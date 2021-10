Berlin - Am Montag danach wird zusammengekehrt. An der Köpenicker Straße 137 kommt ein Bewohner des linksautonomen Wohnprojektes aus dem Eingangstor, gesichtstätowiert und glatzköpfig bis auf einen Zopf. In der Hand hat er einen Besen und in den Ohren Kopfhörer mit lauter Musik, während er Überbleibsel der Räumung des benachbarten Wagenplatzes vom vergangenen Freitag zusammenfegt.

Die Breschen im Zaun, die Räumungspanzer und Sägen der Polizei geschlagen hatten, sind zum Teil wieder mit Wellblech geschlossen. Dahinter sieht man noch die Ketten, mit denen sich Bewohner an den Barrikaden befestigt hatten, vergeblich. 38 von ihnen wurden festgenommen und abgeführt.

Nur eine Lücke in der Umzäunung ist geblieben, die fast aussieht wie die Zufahrt zu einer normalen Baustelle. Im Inneren, wo bis Freitag noch bunte Wohnwagen standen, schaufelt ein Bagger Überreste von Behausungen, Barrikaden und Bäumen auf einen großen Haufen, der dann von Lkw abtransportiert wird.



Bewacht wird das Ganze von finster dreinblickenden Männern, die auf Nachfrage nicht verraten wollen, ob sie hier Bauarbeiter oder Sicherheitsleute sind. Bauzäune im Inneren des Hofes trennen sie von den Bewohnern des Hauses nebenan, die auch nach Räumung des Wagenplatzes weiterhin hier leben.

Mietverträge für das Haus gelten mindestens bis 2038

So sieht er aus, der neue Status quo. Während der Wagenplatz an der Köpenicker Straße 133 bis 136 nach gut 30 Jahren endgültig geräumt wurde und der Eigentümer des Grundstücks es nun bebauen könnte, gibt es für die Wohnungen in der Köpenicker Straße 137 Mietverträge bis mindestens 2038. Und noch darüber hinaus existieren Bleiberechte, zumindest laut Bewohner-Anwalt Moritz Heusinger.

Doch bleibt es nun friedlich, nachdem es rund um die Räumung nach Polizeiangaben 76 Festnahmen und 39 verletzte Beamte gab? Wobei nur zwei Polizisten so schwer verletzt waren, dass sie den Einsatz abbrechen mussten und keine Zahlen von verletzten Gegendemonstranten bekannt sind. Im Internet kursieren Videos von Polizisten, die am Freitag Anwesende prügelten und schubsten, wobei viele der Einsatzkräfte angesichts der ständigen Beleidigungen am Ort bemerkenswert ruhig blieben.

Im Netz kursieren zudem Aufrufe, die benachbarte Baustelle zu sabotieren. Wobei unklar ist, ob dort wirklich gebaut werden soll. Bewohner der Köpi verbreiteten das Gerücht, dass der Eigentümer, die Startezia GmbH, das Grundstück, das geschätzte 15,6 Millionen Euro wert ist, für ein Vielfaches dieser Summe weiterverkaufen wolle. Ob dies den Tatsachen entspricht, lässt sich aber kaum überprüfen, die Startezia GmbH äußerte sich auf Nachfragen am Montag ebenso wenig wie der Bewohnerverein.

Berufung der Bewohner hat wenig Erfolgsaussichten

Über die Berufung der Wagenplatz-Bewohner gegen ein Urteil des Landgerichts aus dem Juni, das die Räumung angeordnet hatte, ist zwar noch nicht entschieden. Das Kammergericht teilte aber bereits mit, dass nach vorläufiger Prüfung die Berufung keine Aussicht auf Erfolg haben dürfte. Dennoch hat der Bewohnerverein nun vier Wochen Zeit, noch einmal zur Sache Stellung zu nehmen. Deshalb ist auch noch kein Termin für eine mündliche Verhandlung in dem Berufungsverfahren anberaumt worden.

Die Aussichten, dass die Räumung noch einmal zurückgenommen wird, sind dennoch mehr als gering. Die Bewohner der Wagenburg müssen also sehen, wo sie unterkommen. Laut Polizei sind alle 38 dort Festgenommenen wieder auf freiem Fuß, sofern nichts gegen sie vorlag. Es wird angenommen, sie könnten auch bei den Bewohnern des Hausprojektes untergekommen sein, die sich interessanterweise am Freitag nur verbal am Widerstand beteiligten, wohl aus Angst, sie könnten selbst zum Ziel des Polizeieinsatzes werden, der nur die Wagenburg räumen sollte.

Weiterer Widerstand ist zu erwarten

Die Befürchtungen des Bewohner-Anwalts Heusinger, der am Freitag am Rande der Räumung gesagt hatte, die Insassen befänden sich am Rande des Nervenzusammenbruchs und rechneten damit, künftig unter der Brücke zu schlafen, dürften sich also nicht bewahrheiten. Aber es könnte, nachdem die Trümmer zusammengekehrt sind, weiteren Widerstand geben an der Köpenicker Straße.