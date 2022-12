Wie Astrid Lindgren und Michail Gorbatschow sich den Frieden versprachen

Uns erreichte in der Redaktion dieser Tage eine Mail mit dringlicher Botschaft. Roswitha Stengel, jahrzehntelang treue Leserin der Berliner Zeitung, hatte beim Blättern in ihren Büchern den Briefwechsel von Astrid Lindgren, der berühmten Kinderbuch-Schriftstellerin (1907–2002) und Michail Gorbatschow (1931–2022), dem damaligen Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, wiederentdeckt. An deren Friedensappelle von 1987 möchte Roswitha Stengel erinnern.

Briefe, die sich Astrid Lindgren und Michail Gorbatschow schrieben

Im grünen und beschaulich-ruhigen Vorort Kaulsdorf im Osten Berlins lebt die 82-jährige Dame. Sie empfing mich an einem kalten Wintertag mit heißem Tee.

Gemeinsam lasen wir die beiden Briefe, die sich Lindgren und Gorbatschow damals schrieben. Um eine Friedenskonferenz, die Gorbatschow in Moskau einberufen hatte, ging es. Astrid Lindgren hatte davon erfahren, und schrieb dem Staatslenker der Sowjetunion erfreut, „in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit sendet sie uns einen Hoffnungsstrahl“. Weiter erzählt sie von einem kleinen schwedischen Jungen, der ihr schrieb: „Ich habe Angst vor dem Krieg.“ Astrid Lindgren antwortete ihm, dass auch sie Angst habe. Ihren Brief endet sie mit: „Ich hoffe, dass diese Friedenskonferenz ein Schritt auf dem langen, schweren Weg zum ersehnten Frieden ist.“

Als Frau Stengel mir das vorlas, schauten wir uns traurig an. Denn wir dachten an die über drei Jahrzehnte, in denen wir Deutschen friedlich mit den Menschen in Russland zusammengelebt hatten. Doch nun ist das Verhältnis schwer belastet. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar sterben Menschen durch russische Waffen, russische Bomben zerstören Gebäude und überlebenswichtige Infrastruktur.

„Wir in der Sowjetunion werden alles tun, was in unseren Kräften steht“

In dem Brief, den Michail Gorbatschow zurück an Astrid Lindgren schickte, schrieb er, „wir in der Sowjetunion werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um eine weltweite Katastrophe zu verhindern, damit diejenigen, die heute ihre ersten selbstständigen Schritte ins Leben tun, am Ende des Jahrhunderts die Schwelle überschritten haben, mit der sie die Bedrohung durch Kernwaffen ewig hinter sich gelassen haben“.

Es ist nicht so gekommen, aber Roswitha Stengel möchte, „dass die Menschen wissen, dass es mal andere Botschaften aus der Sowjetunion gab“. Ihre Sorge gilt – wie Astrid Lindgren ein Leben lang – den Kindern und den Folgen des Krieges für sie. „Die jetzigen Geschehnisse werden ihre Gefühle ein Leben lang prägen. Ängste, Hass und Hartherzigkeit entstehen, die negative Auswirkungen haben werden.“

„Die Anstrengung, Frieden zu schaffen, muss größer sein“

Zum Innehalten, zu Verhandlungen möchte Roswitha Stengel die Verantwortlichen drängen. „Die Anstrengung, Frieden zu schaffen, muss größer sein, als der Wille, die Bewaffnung zu verstärken.“