig Gäste, und wenn wir was falsch machen, gibt es ein hohes Bußgeld. Ich wünsche mir oft, meine Kneipe wäre temporär geschlossen und jemand käme mit der Geldbazooka oder irgendwas mit Gießkannenprinzip oder vielleicht doch Hartz 4 vorbei.

Es passiert ja schon wieder: Die Gastronomie wird einerseits als die zentrale Gefahrenzone der Pandemie mit einem teilweise schwer umzusetzenden Regelwerk überzogen und so wirtschaftlich auf sehr niedrigem Niveau am Leben erhalten. Gleichzeitig gibt es erschwerten Zugang, der den Menschen als Anreiz präsentiert wird, sich dann vielleicht doch allmählich mal impfen zu lassen. Gibt es da keine besseren Ideen? Diese Ambivalenz empfinde ich nach zwei Jahren des ohnehin kräftezehrenden Schließens und Wiedereröffnens als sehr belastend. Zumal ich bezweifle, dass so das Infektionsrisiko nennenswert minimiert werden soll. Wo viele Leute auf engem Raum randvoll mit Weißweinschorle aufeinandertreffen, fühlt sich auch Omikron wohl. Da kann ich noch so viele Spender mit Desinfektionsmittel aufstellen.

Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht: Ich liebe meine kleine, konzeptlose Kreuzberger Bar mit den überraschend guten Getränken und den netten Leuten. Schließlich machen wir das nun auch seit acht Jahren. Der Anfang war zäh und erfolglos, aber besonders in den letzten drei Jahren vor Corona war die Ernst Bar für mich wie das Paradies. Ich konnte machen, worauf ich Lust hatte. Freunde gaben Konzerte oder legten auf, das Satiremagazin Titanic war oft da, wir hatten schöne Alf-Lesungen und anderen Unsinn. Ich hätte jetzt fast „und dann kam Corona“ geschrieben. Aber als Corona dann tatsächlich kam, wir schließen mussten und die Tränen kullerten, da sah ich, dass die ersten Kneipen Spendenaufrufe starteten und hatte Angst, das auch zu machen.

Ich war ein bisschen gehemmt, in so einer Situation die Hand aufzuhalten und hatte außerdem auch die Befürchtung, mein Laden sei eventuell nicht bekannt genug für diese warme Welle der Solidarität. Ich ließ mir ein paar Tage Zeit, Conor und ich haben Däumchen gedreht, renoviert, Fisch frittiert, neue Getränke erfunden und manchmal sogar ausgetrunken. Williams Christ Birne Sour? Himmlisch!

Angela Merkel hielt ihre erste große Corona-Rede und sie sprach: „Es ist ernst.“ Mein Freund Elias hat daraus ein süßes T-Shirt gemacht und wir haben die Aktion gestartet. Die Leute fragten: „Wer läuft denn mit einem Merkel-Claim auf der Brust rum?“

Mein Lieblingssänger beispielsweise, meine Lieblingskolumnistin und der Bassist einer meiner Lieblingsbands auch. Freunde, Stammgäste, mittlerweile bestimmt einhundert Leute und einhundertzwanzig von denen sind wahrscheinlich keine CDU-Wähler. Ein paar Corona-Leugner der ersten Stunde haben mir böse Nachrichten geschrieben, aber insgesamt, muss ich sagen, war ich geradezu beschämt von der finanziellen und emotionalen Unterstützung, die wir von den Freunden der Bar bekommen haben. Es kamen 6000 Euro für die Mitarbeiter und die laufenden Kosten zusammen. Das T-Shirt ist momentan ausverkauft und ich bin auch vorsichtig optimistisch, dass ich es in Zukunft nicht mehr neu auflegen muss. Sollte ich mich noch nicht deutlich genug bedankt haben: Wir werden nicht aufgeben. Danke.

Wenn ich mich kurz zu etwas Optimismus zwinge und ausblende, dass der Februar wahrscheinlich Horror wird, hoffe ich, dass wir auch in diesem Sommer den Parkplatz vor dem Laden als Biergarten benutzen dürfen. Ich wünsche mir, dass im Herbst die Band „Cremant Ding Dong“ ihren verführerischen Katzentisch-Pop bei mir zur Aufführung bringen kann. Und ich möchte mit Elias Hauck endlich ein Dramolett auf der Basis von Alfred Bioleks 1990er-Jahre-Kochsendung Alfredissimo! inszenieren. Ich hoffe sehr, dass auch die vielen anderen hier ungenannten Wesen wieder Lust haben, in der Ernst Bar etwas zu machen. Denn ich will nicht einfach nur zapfen und kassieren.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.