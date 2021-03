Berlin - Als der letzte Flieger am 8. November 2020 vom Berliner Flughafen Tegel startete, bedeutete das für viele Berliner: Abschied nehmen. Für Philipp Bouteiller hingegen war es der langersehnte Startschuss für eines der größten Bauprojekte Berlins. Der Geschäftsführer der landeseigenen Tegel Projekt GmbH wird auf dem Flughafengelände eine Urban Tech Republic ins Leben rufen. Neben einem Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien wird dort auch die Beuth Hochschule Platz finden. Im Osten des Geländes soll mit über 5000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen das größte Holzviertel der Welt entstehen, das Schumacher Quartier – mit Kitas, Schulen, Cafés, Sportanlagen und vielem mehr. Eine eigene kleine Holzstadt in Berlin.

Anfang 2022 könnten die ersten Bauarbeiten losgehen, erklärt Bouteiller der Berliner Zeitung. „Auf 500 Hektar wird auf dem Gelände eine Stadt der Zukunft entstehen, sozial, nachhaltig, innovativ. Das Besondere: Wir setzen dabei auf Holz und auf die Kreislaufwirtschaft“, so Bouteiller. Das bedeutet: Das Holz soll so verbaut werden, dass es auch nach dem Abriss der Gebäude weiterverwendet werden und in den Kreislauf zurückfinden kann.

Berlin soll Vorreiter im Holzbau werden

Nicht nur auf dem ehemaligem Flughafengelände in Tegel wird beim Bauen in Zukunft immer mehr auf Holz gesetzt. Nahe des Anhalter Bahnhofs soll beispielsweise das höchste Holzhaus der Welt entstehen: ein 98 Meter hoher Neubau mit 29 Geschossen. Ein weiteres Beispiel: In dem bereits fertiggestellten Quartier WIR in Berlin Weißensee wurden rund 3200 Kubikmeter Holz verbaut. Auch viele weitere Wohnhäuser oder Schul- und Bürogebäude werden mittlerweile aus Holz gebaut, so etwa auch die Berliner Grundschule an der Sewanstraße in Lichtenberg, die komplett aus zusammengesetzten Holzmodulen besteht.

Nach Plänen der rot-rot-grünen Regierung soll Berlin Vorreiter im Holzbau werden. Dass sich Berlin das Bauen mit Holz auf die Fahne geschrieben hat, hat einen guten Grund. Denn die Stadt will bis 2050 klimaneutral werden und der Bausektor spielt dabei eine erhebliche Rolle. Baustoffe wie Stahl, Zement und Ziegel verursachen bei der Herstellung Treibhausgase: Allein 8 Prozent der globalen CO2-Emissionen entstehen bei der Herstellung von Zement. Das Bauen mit Holz soll hingegen nachhaltig sein. Der Grund: Bäume nehmen den Kohlenstoff aus der Luft beim Wachstum auf. Holzhäuser könnten so also zu langfristigen CO2-Speichern werden. Bereits ein Kubikmeter Holz speichert eine Tonne CO2.

Illustration: Stephanie F. Scholz Zukunft des Wohnens Wie sieht soziales und nachhaltiges Wohnen in Berlin aus? Können wir den Klimaschutz beim Bauen berücksichtigen? Warum können wir nicht einfach weiterleben wie bisher? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir in den kommenden Wochen mit Wissenschaftlern, Gründern, Aktivisten, Visionären. Wir wollen wissen, wie sich die Stadt verändern muss, damit wir weiterhin gut wohnen können – und dabei Lösungen aufzeigen, die zum Nachdenken anregen. Für eine lebenswerte Zukunft in Berlin.

Doch müssen für die vielen geplanten Neubauten zahlreiche Bäume gefällt werden. Ein internationales Team von Wissenschaftlern zeigt in einer Studie, dass die erforderliche Menge des Baustoffs Holz theoretisch verfügbar sei und in Zukunft Zement und Stahl ersetzen könne. Die Voraussetzungen: Die geernteten Wälder müssen sorgfältig und nachhaltig bewirtschaftet werden und das Holz muss zudem nach dem Abriss der Gebäude wieder weiterverwendet werden, wie es Bouteiller auch beim Holzquartier in Tegel plant. Das nachhaltige Ernten von Holz wirkt sich laut den Wissenschaftlern sehr positiv auf das Klima aus. Denn wenn die Bäume im Wald stehen bleiben und irgendwann verrotten, setzen sie das im Holz gespeicherte CO2 wieder frei. Erntet man die Bäume rechtzeitig, bleibt der Kohlenstoff im Holz und damit in den Gebäuden gespeichert.

Foto: Tegel Projekt GmbH Neben dem Holzquartier soll es in der Urban Tech Republic auch einen Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien geben.

