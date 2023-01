Nichts ist so schwierig wie die Wohnungssuche in Berlin. Kann künstliche Intelligenz dabei helfen? Wir haben den Test mit dem Chatbot ChatGPT gemacht.

Wie finde ich eine Wohnung in Berlin?

Schöne Wohnungen in Kreuzberg. Wie kommt man an sie ran?

Der Chatbot ChatGPT hat die technologische Szene aufgewühlt angesichts der schier erstaunlichen Ergebnisse, die der Text-Bot zu produzieren imstande ist. Aber nicht nur das. Die Maschine, die auf Basis von künstlicher Intelligenz schwierige Fragen schlau beantwortet und sogar knappe, gut geschriebene Essays produziert, als würde ein echter Mensch dahinter stehen, hat Führungskräfte aus der akademischen Welt, aber auch aus der Business-Welt verunsichert.

ChatGPT schreibt so gute Texte, dass sie so wirken, als würden sie die Fähigkeiten eines durchschnittlichen Menschen (zum Teil) übersteigen. Ob nun Anschreiben für Arbeitgeber, studentische Aufsätze für Professoren, Zeitungstexte – in Zukunft wird sich niemand mehr ganz genau sicher sein, ob ein Autor tatsächlich der geistige Erfinder eines Textes ist oder lediglich der Benutzer eines enorm intelligenten Bots.

Wird der Bot die Probleme der Menschheit lösen?

Selbst der Musiker Nick Cave hat sich zum Chatbot ChatGPT geäußert. Mit Blick auf einen Songtext, den der Bot im Stile von Nick Cave geschrieben habe, sagt der Künstler, der Text sei „eine groteske Verhöhnung dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein“.

Neue technologische Erfindungen schüren Ängste und müssen natürlich vom Gesetzesgeber reguliert werden, damit sie nicht missbraucht werden. Der Erfinder des Bots, Sam Altman, sieht aber die positiven Möglichkeiten und Chancen für die Menschheit überwiegen. „AGI ist notwendig für das Überleben der Menschheit“, sagte Altman im Juli auf Twitter. „Unsere Probleme scheinen zu groß zu sein, als dass wir sie ohne bessere Werkzeuge lösen könnten.“

Wird der Bot bald digitales Wissen so akkumulieren können, dass er Probleme lösen wird, die uns heute noch übergroß erscheinen? Wir wollten die Fähigkeiten des Bots mit Blick auf die Probleme Berlins auf die Probe stellen und haben ihm einige der drängendsten Fragen gestellt und ein paar knifflige Aufgaben zum Bearbeiten gegeben. Hier die Ergebnisse.

Fragen und Aufgaben an Chatbot ChatGPT

1.) Wie finde ich eine Wohnung in Berlin?

Ein paar Möglichkeiten, um eine Wohnung in Berlin zu finden sind:

Online-Portale wie ImmobilienScout24, WG-Gesucht, Immowelt durchsuchen.

Vermietungsagenturen kontaktieren,

Anzeigen in lokalen Zeitungen und Online-Foren lesen.

Freunde und Bekannte nach Wohnungstipps fragen.

Direkt bei Vermietern nach verfügbaren Wohnungen fragen.

2.) Wie kann man in Berlin das Wohnungsproblem lösen?

Um das Wohnungsproblem in Berlin zu lösen, könnten folgende Maßnahmen in Betracht gezogen werden:

Erhöhung der Bauaktivitäten, um den Wohnungsmangel zu beheben.

Förderung des Baus von bezahlbarem Wohnraum.

Regulierung von Mietpreisen durch Gesetzgebung.

Stärkung des Schutzes für Mieter durch Gesetzgebung.

Förderung des Wohnungstausches und der Kooperation zwischen Vermietern und Mietern.

Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau.

3.) Ist Berlin die schönste Stadt Deutschlands?

Dies ist eine subjektive Frage und hängt von persönlichen Vorlieben und Meinungen ab. Jeder empfindet Schönheit anders. Berlin hat jedoch viele faszinierende Sehenswürdigkeiten, kulturelle Vielfalt und historische Bedeutung, die es zu einem beliebten Reiseziel machen. Es ist jedoch letztlich die persönliche Meinung, ob Berlin die schönste Stadt Deutschlands ist oder nicht.

4.) Schreibe ein Gedicht über Berlin.

Berlin, Stadt voller Leben, Niemals still, immer in Bewegung. Geschichte spürt man in den Straßen, Doch auch moderne Kunst entfaltet ihre Kräfte.

Vielfalt zeigt sich in jedem Stadtteil, Jeder hat seinen eigenen Charme. Vom trendigen Prenzlauer Berg, Bis zum historischen Mitte.

Niemals müde, immer in Bewegung, So zeigt sich die pulsierende Metropole. Nacht für Nacht, Tag für Tag, Berlin, du bist unvergesslich.

Ohne dich, Stadt voller Leben, Wäre das Leben nicht dasselbe. Du bist unser Zuhause, unser Herz, Berlin, wir lieben dich.

5.) Was macht den 1. FC Union Berlin so erfolgreich?

Der 1. FC Union Berlin hat in den letzten Jahren eine erfolgreiche Mannschaft aufgebaut, die von einer starken Teamchemie und einer konsequenten Spielphilosophie geprägt ist. Außerdem verfügt der Verein über eine gute Jugendarbeit und eine treue Fangemeinde, die den Verein unterstützt.

