Berlin-Mitte - Kauft kein Zeug, das ihr nicht braucht. Eine einfache Botschaft. Greta Thunberg, die man die Stimme einer Generation nennt, spricht das in eine konsumfixierte Welt hinaus. Die 18-Jährige findet Gehör und Gefolge, aber wenige übernehmen ihren sehr bescheidenen Lebensstil. Als sie jetzt zur Demonstration der Freitägler für die Zukunft nach Berlin kam, jubelten ihr Tausende zu, die das Unbehagen am Ressourcen verschlingenden Lebensstil und dem daraus resultierenden Klimawandel umtreibt. Wie viele von ihnen der klaren Greta-Regel „Kauft keinen Scheiß“ folgen, bleibt Spekulation. Ein paar junge Leute trieben die Idee der Askese mit einem Hungerstreik für das Klima in eine extreme Richtung.

Kürzlich gab die Schwedin der Modezeitschrift Vogue Scandinavia ein Interview. Sie erschien bei der Redakteurin mit dem Fahrrad, gekleidet in ein ausgefranstes Baumwollhemd. Das sah aus, „als wäre es bereits gut tausendmal gewaschen“, war zu lesen. Und sie trug ausgebeulte Leggings mit selbst geflickten Nähten. Zur Beschreibung ihrer Kleidungsgewohnheiten fand die junge Frau einfache Worte: „Das letzte Mal, dass ich etwas Neues gekauft habe, war vor drei Jahren, und das war Secondhand. Ich leihe mir sonst einfach Dinge von Leuten aus, die ich kenne.“

Frau in ärmlichem Gewand

Eine andere Frau, sie hieß Klara und lebte nach ihrer Klara-Regel. Sie hatte im Jahr 1212 ihre schönen Kleider abgelegt und ließ sich von Franziskus von Assisi in ein ärmliches Gewand kleiden. Die Regel der damals 18-Jährigen lautete: kein Besitz, kein Einkommen, Leben in Armut allein nach dem Vorbild Christi. Klara formulierte 1215/16 die erste Ordensregel einer Frau für Frauen. Der Papst fand diese zunächst viel zu streng, um sie einhalten zu können, gewährte aber schließlich doch das „Privileg der Armut“.

AP/Michael Sohn Greta Thunberg sprach am Freitag vor dem Reichstag. Teenager kreischten und schrien: „Ich liebe dich Greta“ und „Oh mein Gott, ich habe Greta gesehen“.

Die von Franziskus und seinem weiblichen Pendant Klara ausgehende schlichte Botschaft der freiwilligen Armut traf den Zeitgeist. Klarissinnen und Franziskaner verbreiteten sie. Vor allem Letztere, auch bekannt als Bewegung der „Minderen Brüder“, barfuß gehend und in einfache, mit einer Kordel gegürtete braune Kutten gekleidet, predigten sie bald in ganz Europa.

1207 hatte Franziskus von Assisi sein asketisches Leben begonnen, 1226 gelangten die ersten Franziskaner ins frisch christianisierte Gebiet östlich der Elbe. Sie erreichten erst Ziesar östlich von Magdeburg, 1237 Brandenburg an der Havel. In der Doppelstadt Berlin/Cölln tauchen die Minderen Brüder 1249 auf. Den Bauplatz für ihre Klosterkirche schenkten die askanischen Markgrafen den Franziskanern: auf der Berliner Seite dicht an der damaligen Stadtmauer.

Gerd Engelsmann Franziskaner in Berlin Die Franziskaner Klosterkirche ist ein frühgotischer Backsteinbau in Berlin-Mitte.



Die Anfänge führen auf eine 1249 errichtete Feldsteinkirche zurück. Der Bau der Backsteinkirche dauerte bis in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts.



Nach der Reformation, in Berlin 1539 eingeführt, wurde das Kloster aufgelöst, von dem heute außer der Kirchenruine kein Gebäude mehr erhalten ist.



