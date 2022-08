„Lass es endlich machen!“, sagte ich mir nach jeder neuen Attacke. „Ein völlig neues Lebensgefühl“, schwärmten alle, die es hinter sich hatten. „Ein Kinderspiel, fast jede Klinik kann das inzwischen,“ versuchten sie meine Ängste wegzuwischen.

Und ja, ich wollte sie loswerden, die Ängste, die mich überfielen, wenn mein Herz außer Takt geriet. Wenn es nachts und nur nachts urplötzlich aussetzte, wieder ansprang, weiter stolperte, raste und mich so schwächte, dass ich kaum mehr zum Tablettenschrank kam. Dazu die endlose Zeit, bis die Medikamente wirkten, immer mit bangem Blick nach der Uhr und Entsetzen, wenn eine Besserung auch nach Stunden ausblieb. Ich litt an Vorhofflimmern, inzwischen eine Volkskrankheit. Fast zwei Millionen Menschen sind davon betroffen, im Alter werden es immer mehr.

Panik überkam mich jede Nacht bei der Vorstellung, dass sich durch den unregelmäßigen Blutstrom ein Blutgerinnsel bilden könnte, das, ins Gehirn getragen, den gefürchteten Schlaganfall auslösen würde. Am Ende half mir nur noch Valium, um die quälende Zeit zu überstehen, bis mein Herz wieder im Rhythmus schlug. Über Jahre gab es kein Einschlafen ohne Angst vor einem Anfall.

Es ist eingetreten: ein Schlaganfall

„Sie erfüllen alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Eingriff“, urteilten die Kardiologen. Katheterablation heißt der medizinische Begriff für das Verfahren, bei dem gezielt Herzmuskelgewebe verödet wird, das für Fehlzündungen des Herzens verantwortlich ist, es flattern und flimmern lässt. Die Risiken dabei sind gering, so steht es in meinem Aufklärungsbogen. Ich entscheide mich dafür.

Tage vor dem Eingriff erwache ich zu Hause aus einem Dämmerschlaf und kann meinen linken Arm nicht mehr bewegen. Gebündelte Blitze schießen bis in die Hand. Wie hinter einem Schleier bemerke ich die Aufregung um mich herum. Ich komme auf die Stroke Station.

Die Tage im Krankenhaus vergehen wie auf einer Nebelbank. Mein Arm ist ab dem Ellenbogen gelähmt und mit ihm meine Hand. Ich versuche zu verstehen, was mir widerfahren ist, und in lichteren Momenten wird es mir klar. Wie absurd - das, wovor ich die größte Angst hatte und weshalb ich den Eingriff überhaupt gewagt habe, ist eingetreten: ein Schlaganfall! Ich taumele zwischen Angst, Verzweiflung, Wut und wenig Hoffnung.

Youvalle Levy für Berliner Zeitung Die Humboldtmühle in Berlin Alt-Tegel, eine Rehabilitationsklinik für Neurologie und Orthopädie.

Bis 1988 wurde in der Humboldtmühle wirklich noch Korn gemahlen

15 Tage später stehe ich vor der Humboldtmühle in Berlin Alt-Tegel, einer Rehabilitationsklinik für Neurologie und Orthopädie. Ein Glücksumstand, wie sich bald erweisen wird – bin ich doch mit „nur“ einem gelähmten linken Arm nicht gerade die Erste in der langen Schlange derer, die in Deutschland auf eine Reha warten.

Vier Wochen werde ich hier verbringen, werde nach den fortschrittlichsten Methoden behandelt, genieße die Vorzüge einer modernen Klinik in historischen Mauern, werde Mitpatienten und ihre Schicksale kennenlernen und vor der Tür eine Landschaft finden, die ich mir für meine Genesung interessanter und anregender nicht hätte wünschen können.

Bis 1988 wurde in der Humboldtmühle wirklich noch Korn gemahlen. Direkt am Tegeler Fließ gelegen, wurde sie fast 500 Jahre lang mit Wasserkraft betrieben, ehe im 19. Jahrhundert starke Dampfmaschinen die Arbeit übernahmen. 1988 war Schluss. Hoffnungslos veraltet und unrentabel geworden, erkannte der Investor Ernst Freiberger, Besitzer mehrerer Medical Park Kliniken, das Potential des Geländes und ließ es umbauen.

