Es ist ein Bild von erschreckender Normalität: Devid R. hält seine Frau Linda im linken, seine zehnjährige Tochter Leni im rechten Arm. Davor stehen Lenis Geschwister: die achtjährige Janni und die vier Jahre alt Ruby. Die Mädchen tragen Kleider, die Mutter eine ärmellose rosafarbene Bluse zum Rock, der Vater ein weißes Hemd zur hellgrauen Jeans. Die Familie hat sich fein gemacht für das Foto, das in einem Garten entstanden ist. Alle lachen in die Kamera. Die kleine Ruby mit wuscheligem blondem Haarschopf hat einen Schnuller im Mund.

Es ist ein schönes Foto, aber es verstört auch. Denn das Bild dieser scheinbar glücklichen Familie passt nicht zu diesem Umfeld, in dem es von Freunden der Familie jetzt aufgestellt wurde.

Glück sieht anders aus. Es besteht nicht aus Grablichtern, die brennend vor der Einfahrt zum Haus der Familie stehen. Es besteht nicht aus Briefen, die mit kindlicher Hand in noch ungelenker Schrift zum Abschied verfasst wurden und auf denen an Leni, Janni und Ruby gerichtet steht: „Es ist sehr schade, dass ihr nicht mehr da seid, aber ich möchte euch sagen, das ich euch nie vergessen werde“ oder „Du warst eine sehr nette Freundin und ich wünsche mir die Zeit zurück“. Es besteht nicht aus rot-weißem Polizei-Flatterband, das noch immer die Einfahrt zum Grundstück absperrt, in der der schwarze Familien-VW parkt. So als würde gleich die lachende Kinderschar hineinspringen, als würden die Mädchen wie jeden Morgen zur Schule im Ort oder zur Kita gebracht werden.

Glück sieht anders aus. An diesem grauen, nasskalten Dezembermittwoch wischt sich eine Frau die Tränen aus dem Gesicht, als sie eine Kerze anzündet. „Warum nur?“, fragt sie ihren Mann, der mit versteinerter Mine neben ihr steht. „Warum die Kinder?“ Sie kennt die Familie, hat selbst zwei Enkelkinder. Nun starrt sie mit geröteten Augen auf das kleine Meer von Kerzen, die Plüschtiere, auf das friedlich wirkende Einfamilienhaus dahinter in der Birkenallee im brandenburgischen Senzig.

Dort ist das Glück ausgezogen. Mit unvorstellbarer Gewalt.

In der Nacht zum Freitag der vergangenen Woche soll der Familienvater Devid R. zunächst seine drei Kinder erschossen, dann seine Frau Linda umgebracht und schließlich sich selbst getötet haben. Der Hund, wohl ein noch junger Chihuahua, überlebte. Er wurde am Sonnabend, als die Polizei die Leichen im Haus entdeckte, in ein Tierheim gebracht.

dpa/Patrick Pleul Die Polizei hat das Einfamilienhaus in Senzig abgesperrt.

Die Kriminaltechniker fanden die Tatwaffe im Haus, eine Kurzwaffe. Eine Besitzkarte dafür, so sagt es der ermittelnde Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon, hätten weder der 40 Jahre alte Devid R. noch seine gleichaltrige Ehefrau besessen. Der Familienvater, ein Berufsschullehrer, der einst eine Veranstaltungsagentur besessen haben soll und in seiner Freizeit Brunnen baute, muss sich die Waffe illegal besorgt haben.

Im Haus fanden die Ermittler auch einen mehrere Seiten langen Abschiedsbrief, handgeschrieben von Devid R. Darin nennt der Mann den angeblichen Grund für die Tat. Es ist nicht eine bevorstehende Trennung etwa oder Schulden, die in solchen Briefen oft als Grund genannt werden und solch furchtbare Taten rechtfertigen sollen. Devid R. nennt als Motiv ein gefälschtes Impfzertifikat seiner Frau, seine Angst vor einer Verhaftung, davor, dass das Jugendamt ihnen die Kinder wegnimmt und die Mädchen zwangsgeimpft werden. Für den Oberstaatsanwalt sind die Vorstellungen des Mannes „völlig verquer“. Devid R. habe, so gehe es aus dem Abschiedsbrief hervor, vermutlich psychische Probleme gehabt.