Die erste Berliner Druckerei, betrieben von Leonard Thurneysser, befand sich ab 1571 in den Räumen des ehemaligen Klosters.



Das Berlinische Gymnasium zum Grauen Kloster wurde 1574 hier eröffnet. Berühmte Schüler und Lehrer wie Karl Friedrich Schinkel, Friedrich Ludwig Jahn und Otto von Bismarck besuchten auch die Klosterkirche.

Es war eine Baustelle von vielen. 1237 war Cölln erstmals urkundlich erwähnt worden. 1251 hatten die brandenburgischen Markgrafen dem aufstrebenden Handelsplatz die Zollfreiheit für den Export von Roggen und Bauholz eingeräumt. 1271 begründeten die Franziskaner ihren Berliner Konvent. So tief in die Geschichte reicht das Bestehen der Ruine zurück, an der täglich Zehntausende Menschen in ihren Autos vorbeirollen, die meisten ohne zu ahnen, was das für ein Ort ist. Vielleicht wissen sie noch, dass es sich um ein altes Bauwerk handelt, doch welcher Geist hier vor mehr als 750 wehte, das ist den wenigsten klar. Ein moderner Geist, wie sich gerade herausstellt.

Bis heute schaut die gebildete Stadtgesellschaft auf das im Zweiten Weltkrieg schwerst geschädigte Denkmal in der historischen Mitte mit einem verengten Blick. Der hatte sich im 19. Jahrhundert gefestigt und konzentrierte sich auf die Erinnerung an die Nutzung nach der Reformation. Das 1574 gegründete Gymnasium zum Grauen Kloster war das erste und älteste der Stadt, die Bildungsstätte der neuen Berliner Elite. Und man verehrte das gotische Baudenkmal. Aber es war schon immer viel, viel mehr.

Als die „gemeyne Bruder des Klosters barfussen ordens“, wie sie sich selber nannten, hier ihre Botschaft verbreiteten, waren die Wirren der Völkerwanderung überwunden, die Kreuzzüge beendet. Ein Klimawandel auf der Nordhalbkugel hatte Europa aufblühen lassen. In der mittelalterlichen Warmzeit zwischen 950 bis 1250 u. Z. verdreifachte sich die Bevölkerung, allerorten wurden Städte gegründet, viele Bewohner gelangten zu Reichtum und entfalteten einen überschießenden Lebensstil mit Prunk und Völlerei.

Auf der anderen Seite standen die Verlierer des wirtschaftlichen Wandels und der gesellschaftlichen Veränderungen. Unruhen brachen aus. Zugleich entfaltete sich Anstrengungen zur Linderung der Not: Im städtischen Bereich entstand die Armen-, Kranken- und Altenfürsorge. In Berlin/Cölln existierten drei Spitäler: Das Heilig-Geist-Spital in der Spandauer Straße und das Georgenspital nahe dem heutigen Alexanderplatz wurden 1278 erstmals erwähnt. Das Gertraudenspital geht auf das Jahr 1400 zurück. Der Spittelmarkt (Spitalmarkt) erinnert noch an dessen Existenz.

Berliner Luxusleben

Wie man sich das Luxusleben der Doppelstadt in jener Zeit vorzustellen hat, kann man den amtlichen Zähmungsversuchen entnehmen: 1335 erließen die Ratsleute von Berlin und Cölln folgende Ordnung: „Zum Ersten wollen wir, dass weder eine Ehefrau noch eine Jungfrau Ärmelspangen oder Geschmeide tragen soll, die mehr als eine halbe Mark (ein halbes Pfund, 250 Gramm) wiegen.“ Dasselbe galt für Perlen. Zobel oder Pelzbesatz an Kleidern oder Mänteln der Frauen wurde verboten. Zu Hochzeiten sollten nicht mehr Leute geladen werden „als man zu 40 Schüsseln setzt“. Es sollten nicht mehr als sechs Spielleute aufgeboten und nur fünf Gerichte gereicht werden.