Max Liebermann: Ich kenne fast alle seine Wannsee-Bilder

Weithin sichtbar überragt der Turm mit seiner Rotunde die Klinik, in der sich die Privatsuiten befinden. Laut Türschild wohnen hier Schadow, Schlüter und Langhans, Hardenberg, Menzel, Lenné und E.T.A. Hoffmann. Tatsächlich sind hier gutbetuchte, oft arabische und russische Patienten zuhause und solche, deren Aufenthalt für einen längeren Zeitraum vorgesehen ist.

Auf allen Fluren, in vielen Therapieräumen, begegnet mir der Maler Max Liebermann. Schön gerahmt hängen da seine impressionistischen Bilder, die er von seinem Haus und dem Garten am Wannsee gemalt hat. Ein bunter Farbstreifen im Augenwinkel, wenn ich schnell vorbeilaufe, eine Wiedererkennungsfreude, wenn ich Zeit habe, stehen zu bleiben.

Ich kenne sie fast alle, seine über 200 Wannsee-Bilder. In einem Film, den ich vor Jahren über die Villenkolonien am Wannsee gedreht habe, spielt die Liebermann-Villa eine wichtige Rolle.

Binnen eines Jahres war Liebermanns Bau fertig

62 Jahre war Liebermann alt, als es ihm in seinem repräsentativen Haus direkt neben dem Brandenburger Tor, um das ihn sogar der Kaiser beneidete, zu laut wurde. Der Verkehrslärm mit immer mehr wild durcheinander fahrenden Autos, Droschken und quietschenden Straßenbahnen ließ ihn flüchten. 1909 erwarb er das letzte Wassergrundstück am Großen Wannsee.

Die ersten Tage in der Klinik irren alle Patienten durch die verschiedenen Gebäude, suchen in Stockwerken und Gängen nach ihren Behandlungszimmern. Die eigenwillige Struktur der Klinik, das scheinbare räumliche Durcheinander von alter und neuer Architektur entwirrt sich aber bald.

Eigenwillig wollte es auch Liebermann: vorn bürgerliche, aber elegante, hanseatische Zurückhaltung, hinten, ihm vertraut von vielen Malreisen, eher holländisch aufgeschlossen. Von allen Zimmern aus wollte er den See sehen und von dort durch das Haus hindurch bis zu Straße blicken. Binnen eines Jahres war der Bau – sehr genau nach seinen Vorstellungen – fertig.

Auf einem Klinikflur finde ich Liebermanns Bild, das die Plastik eines Otters inmitten roter Blumenrabatten zeigt. Ich weiß, dass für den optimalen Standort damals eine otterähnliche Schablone angefertigt und so lange durch den Garten getragen wurde, bis der Hausherr mit dem Platz zufrieden war.

Ich bin Patientin des Hesse-Hauses, das ist die Neurologie

Hier in der Reha begleiten mich seine Bilder vom Morgen bis zum Abend. In den Gebäuden, auf den Fluren herrscht Betrieb. Allgegenwärtig das klackernde Geräusch der Gehhilfen der an Hüften oder Knien Operierten, das leisere Scharren und Quietschen der Rollatoren und Rollstühle. Dazwischen steuern die, die ohne Hilfe gehen können, slalomartig wie durch einen Parkour zu ihrem nächsten Ziel. Jeder ist ständig unterwegs. Die Zeit zwischen Behandlungen und Aktivitäten ist für jeden eng getaktet, Pünktlichkeit oberstes Gebot.

Ich bin Patientin des Hesse-Hauses. Das ist die Neurologie. Dieser Teil der Klinik tritt aus gutem Grund bei der klassischen Namensgebung aus der Reihe. Professor Stefan Hesse war hier der Chefarzt. Hochverdient, hochgeehrt und unvergessen, ein innovativer Vordenker der modernen Neurorehabilitation.

„Wer gehen lernen will, muss gehen!,“ lautete sein Credo. Den mühsamen Weg zurück ins Leben wollte er seinen schwer geschädigten Schlaganfallpatienten leichter, schneller, effizienter machen. Ein Wundergerät hat er entwickelt, das wird mir von meinen Therapeuten erzählt. Ich werde es noch kennenlernen.

Im Parterre liegen die Akutkrankenzimmer

Viele Patienten hier im Schlaganfallzentrum sind schwer betroffen, können nicht allein aufstehen, nicht allein essen, oft nicht sprechen, nicht gehen und müssen zu allen Behandlungen gefahren werden. Einigen begegne ich immer wieder. Ich registriere Fortschritte und leider auch manche Stagnation.

