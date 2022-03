Berlin - Menschen aus der türkischen Community sind wahre Überredungskünstler. Mit nur einem Satz schaffen sie es, ihr Gegenüber Dinge tun zu lassen, die es eigentlich nicht will. Um ein Beispiel zu nennen: Meine Tante hat früher, wenn ich sie besuchte, unfassbar viel gekocht und gebacken. Kaum war mein Teller leer, schaufelte sie wieder süßes und salziges Gebäck drauf und hielt mir das Porzellan unter die Nase. „Danke, aber …“, setzte ich an, und schon fing die türkische Überzeugungsarbeit an. „Du bist so selten zu Besuch da“, unterbrach mich meine Tante, oder: „Du hast das doch gar nicht probiert“ (was nicht stimmte). Oder auch: „canim cikti“, was wörtlich übersetzt heißt: „Mein Leben ist aus mir ausgetreten, so sehr habe ich für das Essen geschuftet.“

Wenn das alles nichts brachte, holte sie aus, mit dem letzten Hieb, dem ultimativen Satz, der mich augenblicklich verstummen ließ, dem niemand zu widersprechen traut: „Ölümü gör!“ Das ist ein Ausdruck, vermutlich liebevoll, aber extrem manipulativ, der wohl am häufigsten in der türkischen Community fällt. „Ölümü gör“ heißt „sieh meine Leiche“, manche sagen auch „ölümü öp“, was auf Deutsch „küss meine Leiche“ bedeutet. „Iss noch diese selbst gemachten Teigtaschen, die ich mit meinen eigenen Händen zubereitet habe – oder küss meine Leiche“ wäre ein Satz aus der Praxis. Was im Klartext gemeint ist: „Solltest du die Teigtaschen nicht essen, wird es dazu führen, dass ich tot umkippe – und du wärst schuld.“

Ja, ziemlich übertrieben. Menschen aus türkischen Einwandererfamilien sind gastfreundschaftliche und soziale Wesen, aber neigen doch sehr zu Drama, wie man wieder sieht. Vor allem frage ich mich: Wie soll man auf so einen Satz reagieren? Einfach ignorieren – das wäre im Fall meiner Tante wirkungslos gewesen. Oder lieber schnippig antworten: „Dann kipp halt tot um. Ich bin voll und will nichts mehr essen“? Das wiederum hätte bei ihr zu Schnappatmung geführt. Also gibt man sich geschlagen, öffnet den Hosenknopf und isst weiter.

Meine Tante ist glücklicherweise von „ölümü gör“ über die Jahre abgerückt. Ich hatte damals, unter anderem mit meiner Schwester und meiner Cousine, den Satz bei jeder Gelegenheit bei meiner Tante angewandt, quasi als ein kleiner psychologischer Trick. „Wieso willst du schon gehen? Bleib noch ein bisschen oder sieh meine Leiche.“ Wir haben das so lange durchgezogen, bis meine Tante eingesehen hat, wie irre es ist, auf diese Art und Weise Menschen zu überreden.

Den Ausdruck hört man nebenbei nicht nur, wenn es ums Essen geht, sondern auch in allen anderen Lebenssituationen, etwa wenn man ein Geschenk nicht akzeptieren möchte. Mein Onkel schenkte mir, als ich noch ein Kind war, zu den türkischen Festen, wie etwa Bayram, Geld. Je älter ich wurde, desto mehr entwickelte ich eine Abneigung gegen diese Geldgeschenke. „Ölümü gör, nimm es“, antwortete mein Onkel auf meinen Widerspruch und die Scheine verschwanden in meiner Hosentasche. Auch er verzichtet mittlerweile auf die Taktik. Ein anderes Beispiel: Wenn jemand helfen will, etwa bei einem Umzug, und möchte, dass der andere endlich eine Pause einlegt: „Ölümü gör, setz dich jetzt hin, ich erledige das.“ Wie gesagt, manipulative Nettigkeit oder nette Manipulation. Aber sie wirkt, zumindest in der türkischen Community.