Man lebte in Saus und Braus. Was für ein Gegensatz zu den in vollkommener Armut und tiefer Spiritualität lebenden Franziskanern (wie auch den am anderen Ende der Stadt angesiedelten Dominikanern). Hier der Protz, da das wandelnde schlechte Gewissen. Botschaft und Seelsorge der Franziskaner trafen genau die Bedürfnisse der einfachen Menschen.

Aber auch die Markgrafen und Patrizierfamilien der Stadt begrüßten und beförderten deren Anwesenheit in der Stadt. Zwei Kloster zu haben, schmückte das Gemeinwesen. Man erkannte das konfliktmindernde Potenzial der Prediger, mühte sich um enge Beziehungen und stattete ihre Kirche reich aus. Es ging schließlich um das Seelenheil. Für viele wurde das Franziskanerkloster zur Grablege.

Westliche Lebensweise zerstört

Leicht finden sich die Parallelen zur Gegenwart: Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts sind überwunden, nie da gewesener Wohlstand verbraucht ein Übermaß an natürlichen Ressourcen. Der Klimawandel ist dieses Mal menschgemacht und global. In der Bevölkerung breitet sich Unbehagen aus, weil Grundsätzliches an der Lebens- und Wirtschaftsweise nicht stimmt. Teile der Jugend, die die kommende Heißzeit erleben wird, erfasst Panik. Greta Thunbergs 2019 veröffentlichtes Buch heißt: „Ich will, dass ihr in Panik geratet!“

Ihre Botschaft zielt auf den Kern der westlichen Lebensweise: Die Modeindustrie erzeugt vier Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Laut FAO stammen 14,5 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Haltung und Verarbeitung von Tieren. Greta Thunberg sagt, der von oben nach unten gerichtete staatliche Klimaschutz sei nicht demokratisch. Sie setzt auf Bewusstseinsbildung, und der Wandel müsse „von den Menschen selbst kommen“. Jeder könne bei sich selber anfangen: Nichts Unnötiges kaufen, am besten kein Fleisch essen, nicht fliegen. Auf Franziskanisch: arm an Dingen, reich an Werten. Die „gemeyne Bruder des Klosters barfussen ordens“ grüßen vom Klosterviertel zur Klima-Demo am Reichstag.

Eine interessante Verbindung zwischen Kloster und Stadt – uralt, wie man sieht. Kann man sie wiederbeleben? In den kommenden Jahren bietet sich mit dem Aufbau des neuen Viertels am Molkenmarkt und der Neugestaltung des Klosterviertels die einmalige Chance, den toten innerstädtischen Winkel sinnstiftend aufzuwerten. Der Berliner Landesarchäologe Matthias Wemhoff erinnert daran, dass es eines der lebendigsten Viertel war, „immer zentral für die Stadtgesellschaft“ vor allem durch die Anwesenheit von zeitweise 400 bis 500 Barfüßermönchen des Franziskaner-Bettelordens.

Moderne Franziskaner in Berlin

1987 gab es anlässlich des 750. Stadtjubiläums Momente des Erinnerns an diesen Ortsgeist, als grenzüberschreitend Brüder und Schwestern der franziskanischen Ordensfamilie die Ruine im Ostteil Berlins besuchten.

Die Neugestaltung eines derart komplexen Ortes, der über die Jahrhunderte Gotteshaus, Grabstätte, Laboratorium, Druckerei, Schule, Kriegsruine, Mahnzeichen war, erfordert ein weites Herz und mutige Gedanken. Auf einem Symposium 2019 hörte man das Versprechen, die Stadt wolle sich den Ort wieder aneignen.

Der Mittelalterhistoriker Heinz-Dieter Heimann schlug vor, die „franziskanische Perspektive“ in einem interaktiven Museum zu präsentieren und ihre Ideen verständlich zu machen. Wie modern und die aktuelle Bedürfnislage aufgreifend das aussehen könnte, war damals noch nicht zu sehen. Jetzt liegt es auf der Hand.