Schnell bin ich dabei, meine Mitpatienten einzuordnen, auch wenn ich das eigentlich nicht will. Da gibt es die Optimistischen, die Fleißigen und die Dankbaren. Wir lächeln uns zu, manchmal erfahre ich ihre Krankengeschichte. Einige bleiben stumm, wie erloschen. Es schmerzt, sie zu sehen.

Im Parterre des Hesse-Hauses befindet sich die Überwachungsstation mit den Akutkrankenzimmern. „Kein Eingang! Kein Durchgang!“, steht da mit dicken roten Buchstaben. Hier liegen die, deren Zustand ich mir gar nicht vorstellen mag, an Beatmungsbetten gefesselt. Jeden Tag muss ich hier vorbei und bin einfach nur froh und dankbar, nicht hinter dieser Tür zu sein.

Man grüßt und hilft sich, oder auch nicht

Ich kann laufen und Treppen steigen und mich, wenn auch mit Mühe, anziehen und essen. 6.3o Uhr aufstehen, waschen, anziehen. Für alles brauche ich Zeit. Die Motorik meiner Hand funktioniert nicht. Meine Sachen haben daher keine Knöpfe, keine Reißverschlüsse, die Hosen Gummizüge, die Schuhe sind zum Reinschlüpfen. Meine langen Haare sind ein Problem. Meine Hand kann keinen Gummi fassen und schon gar keinen Zopf flechten. Irgendwie bekomme ich sie mit einer Schnappspange gebändigt.

In der Regel beginnt meine erste Therapie um 7.30 Uhr noch vor dem Frühstück. Das Restaurant ist in verschiedene Bereiche geteilt und wegen Corona weiträumig bestuhlt. Eine erkennbare Zuordnung gibt es nicht: Privat- neben Kassenpatienten, alt neben jung, Patienten, die mit dem Rollstuhl gebracht werden, neben solchen mit leichteren Behinderungen. Ich mag die Mischung, man grüßt und hilft sich. Oder auch nicht.

Die Egoisten sind schnell ausgemacht. Mein Tischgegenüber ist Christian, ein junger freundlicher Mann, wir outen uns schnell als Schlaganfallpatienten. Ich erfahre, dass er mit einem Loch im Herzen geboren wurde. „Das verwächst sich“, beruhigte man die junge Mutter damals. Und wirklich, es gab nie Probleme. Bis zu dem Tag im letzten August. Christian war gerade vom Motorrad gestiegen, als ihn der Schlag traf. Lähmung der ganzen linken Seite, Schwindel, Sprachausfall. Nicht auszudenken, das wäre während der Fahrt passiert. Langer Aufenthalt in einer Akutklinik, anschließend die Reha. Wir sitzen uns hier gegenüber und erzählen uns von unseren Fortschritten.

Jedes Jahr erleiden in Deutschland ca. 270.000 Menschen einen Schlaganfall

Immer wieder höre ich solche Geschichten. Oft passiert es in ganz normalen Situationen. In Ruhe, am Schreibtisch, im Bett. Keinem sehe ich seine Disposition zum Schlaganfall an. Rudi ist ehemaliger Sportler, aktiv, er trinkt nicht, ernährt sich bewusst und rätselt noch immer, warum es gerade ihn getroffen hat, mitten im Schreiben eines Briefes. Es fällt ihm schwer, das zu akzeptieren. Damit ist er nicht allein.

Jedes Jahr erleiden in Deutschland ca. 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Diese akute, schlagartige Durchblutungsstörung im Gehirn, meist durch einen Gefäßverschluss hervorgerufen, hat zur Folge, dass die Gehirnzellen zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe erhalten. Es muss schnell gehandelt werden, sonst sterben zu viele von ihnen ab. Irreparable Lähmungen sind dann die Folge. „Zeit ist Hirn“, lautet die Devise. Weltweit ist der Schlaganfall die zweithäufigste Todesursache. Das gilt auch für zurückbleibende Behinderungen. Die Rehabilitationskosten in Deutschland haben längst die Milliardengrenze überschritten.

Verglichen mit vielen Mitpatienten bin ich ein leichter Fall. Nur der Arm, vor allem die Hand, ganz speziell die Finger sind betroffen. Aber was heißt schon „nur“? Ich lerne hier, Anspruch und Demut neu zu denken.

Youvalle Levy für Berliner Zeitung Am Ende gelingt es den Fingern wieder, ihre Haare zu flechten.

