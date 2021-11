Berlin - Es geht wieder mal hoch her in Kreuzberg. Wie anderswo in der Stadt wird hier über die Mobilitätswende diskutiert, aber fast nirgendwo entlädt sich so viel Wut, wenn nicht sogar Hass in Sachen Verkehrsberuhigung wie am Lausitzer Platz, gegenüber dem Görlitzer Park. In einem neuen Online-Verfahren zur Kiez-Beteiligung gibt es viele zynische und hämische Vorschläge zur Umgestaltung. Darunter diese beiden: Ein „sehr großes Hass-Autodenkmal am Lausitzer Platz“ solle aufgestellt werden oder ein „Partyspace am Lausi mit großen Lautsprechern“ eingerichtet.

Diese Kommentare sind auf der Webseite Mein.Berlin.de zu finden, auf der Senat und Bezirke sowie Projektverantwortliche mehr als 400 Projekte der Stadtentwicklung auflisten, um Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung animieren. Im Fall Lausitzer Platz hat das beauftragte Projektbüro Stadt.Menschen.Berlin

unter Padlet.com auch eine digitale Pinnwand eingerichtet, auf der die Kommentare noch krasser ausfallen.

„Drogen für alle am Lausi und Dauerparty. Mehr Platz für Dealer und polizeifreie Zone. Kiezplatz für alle eben“, lautet einer der ausschließlich anonymen Vorschläge, mutmaßlich verbergen sich dahinter frustrierte Anwohnende. „Kotztüten bitte nicht vergessen. Die trinkenden Feiertouristen kotzen gerne auf den Lausi“, lautet ein anderer Kommentar.

Einige Bemerkungen sind noch humorvoll, dieser etwa: „Workshops zum richtigen Drehen von Cannabistüten“. Andere sind einfach nur geschmacklos, wie folgende Abfolge von Bemerkungen zeigt. Es beginnt mit diesem Vorschlag: „Abfallbehälter für Dealerspritzen am Lausi.“ Die Antwort darauf: „Abfallbehälter, wo auch Kleinkinder rankommen, wären toll.“ Und dann folgt diese Ergänzung: „Die Kleinen brauchen schließlich was zum Spielen. Drogenmüll eignet sich dazu hervorragend, habe ich gehört.“

„Kiezblock“ mit Pollern und Betonklötzen sorgte für Kritik

Woher kommt die Wut, die sich in dem Online-Verfahren entlädt, das seit 28. Oktober läuft? Das Bezirksamt hatte im November 2020 am Lausitzer Platz eine autofreie Zone eingerichtet und sie im Juni 2021 ausgeweitet, mit Pollern, Pflanzenkübeln und Betonklötzen als sogenanntem Kiezblock. Die Initiative „Lausi zu laut“ wandte sich daraufhin an die Berliner Zeitung und klagte, dass die grüne Bezirksregierung „in Großmanns-Manier Entscheidungen fällt, ohne durchaus anwesende Kritik auch nur zu Wort kommen zu lassen“.

Nun gibt es die geforderte Beteiligung, Kritiker können sich endlich äußern – die Debatte fällt aber äußerst destruktiv aus. Auf Mein.Berlin.de gibt es auch durchaus ernst gemeinte, diskussionswürdige Vorschläge zur Umgestaltung des Platzes wie das Bauen von Brunnen, Boule- oder Boulderanlagen. Daneben stehen aber Ideen wie „Ehrenamtlicher Trageservice für Alte, Schwache und alle, die es brauchen“, die höchstens sehr indirekt auf reale Probleme hinweisen.

„Die Stimmung am Platz ist im Eimer“

Auf Nachfrage ist Claus Fleischhauer, Sprecher von „Lausi zu laut“, nicht bekannt, dass seine Initiative hinter den Kommentaren stecke. „Ich weiß nicht, wer wo irgendwas schreibt, ich kenne die Seite gar nicht“, sagt er. Ebenso hat er keine Kenntnis davon, dass offenbar Hundekotbeutel in der Spielstraße platziert wurden. Die Online-Äußerungen spiegelten, so Fleischhauer, lediglich wider, „dass die Stimmung am Platz im Eimer sei“. Seine Initiative bestehe auf „eine richtige Bürgerbeteiligung“ zu der Frage, ob der Platz überhaupt abgesperrt werden soll. Alles andere sei nur Kosmetik.

Neben den Online-Foren hält das Projektbüro Stadt.Menschen.Berlin auch Offline-Veranstaltungen ab wie Beteiligungswerkstätten. „Das Digitale ist nur ein winziger Teil unsere Arbeit“, sagt ein Mitarbeiter, der nicht genannt werden will. Man nehme vor Ort am Platz viel Wut wahr, es gehe um ein emotionales Thema. „Wir halten es aus, wenn Leute meckern, aber es ist schon frustrierend, wenn Vorschläge nicht konstruktiv sind.“ Das Bezirksamt sagte auf Anfrage, es sei nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen im Internet anonym etwas im Ton vergriffen und verwies auf Netiquette-Regeln bei Mein.Berlin.de. Man gehe aber davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger bei der Beteiligungswerkstatt am 24. November „konstruktiv diskutieren“ werden.