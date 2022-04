Liebe Leserinnen und Leser! Ostern ist keine Zeit, die für viele Berlinerinnen und Berliner eine religiöse Bedeutung hat. Und doch ist es eine Phase, in der man sich besinnen und das Wichtige vom Unwichtigen trennen kann. Also: Eine Zeit der Reflexion.

Dieses Jahr gibt es genug Gründe, um nachzudenken: Natürlich über den Krieg in der Ukraine und die Möglichkeiten, wie man ihn beenden kann. Wir als Redaktion wollen die kommenden Tage, aber auch die kommenden Wochen dafür nutzen, noch stärker darüber nachzudenken, welche Schritte in eine bessere Zukunft führen.

Mit Bezug auf die Friedensbewegung und den Ukraine-Krieg könnte man fragen: Ist Pazifismus jetzt die richtige Antwort auf die Aggression in der Ukraine? Oder doch lieber eine Militarisierung der Opfer, also: schnelle Waffenlieferungen? Mein Kollege Max Kühlem hat für die Berliner Zeitung am Wochenende (am Samstag am Kiosk) mit der Friedensaktivistin Laura von Wimmersperg gesprochen, die 87 Jahre alt ist und am Samstag um 12 Uhr am Oranienplatz eine Friedensdemo organisiert. Für sie ist klar: Deutschland muss trotz der geopolitischen Lage auf De-Militarisierung setzen.

Crime-, Lokal- und Wohnungsmarktgeschichten

Das Titelthema, das wir für unsere Wochenendausgabe der Berliner Zeitung gewählt haben, hat nichts mit dem Krieg zu tun, sondern vor allem mit den alltäglichen, etwas banalen und doch für viele Menschen existentiellen Problemen in Berlin. Es geht um die hiesige wachsende Wohnungsnot. Meine Kollegen Jesko zu Dohna und Maximilian Both haben eine Wohnung in Wedding zur Verfügung gestellt bekommen und sich dazu entschlossen, sie zu vermieten. Einen Tag lang haben sie Menschen getroffen, die eine Wohnung brauchen und verzweifelt auf der Suche sind. Die große Reportage bietet einen Einblick in den Wahnsinn des Berliner Wohnungsmarkts und verrät zugleich, was man beachten und was man tun muss, um eine Wohnung zu ergattern.

In der aktuellen Ausgabe finden Sie viel Lesestoff: etwa die traditionelle Ostergeschichte des Spiegel-Journalisten und Schriftstellers Alexander Osang. Meine Kollegin Elizabeth Rushton war am Strandbad Wannsee und hat sich umgeschaut, in welchem Zustand das Strandbad sich befindet (es wurde am Freitag wiedereröffnet, nach zwei Jahren Pandemie). Maxi Beigang hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, warum im Fernsehen immer noch so viel Gewalt gegen Frauen gezeigt wird. Außerdem: Lesen Sie die Crime-Reportage von Katrin Bischoff, die nacherzählt, wie vor 20 Jahren die Umweltschützerin Barbara Zürner aus Berlin starb. Sie war beim Müllsammeln überfallen und lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Mörder wurde nie gefasst.

Ein Essay über den Krieg von Hanna Lakomy

Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch die fotografische Street-Style-Reportage von Sabine Röthig. Meine Kollegin hat sich am Alexanderplatz herumgetrieben und coole Mode am Alex festgehalten: von Berlinern, für Berliner. Außerdem möchte ich Ihnen den Essay von Hanna Lakomy empfehlen. Sie beschreibt in ihrem sensiblen Text, wie sie mit den Kriegsbildern aus der Ukraine und überhaupt mit der Kriegsatmosphäre umzugehen versucht. Der Text stimmt nachdenklich.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostern und eine besinnlich Zeit und, wie immer, Frieden.

Herzliche Grüße

Tomasz Kurianowicz, Chefredakteur der Berliner Zeitung am Wochenende

E-Mails und Feedback an: briefe@berliner-zeitung.de