Klar scheint indes, dass der einst aufgeschlossene Familienvater durchaus zugänglich war für Verschwörungserzählungen, für im Internet geschürte irrationale Ängste. Seit einigen Monaten schon war er in der „Querdenker“-Szene unterwegs. Das belegen Chatverläufe des bei Corona-Leugnern und Verschwörungserzählern beliebten Messengerdienstes Telegram, die das Center für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas) ausgewertet hat. „Wir haben einige Aussage gefunden von einem Profil, das wir Devid R. zuordnen“, sagt die Cemas-Geschäftsführerin Pia Lamberty.

Devid R. war in einschlägigen „Querdenker“-Chats unterwegs

Demnach war der 40-Jährige in einschlägigen Gruppen unterwegs, in denen davon berichtet wird, dass die Impfung gegen Corona den Tod bringen werde. Im Juli wurde Devid R. Mitglied der Chatgruppe des bekannten „Querdenkers“, Corona-Leugners, Impfgegners und Arztes Bodo Schiffmann, trat später einer Live-Streaming-Gruppe bei, die über Demonstrationen gegen Covid-19-Maßnahmen berichtete.

Bei Impfopfer.info trat Devid R. sogar aktiv in Erscheinung. Das Forum sei eine von besorgniserregend vielen derartigen Gruppen, die die Irrglauben propagierten, dass eine Impfung Krankheiten übertrage wie ein Virus. Im Minutentakt werde dort von Erkrankungen berichtet, sagt Pia Lamberty. „Wenn man das permanent hört und liest, wird die Impfung wirklich zur Bedrohung.“

Am 30. Juli meldete sich Devid R. in der Gruppe zu Wort, schrieb, dass er nach dem Kontakt zu einem geimpften Bekannten eine Gürtelrose bekommen habe. Dass so etwas möglich sei, habe er auf Telegram gelesen. Weiter notierte er: „Ich bin Vater von drei Kindern, die Einschläge kommen näher.“ Die Vogel-Strauß-Taktik mit Kopf in den Sand werde leider nicht funktionieren. „Ich bin bereit, mich mit allem, was ich zur Verfügung habe, zu wehren“, steht in dem vom Center of Monitoring, Analyse und Strategie ausgewerteten Chat, in dem sich der Familienvater aus Senzig selbst als einen brennenden Unterstützer derjenigen bezeichnet, die „gerade für Frieden, Freiheit und Grundrechte“ kämpfen. „Ich bin stark für meine Familie“, ließ er Gleichgesinnte wissen. Komme, was wolle.

Die Psychologin Pia Lamberty sagt, dass der Verschwörungsglaube mit Gewalt einhergehe. Sie sei angelegt in dieser Ideologie. In diesem Fall werde der Staat dämonisiert. Man selbst werte sich damit als etwas Gutes auf, um Gewalt gegen das vermeintlich Böse zu rechtfertigen. Gleichzeitig warnt sie davor, die Tat von Senzig zu diesem Zeitpunkt nur auf die Ideologie zu schieben. Es müsse geklärt werden, inwieweit andere Faktoren die Tat ausgelöst haben.

Eine Woche, bevor Devid R. mutmaßlich seine Familie auslöschte, wurde er Mitglied in der Telegram-Chatgruppe „Freiheitsboten Königs Wusterhausen“. Das war einen Tag, nachdem auch in Brandenburg das bundesweit geltende Infektionsschutzgesetz angepasst wurde. Es galt nun deutschlandweit die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen seitdem ihre Büros und Werkhallen betreten, die Arbeitgeber müssen die Nachweise kontrollieren.

An der Technischen Hochschule in Wildau, an der Linda R. seit 14 Jahren als Betriebswirtin beschäftigt war, kam man dieser Aufgabe offenbar gewissenhaft nach. Aus dem von Linda R. vorgelegten Dokument „ergaben sich Nachfragen, zu denen die Mitarbeiterin schriftlich um Stellungnahme gebeten wurde“, erklärt ein Sprecher des Brandenburger Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur auf Nachfrage. Er sagt auch, dass die Technische Hochschule nach Einschätzung des Ministeriums alles richtig gemacht habe.