Die Technische Universität Berlin (TU) und das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) haben in einer Studie ermittelt, dass in den Wäldern Brandenburgs genug Holz für das geplante Schumacher-Quartier in Tegel vorhanden sei. „Der Bedarf, den wir pro Jahr haben, wächst in den Brandenburger Wäldern in 1,6 Tagen nach“, so Bouteiller. Auch für alle weiteren geplanten Neubauten in Berlin sei genug Holz in den Wäldern vorhanden.

„Das Schumacher-Quartier ist ein enormer CO2-Speicher und trägt damit signifikant zur Verbesserung unserer Klimabilanz bei“, sagt Raoul Bunschoten, Professor für Stadtentwicklung an der TU Berlin. Gemeinsam mit Professor Holger Kohl vom Fraunhofer-Institut unterstützt er die Tegel Projekt GmbH dabei, die sogenannte Bauhütte 4.0 auf dem Gelände des Tegeler Flughafens ins Leben rufen. Der Begriff Bauhütte stammt aus dem Mittelalter. Damals kamen Bauleute und Künstler zusammen, um in den sogenannten Bauhütten Kathedralen zu errichten. Bekannt wurde die Bauhütte außerdem in der Bauhausbewegung für den sozialen Wohnungsbau im Berlin des frühen 20. Jahrhunderts.

Bauhütte 4.0 soll wirtschaftliches Bauen mit Holz fördern

In der Urban Tech Republic soll die Bauhütte 4.0 nun als Forschungs- und Innovationszentrum für urbanen Holzbau wiederbelebt werden. Akteure aus der Forschung, Entwicklung, Bauindustrie, Zivilgesellschaft, Forstwirtschaft und Stadtentwicklung sollen dort zusammengebracht werden. „Wir wollen forschen, produzieren und mit Holz bauen – alles an einem Ort“, sagt Bunschoten.

Die in der Bauhütte 4.0 entwickelten Baukonzepte und auf dem Campus produzierten Holzbauelemente sollen vor Ort in den Wohneinheiten eingesetzt werden. „Denn Holz kann nur gegen die Klimakrise wirken, wenn es auch regional verarbeitet wird – der Weg vom Wald in die Stadt muss kurz sein“, so Bunschoten. Dafür brauche man neue Infrastrukturen. Man müsse die Industrie in die Stadt verlegen und könne so wiederum neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen. Das Holz, das für das geplante Quartier eingesetzt werden soll, könne direkt aus dem Wald in Brandenburg bezogen werden.

„Das Schumacher Quartier ist ein Katalysator zum Weiterdenken in der Zukunft“, meint Bunschoten. „Wir wollen erforschen, welche Bauweisen gut funktionieren und an welchen Orten in Berlin noch gebaut werden kann.“ Ein wichtiger Punkt sei auch die Verdichtung der Stadt, mit der Aufstockung mithilfe von Holz. „Wir müssen die Art und Weise, wie wir Städte planen und bauen, neu denken. Holz als biobasiertes Material wird dabei in Zukunft eine zentrale Rolle spielen“, so Bunschoten. „Städte sollten nicht nur als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung gesehen werden.“

TRIQ will Holzbausteine für Urban Tech Republic produzieren

Doch ist der Holzbau auch bezahlbar? Bislang sind Stahl und Beton noch immer die billigsten Baustoffe auf dem Markt und werden daher für die meisten Bauprojekte eingesetzt. Kurze Wege vom Wald zur Produktion und direkt weiter zum Bau könnten Holz zu einem günstigen Baustoff werden lassen, so Bunschoten. „Mit einer integrierten und intelligenten Wertschöpfungskette haben wir eine Chance, dass wir in Zukunft billiger mit Holz als mit Beton bauen können“, erklärt der Professor für Stadtentwicklung. „Mit der CO2-Bepreisung werden Stahl und Beton außerdem immer teurer, da ihre Produktion alles andere als nachhaltig ist“, sagt Boutellier. Langfristig sei Holz daher das günstigere Material. Hinzu kommt, dass es in den Wäldern auch immer nachwachsen wird.

Foto: TRIQ Mit diesem Holzbaustein könnten die Häuser im Quartier gebaut werden.

Über 100 Holzbauunternehmen haben sich bereits bei Bouteiller gemeldet und Interesse an der Mitarbeit für das Holzquartier gezeigt, so auch das Unternehmen TRIQ. Mit dem Rohbau-System TRIQBRIQ könne man Holzbausteine in Serie und schnell produzieren, erklärt TRIQ-Sprecher Lewin Fricke. Die Holzbausteine können wie Ziegel zusammengesetzt werden – das sei eine schnelle und günstige Bauweise. Das Unternehmen sei bereits auf Bouteiller zugegangen und habe Ende März ein Gespräch mit ihm vereinbart. Ob TRIQ tatsächlich an dem Tegel-Projekt mitarbeiten darf, wird sich zeigen. „Wir begrüßen erst einmal jede Innovation und müssen uns nun die einzelnen Vorschläge und Bauweisen genau anschauen“, so Bouteiller.