Meine Hand ist nicht mehr meine Hand

Sieben bis acht Therapien und Behandlungen sind für mich pro Tag vorgesehen. Einzeltraining mit dem jungen Physiotherapeuten, der sich um meinen Arm kümmert, die Synchronität meiner Handbewegungen. Er ist ehrgeizig, er spornt mich an, das kommt mir entgegen. Über jeden kleinen Fortschritt freut er sich mit. Meine Ergotherapeutin dagegen ist gelassen, sie hat schon alles gesehen.

Ich bin oft deprimiert. „Vertrauen Sie mir, das wird wieder“, beruhigt sie mich. Ich muss lernen zu greifen, die Finger einzeln anzusteuern, mit ihnen Bewegungen zu machen, über die ich früher nie nachgedacht habe. Es klappt anfangs nicht gut. Vieles geht überhaupt nicht, da kann ich mich noch so zwingen, meine Gedanken in die Finger zu schicken. Sie machen nicht, was ich will. Meine Hand ist nicht mehr meine Hand. Sie gehorcht nicht, dazu ist sie rissig und rau vom dauernden Händewaschen und Desinfizieren. Ich verabscheue sie.

Meine Ergotherapeutin nimmt sie in ihre warmen Hände. „Schauen Sie, ich kann Ihre Hand nach allen Seiten biegen und drehen. Sie hat Spannung und Kraft, sie ist warm und durchblutet, sie fühlt sich an wie eine richtige Menschenhand.“ Fast hätte ich geweint, so gut tat mir die kleine Lektion. „Außerdem, Sie sind eine ehemalige Leistungssportlerin. Sie sind gegenüber vielen anderen hier im Vorteil. Ihnen muss ich doch nicht predigen, wie wichtig tägliches Üben ist.“ Eigentraining als therapeutische Disziplin ist nach Schlaganfällen von entscheidender Bedeutung. Das Gehirn braucht ständige Anreize, die geschädigten Areale neu zu vernetzen. Wille und Fleiß sind unbedingt erforderlich.

Also übe ich.

Monika trainiert, wo immer es nur geht

In der wenigen freien Zeit zwischen den Therapien am Tag und am Abend, bevor mich die Müdigkeit vor dem Fernsehapparat übermannt, übe ich. Ich greife Kastanien, lasse kleine Steine über meine Finger wandern, falte Papier und glätte es wieder, wringe Handtücher aus, spiele Klavierkonzerte in meine blaue Therapieknete. Nun benutze ich auch keinen Fahrstuhl mehr. Zu meinem Zimmer im 4. Stock führen zwei mal neun Stufen pro Etage, 72 hoch, 72 runter.

Auf jeder Stufe strecke ich die Finger, auf jeder Etage wechsele ich die Technik. Überhaupt ist die Treppe ein bevorzugtes Übungsterrain. Nicht nur für mich. Treppensteigen ist für viele der Mount Everest, und fünf erklommene Stufen lösen Glücksmomente aus. Hier treffe ich oft Monika. Ihr Schlaganfall mit halbseitiger Lähmung und Sprachverlust wurde zu spät erkannt. Man musste ihren Kopf aufmeißeln, um an die Ursache zu kommen. Im Rollstuhl wurde sie in die Humboldtmühle geschoben, brachte kaum ein Wort hervor. Jetzt kann sie mir ihre Geschichte erzählen. Monika trainiert, wo immer es irgendwie geht.

Ich schaue auf Liebermanns Birkenallee

Gern gehe ich zur Elektrotherapie. Anfangs hatte ich Sorge, die Stromschläge, die mittels Elektroden in meine Hand geleitet werden, könnten zu stark und schmerzhaft sein, aber es kribbelt nur leicht, und ich fange an, die Behandlung in dem kleinen, abgedunkelten Raum zu lieben. Ich schaue auf Liebermanns Birkenallee, die er so oft gemalt hat, und gehe durch sie wie durch eine Tür in seinen Wannseegarten.

Das Birkenwäldchen war schon da, als Liebermann das Land kaufte. Es durfte stehenbleiben. Auch der einzelne Baum mitten auf dem Weg zum See. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, kann er nicht mehr wie sonst in jedem Sommer zum Malen nach Holland reisen. Jetzt wird der Garten sein unerschöpfliches Motiv. Er wird hier die Höhepunkte seines Spätwerkes malen. Auffallend häufig setzt er seine Gärtnerin in Szene. In immer neuen Variationen und Blickwinkeln malt er sie bei ihrer Arbeit in Blumenbeeten, beim Harken der Wege, Sprengen der Rabatten. Auch auf den berühmten Kohlfeldbildern ist sie zu sehen, denn im Hungerwinter 1916/17 wurde die große Rasenfläche zum See dem Anbau von Kohl geopfert.

