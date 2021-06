Berlin - Ich weiß jetzt, wie die vierte Welle beginnen wird. Wie sich das Coronavirus wieder in Berlin ausbreiten wird, vermutlich in der Variante, deren Name mich an die amerikanische Fluglinie denken lässt. Delta. Es wird mit einem positiven Schnelltest an einem Freitagabend losgehen. Und mit der Frage, wie es weitergehen soll. Denn erstmal ist Wochenende, oder?

Vergangenen Freitag rief mich ein Bekannter an. Ihm war es passiert. Ein zweiter roter Strich war auf seinem Schnelltest erschienen. Nur hauchdünn, kaum zu erkennen eigentlich. Ein zweiter Schnelltest hatte leider genau dasselbe Ergebnis erbracht.