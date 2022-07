Liska Crofts hat viele schöne Erinnerungen an Cherson. Die Familie ihrer Mutter kommt aus dieser Stadt im Süden der Ukraine. Die 26-Jährige, die jetzt als Softwareentwicklerin in Berlin arbeitet, erinnert sich daran, wie sie bei ihren Sommerbesuchen in der Stadt Kajak auf dem Fluss Dnipro und mit ihrer Oma in einem holprigen Sammelbus in die Oper von Odessa fuhr. „Früher bin ich an der Antonivka-Brücke entlanggelaufen – das war der schönste Ort, um die Stadt zu überblicken“, sagt sie. Doch mitten im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die Brücke zum Schauplatz schwerer Kämpfe geworden. „Ich habe ein Foto gesehen“, sagt Crofts, „da lag eine Leiche auf den Stufen.“

Seit dem 2. März steht Cherson unter russischer Okkupation. Russland lässt russische Reisepässe verteilen und will offenbar ein Referendum abhalten, um die Stadt zu annektieren, wie 2014 die Krim. Laut Medienberichten wird die Lage in der Stadt jeden Tag schlimmer: Hunderte Menschen sind verschwunden, der Bürgermeister Ihor Kolykhaiew wurde am 28. Juni entführt, Papiergeld sowie Essen werden knapp, städtische Dienstleistungen wie Heizung und Müllentsorgung gibt es kaum.

Liska Crofts wollte nicht einfach zuschauen. Drei bis sechs Abende die Woche ist sie in Berlin als freiwillige Helferin am Hauptbahnhof beschäftigt, sie wollte etwas für Cherson tun. Mitte März organisierte sie das Projekt Hilfe für Cherson e. V., sie hat noch nie einen Verein gegründet vorher. Alles begann damit, dass sie zunächst eine Bekannte um Hilfe bat: Mit ihr erstellte Crofts eine Liste von Menschen, die besondere Unterstützung benötigen, darunter ältere und behinderte Menschen sowie solche, die Waisenkinder aufgenommen haben.

Die Organisation überweist alle zehn Tage Geld nach Cherson, das entweder direkt an die Bedürftigen fließt oder von Freiwilligen für Essenspakete verwendet wird. Die Freiwilligen vor Ort führen Hintergrundüberprüfungen durch und stellen Quittungen aus, um nachzuweisen, wohin das gespendete Geld fließt. Denn das ist nach wie vor ein Problem: Es gebe Probleme mit Korruption in der Stadt, und es komme oft vor, dass gespendete humanitäre Hilfe weiterverkauft werde, sagt Crofts.

Die Stadt wird hart umkämpft, die Bevölkerung der Oblast Cherson ist dazu aufgerufen, die Region vor einer erneuten ukrainischen Offensive zu evakuieren. Aber Liska Crofts sagt, sie kenne nur drei Menschen, die das geschafft haben. Manche Straßen seien vermint. Für ältere Menschen, darunter ihre 76-jährige Oma, sei es nahezu unmöglich, die Stadt zu verlassen.

Bisher hat die Initiative Spenden im Wert von ungefähr 15.000 Euro nach Cherson geschickt – damit konnte direkt rund 460 Menschen geholfen werden. In letzter Zeit konzentrierten sie sich vor allem auf Essenspakete, weil die ohnehin spärlichen russischen Hilfslieferungen fast versandet sind. „Dieser Krieg ist ein Marathon und kein Sprint“, sagt sie. „Putin wird nicht müde, und wir dürfen das auch nicht.“