Gleich in den ersten Tagen begegnet mir ein Fuchs

In seinen Anfängen malte Liebermann Frauen beim Gänserupfen, Flachsarbeiterinnen, holländische Nähfrauen. Den Mut musste man erst einmal haben, am Ende des 19. Jahrhunderts. „Schmutzmalerei“ war dann auch prompt das Etikett, das er für seinen Realismus verpasst bekam. Auch 50 Jahre später, hier am Wannsee, immer wieder seine Gärtnerin. Es macht Spaß, sie auf seinen Bildern in den Fluren der Klinik zu suchen.

In meinem durchorganisierten Tagesablauf nehme ich mir dafür immer ein paar Minuten Zeit. Oft ist es eine kleine Zäsur, bevor es zum Terraintraining in den kleinen Park neben der Klinik geht. Am Treffpunkt meiner Übungsgruppe hängt ein Gartenbild. Mittags wird es von den Sonnenstrahlen getroffen und strahlt dann besonders. Mit diesem Eindruck gehe ich in den schönen, warmen Oktober.

Gleich in den ersten Tagen begegnet mir ein Fuchs. Ungläubig halte ich ihn zunächst für einen Hund. Aber seine Kopfform, sein schöner stolzer Schweif – es ist wirklich ein Fuchs! Unbeeindruckt von den Spaziergängern schnürt er über die Wiese, einmal begegnet er mir sogar im Hof vor unserer Rezeption und auf der Straße. In der Klinik ist er bekannt. Niemand hat Angst vor ihm, niemand ist verwundert. Ein Jäger soll ihn einmal gefangen und weit weg im Tegeler Forst ausgesetzt haben, aber nach ein paar Tagen war er wieder da. Nun halte ich schon am Morgen auf der Wiese nach ihm Ausschau und am Abend, ehe es dunkel wird, und hoffe, dass er den Tag gut überstanden hat.

„Wer gehen lernen will, muss gehen!“

„Lokomotion“ steht nun auf meinem Therapie-Plan. Jetzt also werde ich sie sehen, die Wundermaschine, die Professor Hesse entwickelt hat und gegen den anfänglichen Widerstand des Fachgebietes in seiner Klinik einsetzte. Heute gehört sie zum Standard moderner Neurorehabilitation.

Im Therapieraum stehe ich zwei Ungetümen gegenüber: maschinelle Gangtrainer. Mit Gurten, Seilen und Ketten werden bettlägerige oder im Rollstuhl sitzende Patienten gehoben und aufgerichtet. Das Körpergewicht spielt keine Rolle mehr, ihre Beine können sich in motorisch betriebenen Fußschienen, die wie Riesenschuhe aussehen, frei bewegen. Und dann laufen sie. Auch wenn mechanisch gestützt – allein das Gefühl, sich fortbewegen zu können, bewirkt bei den meisten Wunder, schafft Zutrauen zum eigenen Körper. „Wer gehen lernen will, muss gehen!“

Mein Gerät dagegen steht unscheinbar in einer Ecke. Halb liegend, halb sitzend muss ich Fahrrad fahren. Viel Zeit, an das Schicksal Professor Hesses zu denken, den Bauchspeicheldrüsenkrebs mit 56 Jahren aus dem Leben riss. Fast bis zum Tag seines Todes habe er in der Klinik gearbeitet, erzählt mir ein Therapeut.

Vor dem Lokomotion-Raum hängt eines von Liebermanns letzten Bildern. Statt der roten leuchtenden Grundtöne viel Schwarz, viel Schatten. Vielleicht ein Bild der Vorahnung? 1933, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wird Max Liebermann als Jude verfemt. Gerade noch hochgeehrt, Präsident der Preußischen Akademie der Künste und gefeiert an seinem 80. Geburtstag mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Berlin. Nun spuckt die Akademie ihn aus. Liebermann zieht sich zurück. Ein letztes Bild malt er noch in seinem Garten. Dann stirbt er zu Beginn des Jahres 1935 in seinem Haus neben dem Brandenburger Tor.

Heute sind Haus und Garten ein Museum

Seine Witwe möchte eine Totenmaske anfertigen lassen. Sie bittet Arno Breker darum. Aber vorher muss der tote Maler rasiert werden. Vis-à-vis im Hotel Adlon – Liebermann ist hier bestens bekannt – lehnt man ab, einen Barbier herüberzuschicken. Am Ende hilft ein Toilettenmann unter dem Bahnhof Friedrichstraße. Er leiht Breker die nötigen Rasierutensilien.