Familienvater hatte als Ersttäter keine Haftstrafe zu erwarten

Aus den Mitteilungen der Staatsanwaltschaft und des Ministeriums geht hervor, dass sich weder Linda R. noch ihr Ehemann Gedanken über ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen wegen eines gefälschten Impfausweises machen mussten. Zwar ist das Fälschen und auch das Vorlegen solcher Dokumente seit zwei Wochen strafbar. Doch Devid R. sei laut Oberstaatsanwalt Bantleon weder polizeibekannt gewesen noch gebe es Erkenntnisse darüber, dass er Impfzertifikate – wie von einigen Medien berichtet – im großen Stil gefälscht habe. Bantleon sagt, dass Ersttäter für ein gefälschtes Dokument keine Haftstrafe zu erwarten haben. Die Vorstellung des Familienvaters davon, was nun mit ihm geschehen werde, habe nichts mit der Wirklichkeit zu tun gehabt.

Das sieht auch Steffen Dauer vom Hallenser Institut für Rechtspsychologie und Forensische Psychiatrie so. Der Kriminalpsychologe erklärt, dass sich Leute aus der „Querdenker“- und Impfgegner-Szene in einer Art Blase oder Echokammer befänden. Betroffene äußerten sich und erhielten Antworten von Gleichgesinnten, die durch die selektive Übereinstimmung der Argumente einem Echo entsprechen und der gegenseitigen Bestätigung dienten. Vielfach seien diese Menschen überhaupt nicht mehr offen für eine Kommunikation außerhalb dieser Blase. „Sie sind für rationale Argumente nicht mehr erreichbar, schotten sich ab durch ihre kruden Vorstellungen und natürlich durch die Informationen, die sie aus dem Internet beziehen.“

Steffen Dauer nennt Telegram den Klassiker für Verschwörungserzähler, Impfgegner und Corona-Leugner. In dem Messengerdienst würden eine Vielzahl von Falschinformationen publiziert – in einer Art und Weise, dass sie für Menschen, die offen seien für solche kruden Überlegungen, plausibel klängen. Das kann laut Dauer dazu beitragen, dass Menschen, die sich in dieser Echokammer aufhalten, vereinsamen. Dass sie keinen Ausweg mehr finden und zutiefst davon überzeugt sind, das Richtige zu tun.

Psychologe nennt Senziger Fall eine „extreme Ausnahme“

Warum aber wendet sich jemand wie Devid R. auch gegen seine Kinder? „Solche Menschen unterscheiden nicht mehr zwischen sich und den nahen Angehörigen. Sie erleben die vermeintliche Bedrohung durch staatliche Maßnahmen für alle.“

Dauer spricht von der Gemeinschaft der Entrückten, die derzeit wachse, die intolerant sei, jedoch anderen fehlende Meinungsfreiheit vorwerfe. „In dieser Gemeinschaft existieren Vorstellungen von den staatlichen Maßnahmen, die weit von der Realität entfernt sind“, sagt Dauer. Für den Rechtspsychologen geht aus dieser Gemeinschaft der Entrückten eine Gefahr aus, weil sich ein Teil radikalisiere – entweder mit Gewalt gegen andere oder gegen sich selbst. Dauer sagt aber auch, dass so ein Fall wie in Senzig „die extreme Ausnahme“ sei.

imago/Bernd Friedel Trauernde haben Kerzen vor der Einfahrt des Hauses aufgestellt.

Im Netz wird deutlich, wie sehr diese Gesellschaft gespalten ist. Auf Telegram wird die Tat von Senzig dem Staat zugeschrieben, den Medien. In anderen Foren werden Corona-Leugner für den Tod der Familie verantwortlich gemacht. Oberstaatsanwalt Bantleon bestätigt, dass eine Strafanzeige eingegangen ist. In dieser werden die Bundesregierung und die brandenburgische Landesregierung beschuldigt, durch die Corona-Eindämmungsmaßnahmen am Tod von Linda und Devid R. und ihrer drei Kinder schuld zu sein.

Vor dem Eingang des Einfamilienhauses, in das die Familie R. erst vor drei Jahren gezogen ist, steht noch immer ein großes Paket. So, als müsste sich die Tür gleich öffnen oder die Bewohner heimkehren. Ein Bote hatte es am Sonnabend gebracht. Polizisten, die im Haus Spuren sicherten, stellten es vor die Tür. In dem Paket befindet sich ein Kinderschreibtisch zum Zusammenbauen. Vielleicht war er als Weihnachtsgeschenk gedacht, um eines der Kinder glücklich zu machen. (mit kop.)