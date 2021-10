Berlin - Meine Familie teilt sich einen Passat Baujahr 2006. Wenn meine Mutter ihren alten Vater in München besucht, hat sie das Auto, manchmal fährt meine Schwester damit in die Uckermark. Zuletzt hatte ich den Wagen und bin damit spontan zu einem Abendessen in einer befreundeten WG gefahren.

Dort machten sich alle darüber lustig, dass ich für eine Strecke, die ich problemlos ohne umzusteigen mit der S7 hätte fahren können, das Auto nutzte, um dann ewig nach einem Parkplatz für die riesige Kiste zu suchen und anschließend, beim Essen dann, auch noch auf Wein zu verzichten. Ich sagte, es sei bei dem Nieselregen gemütlicher und ich hätte das Auto ja nun mal. Warum also nicht? Noch darf ich in der Rußschleuder schließlich über die Bismarckstraße tuckern, bald wahrscheinlich nicht mehr. Zu Recht nicht mehr. An jenem Abend werde ich noch wünschen, man hätte es mir längst verboten.

ADAC-Mitglied bin ich nicht

Denn auf dem Rückweg, am Großen Stern, fängt das Ding an, schaukelpferdartig zu ruckeln und zu stottern. Und plötzlich fällt es mir ein: Ich habe den alten Diesel drei Minuten zuvor randvoll mit Super betankt. Ich habe das Auto ruiniert, denke ich, gleich ist der Motor hinüber. Sekunden später bleibt die Karre liegen, mitten auf der Straße.

Was macht man um Mitternacht mit zwei Prozent Handy-Akku und einem stehen gebliebenen Passat an der Siegessäule? ADAC-Mitglied bin ich nicht, fahre ja nicht viel Auto. Google muss also helfen, und ich finde eine Nummer bei einer Website, die so ähnlich heißt wie „falschgetankt.com“. Ich schaffe es gerade noch, den Standort durchzugeben, dann ist mein Telefon tot. Hoffentlich erscheint der Typ jetzt auch wirklich.

Ein teurer Spaß

Exakt 47 quälende Minuten später rollt ein roter Pick-up seitlich an mein Auto heran. Ein junger Mann im Trainingsanzug steigt aus dem Fahrerhaus. Mit einem langen Schlauch pumpt er den Tank aus, reinigt mit einer merkwürdigen Filtervorrichtung den Motor und kippt dann aus einem Kanister Diesel in den Tank. Für diesen Dienst knöpft er mir eine ziemlich heftige Summe ab.

Völlig erledigt komme ich mitten in der Nacht zu Hause an. Der Passat läuft ganz normal, Glück gehabt. Meiner Familie (hoffentlich lesen sie das hier nicht) habe ich nichts erzählt – zu peinlich. Die Freundinnen und Freunde, mit denen ich gegessen hatte, sind auf dem Weg zur S-Bahn auf die Idee gekommen, noch tanzen zu gehen.