Haus und Garten erleiden ein trauriges Schicksal. Zwangsverkauf, Lazarett im Krieg, danach Krankenhaus und Vereinsheim eines Tauchklubs. In diesem Zustand habe ich das Anwesen zum ersten Mal gesehen. Wo Liebermann sich mit Frau, Tochter und Enkelin im Salon gemalt hat, befand sich nun der Vereinsraum mit einem Bartresen, grob ins Parkett gerammt. Es gab keinen Garten mehr, nur eine Rasenbrache mit verkohlten Resten alter Lagerfeuer.

Heute sind Haus und Garten ein öffentliches Museum. Vieles ist wieder so, wie es einst war. Jeder kann hingehen und sich davon überzeugen.

Eine Prinzessin kommt in die Klinik samt Entourage

Vermutlich ist mir gerade die arabische Prinzessin begegnet. Seit Tagen spricht man von ihr und bestaunt ihre Entourage. In der Muckibude, offiziell MTT, Medizinische Trainingstherapie, ist sie neben mir aufs Laufband gestiegen. Verschleiert, im langen schwarzen Gewand, eskortiert von Begleiterinnen: Eine hielt die Wasserflasche, eine die Handtasche, eine übersetzte. Das Lauftraining ging gut aus. Immer, wenn ich befürchtete, sie würde sich in dem Gewand verfangen und stürzen, lupfte das Gewand ein Stückchen auf und gab den Weg für die Füße frei.

Die arabischen Patientinnen sind im Klinikalltag kaum zu sehen. Sie bewohnen die großen Privatsuiten im Turm, essen dort auch, und die meisten Therapien werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Nie treffe ich eine allein. Sie sind immer unter sich, nur eine schwere Parfümwolke verrät, dass sie gerade den Fahrstuhl benutzt haben.

Die Tage in der Humboldtmühle überraschen mit herrlichem Herbstwetter. Gleich neben dem Klinikgelände befindet sich die kopfsteingepflasterte Auffahrt zum Schloss der Familie Humboldt, das noch immer – in siebenter Generation – der Familie gehört. Für meine Berliner Freunde, die mich während meines Aufenthaltes besuchen, sind Schloss und Park eine Offenbarung. Niemand kennt das. Und da auch ich nur allgemeines Wissen über die Humboldt-Brüder hatte, machte ich mich schlau: in der großen, futuristisch aussehenden Bibliothek, auch ein Teil der postmodernen Architektur der IBA, die natürlich Humboldt-Bibliothek heißt. Und so kann ich zur Freude meiner Besucher mit Details zu Ort und Leben der Humboldts in Tegel aufwarten.

Youvalle Levy für Berliner Zeitung Die Humboldtmühle ist als Gesamtanlage denkmalgeschützt.

Zeit für die preußische Königin Luise und ihre Schwester Friederike

Immerhin soll der Jüngere, Alexander von Humboldt, hier geboren worden sein. Den Frühling, den Sommer und den warmen Herbst verbringen die Jungen auf dem kleinen, aber feinen Landgut. Schon von früh an werden sie einem strengen Bildungsplan handverlesener Pädagogen unterworfen.

Es ist schön, dem Rauschen der alten Bäume zu lauschen, über die weite Graslandschaft zu blicken – den Heranwachsenden damals bedeutet das wenig. Ihnen bleibt ja nicht einmal Zeit für Spiele und Abenteuer im Wald und auf dem Tegeler See. Als der gesellige, fröhliche Vater stirbt, fühlen sich die beiden Brüder noch einsamer in der ländlichen Abgeschiedenheit. Die Mutter zieht die Erziehungs- und Bildungsschrauben weiter an. Wilhelm droht, depressiv zu werden, „ein offenes Grab“ wird Alexander die Zeit später nennen. Der Dauertransport der hochkarätigen Privatlehrer – zwei Stunden braucht eine Kutsche durch den märkischen Sand – ist irgendwann nicht mehr aufrechtzuerhalten. Berlin wird zum Lebensmittelpunkt, erst viele Jahre später werden die Brüder nach Tegel zurückkehren.

Wann immer ich zur Wassergymnastik oder zu anderen Anwendungen ins Königin-Luise-Bad muss, gehe ich auf sie zu: die preußische Königin Luise und ihre Schwester Friederike als großformatige Reproduktion des berühmten Standbildes von Friedrich Wilhelm Schadow. Immer gibt es ein paar Minuten zu warten. Immer etwas Zeit, mich in das Bild zu vertiefen und mich der Geschichten zu erinnern, die sich darum ranken.

Eine private Momentaufnahme ohne königliche Attribute

„Wie zwei Engel“ erscheinen dem Preußischen König Friedrich Wilhelm II. die beiden mecklenburgischen Prinzessinnen Luise und Friederike, als sie ihm 1793 vorgestellt werden. Und er denkt sofort an seine unverheirateten Söhne und wünscht sich nichts sehnlicher als eine Verbindung mit den zauberhaften 17- und 15-jährigen Mädchen. Was wie ein Märchen klingt, wird wahr. Als der Kronprinz Luise, die Ältere, das erste Mal sieht, ist es um ihn geschehen. Eine große Liebe beginnt, Verlobung und Hochzeit folgen. Eine Doppelhochzeit, denn Schwester und Bruder des zukünftigen Königspaares werden gleich mitverheiratet. Ohne große Liebe.

Die jungen Paare wohnen im Kronprinzenpalais und Prinzessinnenpalais dicht nebeneinander. Der alte König, noch immer verzückt von seinen reizenden Schwiegertöchtern, beauftragt den Hofbildhauer Schadow, ein lebensgroßes Doppelstandbild der beiden zu fertigen. Schadow bekommt dafür beste Bedingungen: großzügigen Zutritt, einen eigenen Arbeitsraum im Kronprinzenpalais, bei den Sitzungen darf er sogar „die Maße nach der Natur nehmen“. Die fertige Arbeit überwältigt. Die ungezwungene Natürlichkeit, der Liebreiz dieser jungen Frauen, die sich wie zwei Freundinnen umschlingen und doch hochgestellte Persönlichkeiten sind, das ist absolut ungewohnt und herrlich neu. Eine private Momentaufnahme ohne königliche Attribute und – wenn man es so sehen möchte – mit einer erotischen Nuance.

Kaum drei Jahre verheiratet, stirbt Luises Mann plötzlich

Meine Wassergymnastik beginnt. Wir sind eine gemischte Gruppe, Frauen und Männer. Jeder mit seiner Behinderung neben den beiden schönen, königlichen Schwestern. Denn auch im Schwimmbad hängen sie. Lebensgroß, strahlend, makellos. Ob sie von den Patienten im Becken gesehen werden? Haben die bei der Anstrengung, mit ihren Gebrechen im Wasser klarzukommen, noch Augen für Vollkommenheit am Beckenrand? Aber was zählt schon Vollkommenheit.

Nichts. Im Gegenteil: „Mir fatal!“, soll Luises Ehemann in seiner eigenen formelhaften Sprache gesagt haben. Jetzt, da er König geworden ist und Luise Königin und Mutter, geziemt sich die ungezwungene Darstellung nicht mehr. Zudem gilt Friederike, die Schwester, in der Königsfamilie als gefallen. Kaum drei Jahre verheiratet, stirbt ihr Mann plötzlich, noch im Trauerjahr ist die Witwe erneut schwanger. Eiligst wird sie wiederverheiratet und vom Hof entfernt.

„Mir fatal!“ Damit war das Todesurteil über das Standbild gesprochen. Es wurde beiseite geräumt und lange Zeit vergessen. Heute steht es in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel.

Nach zwei Wochen wechselt mein Kurs

In meinem Kurs muss ich mir oft mit einer Frau Bälle zuwerfen, die über und über tätowiert ist. Sie trägt ein Bilderbuch auf dem Körper, einen Dschungel mit verschlungenen Blättern und Lianen. Dazwischen bunte Papageien, Schmetterlinge, ein großer Affe schaut aus dem Geäst. Das Lustige ist, dass der Bikini der Frau ein ähnliches Muster hat und man genau hinsehen muss, wo er endet und die Körpermalerei beginnt.

Nach zwei Wochen wechselt mein Kurs. Die „Dschungelfrau“ kommt nicht mehr. Nun ist es grau im Becken, neue und sehr beleibte Mitpatientinnen sind an ihre Stelle gerückt. Ich schaue wieder öfter zu Luise und Friederike. Jetzt fällt mir auch auf, dass die beiden Prinzessinnen seitenverkehrt reproduziert wurden. Das bringt zwar Schadows wohlüberlegte Komposition gehörig durcheinander, aber egal. Ich staune, wie es Schadow gelungen ist, mit starrem Marmor ihre Gewänder so vollkommen zu meißeln, als wäre es feinster, fließender Musselin. Eigentlich sieht man unter dem dünnen Stoff alles: Beine hoch bis zum Schritt und Dekolletés, die mehr zeigen als verhüllen.

„Mir fatal!“, soll der König gesagt haben? Aus Gründen der Staatsräson vielleicht, als Mann – zehn Kinder wird er mit Luise haben – wohl kaum.

Das Schloss Tegel wurde zum ersten öffentlichen Museum in Preußen

Ein paar Tage stürmt es heftig in Tegel, und die Humboldts, die heute Heinz heißen, haben den Park für die Öffentlichkeit gesperrt. Immerhin stehen hier die ältesten Bäume Berlins. Zwei Eichen, über 800 Jahre alt. Die „Dicke Marie“, so der Name der einen, soll ihren Namen den Humboldt-Jungs zu verdanken haben, weil sie in ihren Augen in Sachen Umfang der Köchin im Schloss glich. Schon Goethe wurde bei seinem Besuch auf Schloss Tegel zu der Eiche geführt. Das ist jetzt rund 250 Jahre her, der „Dicken Marie“ sieht man das kaum an, wohl aber dem Schloss.

Die ehrgeizigen Ziele der Mutter erfüllen sich: Beide Söhne bekleiden hochrangige Posten im preußischen Staatsdienst. Bildungsreformer, Diplomat und Minister der eine – Wilhelm. Liberaler Berater zweier preußischer Könige, Forschungsreisender, Naturforscher, Wissenschaftler, der andere – Alexander.

Als Wilhelms Versuch, den König für einen neuen Verfassungsentwurf zu gewinnen, scheitert, quittiert er den Staatsdienst und zieht sich nach Tegel zurück. Mit Schinkels Hilfe baut er sich sein Schloss, einen weißen klassizistischen Traum in märkischer Landschaft. Schon zu Lebzeiten gab er seine Antikensammlung zur Besichtigung frei. Das Schloss wurde zum ersten öffentlichen Museum in Preußen.

Schlichte Erdhügel hinter einem schmiedeeisernen Gitter

Das Türgeläut am Seiteneingang ist original erhalten. Eine dünne eiserne Stange führt in das Haus, am Ende ein dicker Knauf, an dem zu ziehen ist. Ich versuche es vorsichtig, aber niemand öffnet. Das Museum geschlossen, coronabedingt. Zur Familiengrabstätte am Ende des Parks führt ein schmaler Weg.

Schlichte Erdhügel hinter einem schmiedeeisernen Gitter. Die ganze große Humboldtfamilie, zu der durch Verheiratung viele andere Namen dazugekommen sind, liegt hier. Der einzige Schmuck ist eine Mädchenfigur oben auf einer schlichten Marmorsäule. Das ist Spes, die Hoffnung.

Und weil es an einem Ort wie diesem nicht ohne Fontane geht, zitiere ich ihn hier auch gern: „Der märkische Sand nimmt die Überreste einer Familie auf, die wie keine zweite diesen Sand zu Ruhm und Ansehen gebracht hat.“

Auch die Humboldt-Brüder sind noch einmal da

Meine Tage in der Humboldtmühle gehen zu Ende. Ich fühle mich erholt, mein Arm ist gestärkt, meine Finger können wieder Dinge tun, die noch vor vier Wochen unmöglich waren. Bei meiner letzten Wassermassage denke ich im warmen, glucksenden Halbdunkel an Liebermanns Garten, spüre den warmen Wind vom Wannsee, das Rauschen der Birken, das Vogelgezwitscher in den Buchenhecken. Und ich höre das Kichern der beiden königlichen Schwestern, das leise Rascheln ihrer Gewänder, die sie beim Modellstehen für den Bildhauer Schadow zurechtziehen und dabei mehr entblößen als verdecken.

Auch die Humboldt-Brüder sind noch einmal da, die Schloss Tegel in ihrer Kindheit als „Schloss Langweil“ verspotteten und später zu ihrem Sehnsuchtsort erklärten. Und ich denke, wie sehr mir bei allen therapeutischen Maßnahmen meine Fluchten zu Liebermann, Luise und den Humboldts geholfen haben, das Trauma meines Schlaganfalls zu überwinden.

Am letzten Abend gelingt es meinen Fingern, meine Haare zu Zöpfen zu flechten.

